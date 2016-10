MUP Srbije traga za Sefićem : Pretražuju Novi Pazar, Tutin i Prijepolje!

U Policijskoj stanici u Prijepolju, potvrdili su da su dobili obavijest od Granične policije Srbije, te da je potraga za Sanjinom Sefićem u toku. “Tokom proteklog dana smo obaviješteni da je potraga na snazi. Naše policijske snage su na terenu i vrše sve potrebne radnje kako bismo pronašli traženo lice”, kazali su iz PS Prijepolje.

Sanjin Sefić (25), koji je u ponedjeljak automobilom usmrtio dvije studentkinje kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu se najvjerovatnije krije na području Prijepolja, Novog Pazara i Tutina.Za njim traga srpska policija, ali se ne isključuje mogućnost da je Sefić u međuvremenu prešao na Kosovo ilegalnim kanalima, javlja Blic.

– On je u Srbiju ušao legalno, jer za njim u tom trenutku nije bila raspisana potraga BiH. Pretpostvljamo da se još krije u Srbiji, i za njim se traga na osnovu međunarodne zamolnice upućene iz BiH. Međutim, ne isključujemo mogućnost da je Sefić pobjegao ili planira da pobjegne na teritoriju Kosova ilegalnim kanalima. Ako se Sefić pojavi na bilo kom graničnom prelazu, bit će uhapšen – kažu u srbijanskoj policiji.

Sefić je u ponedjeljak veče usmrtio studentkinje Editu M. i Selmu A. na pješačkom prelazu, a policija MUP Kantona Sarajevo je isto veče utvrdila njegov identitet, i o tome obavijestila Upravu granične policije BiH.Uprkos obavještenju, Sefić je dan kasnije (u utorak, u 6,36 sati) prešao granicu preko graničnog prelaza Uvac kod Priboja i pobjegao u Srbiju.

Sefića su do granice BiH sa Srbijom, kako se nezvanično saznaje, dopratili jedan član porodice i poznanik. Odatle ga je na teritoriju Srbije odvezao taksista iz Priboja, koji je odranije policiji poznat po sličnim djelima. On je i ranije prebacivao kriminalce iz BiH u Srbiju, i to uvijek preko istih graničnih prelaza, piše Telegraf.

U Policijskoj stanici u Prijepolju, potvrdili su da su dobili obavijest od Granične policije Srbije, te da je potraga za Sanjinom Sefićem u toku.

“Tokom proteklog dana smo obaviješteni da je potraga na snazi. Naše policijske snage su na terenu i vrše sve potrebne radnje kako bismo pronašli traženo lice”, kazali su iz PS Prijepolje.Ako lice bude privedeno, nadležne institucije će morati dogovoriti način izručenja, dodali su.

(Kliker.info-SB)