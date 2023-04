Muriz Memić : Alisa me tuži za bol, a gdje je moja bol…

U sudnici Općinskog suda u Sarajevu danas je održano ročište u parničnom postupku po tužbi Alise Ramić rođ. Mutap protiv Muriza Memića, oca stradalog mladića Dženana Memića – slučaj za koji porodica Memić čeka pravdu već sedam godina. Međutim, ono što je posebno obilježilo ovo ročište je sukob advokata porodice Memić, Ifeta Ferageta i advokata Alise Mutap, Gorana Dragovića.

Ovo je za N1 potvrdio i Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića. Kako nam je kazao verbalni sukob je bio na ivici fizičkog kontakta.

“Ifet Feraget je u svom izlaganju kazao nešto u kontekstu ‘imate i vi djecu’, tako nešto je spomenuo. Na to je skočio Goran Dragović da ne spominji njegovu djecu. I počeo je da prijeti i digao prst. To smo svi vidjeli. Feraget je odmah reagirao i kazao da mu ni slučajno više ne prijeti. Goran Dragović je opet nešto skočio i počeo da prijeti”, kazao nam je Memić.

Potom je dodao:

“Ifet Feraget nije spomenuo njegovu djecu, on je govorio generalno. Alisa Mutap nije došla, vjerovatno je ‘zaboravilaš. Doduše, ona ni po zakonu nije bila dužna da se pojavi danas. Nisam morao ni ja. Međutim, tužiti nekoga i ne pojaviti se na sudu, suludo”.

Podsjetimo, Alisa Mutap je tužila Muriza Memića za klevetu. Na ročištu je bio vještak i doktor Omer Ćemalović koji prezentovao svoje nalaze.

“Sve je ovo jako bezobrazno i bolno, jer je ona jedini svjedok ubistva. Imaju presude i da je ona pretučena, ali neće nikada da kaže. Prema mom mišljenju bezobrazno je vještačenje i Omera Čemalovića. On kaže da ona trpi tu bol godinama. Ona je mene tužila za 2019. godinu. Omer Čemalović priča o 2021./2022. godini kada je ona bila u pritvoru i kada je podignuta optužnici. Što je nisu vještačili 2019. godine i da vidimo tu bol, a gdje je moja bol sve ove godine”, kazao je Memić za naš portal.

Između ostalog, kazao je da je Alisa Mutap od samog početka “nevjerovatna i da nema ni malo empatije”.

“Nema ni malo empatije jer je ona dobro uključena u sve ovo. Zna ona zašto šuti. Od početka govorim tako i vidjet ćemo na kraju da sam upravu”, istaknuo je.

Tokom marta mjeseca Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine ukinulo je oslobađajuću presudu Zijadu Mutapu i drugima u predmetu Dženan Memić.

“Mi očekujemo da Apelacioni vijeće zakaže suđenje. Mislim da će to brzo biti da li u aprili ili maju. Neće to dugo trajati. Imamo još jedan novi postupak nakon toga, a onda ide istraga za ubistvo. Bude tu i teških trenutaka, ali hoću im pokazati da mogu izdržati. Sa Božijom pomoći. Neće me slomiti. Ovo je ismijavanje da ona mene tuži klevetu”, zaključio je Memić za N1.

Podsjetimo, Ramić rođ. Mutap bila je jedna od optuženih u slučaju prikrivanja dokaza u ubistvu Dženana Memića.

(Kliker.info-N1)