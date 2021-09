Muriz Memić: Budnjo je u ovo duboko umiješan, bez njega se u hotelu niko ne smije vode napiti

Muriz Memić, otac ubijenog Dženana koji se godinama bori za pravdu, za portal “Avaza” kazao je da ga pretresi koji su obavljeni jutros po nalogu Tužilaštva BiH na tri lokacije uopće nisu iznenadili.

– Kao što je najavilo Tužilaštvo BiH obavljeni su pretresi i nastavljena je istraga. Vidjet ćemo šta će sve biti pronađeno na tom materijalu i tim lokacijama. Jasno je o kome se radi. Ševal Kovačević je izmislio saobraćajnu nesreću. Sada me samo interesuje s kim je sjedio i to dogovarao. Morao je tu biti i policajac i tužilac. Muamer Budnjo je vlasnik hotela na Ilidži, gdje su snimci namjerno obrisani. Kada njega spominjem znači da se vraćamo na početak. Policajci su vidjeli snimak i kada su došli da ga izuzmu, on je obrisan namjerno. Idemo na početak, neka odgovara ko je kriv. Muamer Budnjo je u ovo duboko umiješan. Dva vještačenja su pokazala da su snimci namjerno obrisani. Valjda ćemo sada dobiti odgovor zašto i za koga? Znam da se niko bez njih u hotelu ne smije vode napiti, a kamoli obrisati snimke. Ni taj optuženi Muamer Ožegović nije mogao sam to uraditi, neko mu je naredio – kaže Memić.

