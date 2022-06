Murat Šabanović : “Svakog petka na džumi molim Boga da mi oprosti što sam glasao za SDA!” (VIDEO)

Murat Šabanović, komandant Drugog bataljona Prve podrinjske brigade Armije RBiH gostovao je u posljednjem izdanju “Centralnog dnevnika” sa Senadom Hadžifejzovićem.

I veliki ljudi imaju degenerike u familiji! Nalazim se na Interpolovoj crvenoj listi, proglašen sam teroristom! Molio sam Bakira da se to riješi! Rekao mi je: “Ako ti ja budem pomagao, tek si onda naje*bao!” Nemojte da vas kupuju za 100 maraka; uzet će vam 1000! Svaka vlast je korumpirana, ali ova je Al Capone! Nisam se pokajao što sam se borio za državu, ali nikad više ne bih za SDA! Emir Kusturica me zvao iz Pariza dok sam bio na brani i vodio pregovore i rekao mi da ću biti zakovan kao Halil-hodža! Tražio je kamen od moje kuće da pravi Andrićgrad! Rekao sam da može, ali gram kamena za gram zlata! Ne bih pristao da me operišu na KCUS-u, ne vjerujem Sebiji! Može mi otrova nasuti! Halida Genjca trebaju preparirati kao Mao Ce Tunga!

Ljut sam na SDA i Bakira Izetbegovića! Bakir je zlo bošnjačkog naroda! Sve bih dao za državu, ali država nije SDA i Bakir Izetbegović! Izetbegović je privatizovao SDA! Radio sam sve legalno i ilegalno za SDA! Dali smo sve od sebe da spasimo državu BiH! Nikad više, nakon ratnog snimka, nisam poslušao Aliju Izetbegovića! Alija Izetbegović je naredio da se razminiraju prijelazi u Višegradu kako bi prešli četnici! Kada su svi bježali iz Sarajeva, ja sam došao da ga branim!

Fikret Prevljak mi je obećao kuću nasred Baščaršije! Poslije mi je kazao: “Ja rekao, ja slagao!” Prijetili su mi smrću! Rekli su mi da ću završiti kao Ćelo, u kanalu! Sudio sam se s državom BiH koju sam pravio! Na osnovu Jugoslavije, koju sam rušio, dobio sam penziju kapetana! Stid me kada me šehidska porodica upita kolika mi je penzija! Ne tražim materijalna sredstva, ali tražim da se skinu s budžeta Zlatni ljiljani! Ima ljudi koji su bili u Njemačkoj, a dobili su Zlatnog ljiljana! Alija je otac BiH!

I veliki ljudi imaju degenerike u familiji! Bakiru nije mjesto u politici! Razmišlja ženskim mozgom! Bakira drže Čović i Dodik! Bakir je zlo! Sve što se moglo na ovom dunjaluku slagati – on je slagao! Kada nam je izlagao sve, počeo je slati Genjca! Sto penzija mi duguje BiH! Morao sam peći glavuše i prodavati da preživim! Bio sam invalid 100%, pa su mi skinuli na 80%! SDA je od čestitih žena napravila nemoralne žene! Najviše se peru pare kroz boračka pitanja! Svaki mjesec umre jedna brigada, a uvijek je isti novac u budžetu! Gdje su te pare?!

Apelujem na ljude da one koji im donesu paket opale po glavi! Prije sam govorio da ljudi glasaju za Bakira, a sada svakog petka molim Boga da mi oprosti što sam glasao za SDA! Bakir je počeo tražiti birače po Sabornim crkvama! Ja sam za to da se crkvama da, da se bogomolje zaštite, ali ne pred izbore! Razočaran sam Bakirom! Što Bakir nije predvodio patriote 1992. godine?! Gdje je bio tada?! Bakir napravio kćerki svadbu od milion maraka! Šta to njegova kćerka vrijedi više od moje?!

Nisam se pokajao što sam se borio za državu, ali nikad više ne bih za SDA! Pobijedio Bakir ili Sebija, isti bi mozak rukovodio! Bakir ima samo glavu, a pamćenje je Sebijino! Murata Šabanovića ne može niko kupiti i prepasti! Glasajte za bilo koga, samo ne za porodicu Izetbegović! Alija nije dao da Bakir bude predsjednik!

Kada je Tihić bio u bolnici, Asim Sarajlić je rekao da Tihić ne može više, da Bakir bude predsjednik! Bakir je za sve kriv! Prekrižimo porodicu Izetbegović! Da sam imao eksploziv na brani, digao bih je odmah! Pustio sam vodu, ali su mi napravili sabotažu! Sada me terete za jedanaest milona eura za ono što sam poplavio! Andrićgrad je bio potopljen! Emir Kusturica me zvao iz Pariza dok sam bio na brani i vodio pregovore i rekao mi da ću biti zakovan kao Halil-hodža! Tražio je kamen od moje kuće da pravi Andrićgrad! Rekao sam da može, ali gram kamena za gram zlata! Ne bih pristao da me operišu na KCUS-u, ne vjerujem Sebiji! Može mi otrova nasuti! Kada je odbila da liječi dijete, šta bi tek meni uradila!

(Face TV)