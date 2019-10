MUP RS mijenja identitet kriminalcima: Braća Ćulum postala braća Giljon, a Milaković – Ivan Tomić

Najmanje trojici kriminalaca MUP Republike Srpske posljednih je godina dao novi identitet. Tako se sada iz Njemačke protjerana braća Ćulum prezivaju – Giljon, dok se dugogodišnji bjegunac od bh. pravosuđa – Saša Milaković zove Ivan Tomić.

Posljednji koji je promijenio identitet je Armin Ćulum.

ARMIN ALIAS DENIS

U pitanju je jedan od vođa kriminalne skupine United Tribunsi. Rođen je u Banja Luci 1973. godine, ali je živio u Sanskom Mostu i Njemačkoj. U decembru 2014. godine Armin Ćulum se našao na udaru više policijskih agencija iz Evrope koje su tada provele akciju kodnog naziva “Ezel”. Pod istragom je bila međunarodna kriminalna skupina koja se bavila trgovinom ljudima i organizovanjem prostitucije. Nakon što je akcija završena, njemačka je policija protjerala Armina Ćuluma u BiH. Bio je povezan sa ruskom bajkerskom mafijom “Noćni vukovi”.

Po povratku u BiH Ćulum je nastavio da se bavi sumnjivim poslovima. Nekoliko je puta hapšen zbog raznih krivičnih djela, a privođen je i zbog povezanosti sa ubistvom biznismena Slaviše Krunića. Nakon što je pušten na slobodu, Armin Ćulum je MUP-u Republike Srpske podnio zahtjev za promjenu identiteta.

MUP RS-a je, prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, 26. 6. ove godine prihvatio Ćulumov zahtjev za promjenom identiteta, te su te izmjene upisane bazi IDDEEA-e. Armin Ćulum se od tog datuma službeno zove – Denis Giljon, a formalno je nastanjen u Banja Luci, u ulici Pere Drljače na broju 39.

NERMIN, BOKI ILI DAMIR

Arminov brat, Nermin Ćulum zvani Boki također je promijenio identitet. No, on je to uradio odmah nekon što je protjeran iz Njemačke zbog povezanosti sa bajkerskim kriminalnim skupinama iz Rusije. I on je hapšen zbog sumnje da je umiješan u ubistvo biznismena Slaviše Krunića. Prema dokumentaciji Žurnala, Nermin Ćulum je zahtjev za promjenu identiteta MUP-u RS-a podnio u martu 2014. godine.

Rješenje o promjeni identieta zvanično je stupilo na snagu 18. marta 2014. godine, pa se Nermin Ćulum zvani Boki od tog trenutka zove – Damir Giljon. I on je prijavljen na istoj banjalučkoj adresi na kojoj je prijavljen njegov brat.

SAŠA, TIGAR ILI IVAN

Prijedorčanin Saša Milaković dugogodišnji je prijatelj braće Ćulum, odnosno Giljon. Za njim su policijske agencije BiH godinama tragale, nakon što je, pod nadzorom SFOR-a, u Prijedoru provedena akcija u ugostiteljskom objektu Šervud gdje je porodica Milaković organizirala protituciju. Nakon što je provedena akcija Šervud, uhapšen je vođa kriminalne grupe Milorad Milaković, dok su njegovi sinovi Saša i Slaviša pobjegli u Srbiju.

Njima je, formalno, u maju 2003. godine, Sud BiH odredio pritvor, nakon čega je za njima raspisana potjernica. Iako je Milković, formalno, bio u bjekstvu, nadležni matični uredi u Prijedoru mu izdaju potrebnu dokumentaciju da bi u Beogradu, u aprilu 2014. godine, podio zahtjev za promjenu identiteta. Od tada se Saša Milaković, formalno, zove Ivan Tomić.

Nepune tri godine kasnije, Milaković odlučuje da se preda pravosudnim institucijama BiH. Prema informacijama Žurnala, ključnu ulogu u predaji Saše Milakovića – odnosno Ivana Tomića odigrao je Goran Selak, dugogodišnji direktor Kazneno – popravmog zavoda Tunjice u Banja Luci. Selak je Milakovića spojio sa svojim prijateljem Olegom Čavkom, državnim tužiocem koji je bio zadužen predmetom Milaković. Ivan Tomić se bh. pravosuđu predao u januaru 2017. godine, nakon čega jedan drugi kriminalac, Peđa Spaić, uplaćuje 50 hiljada maraka kaucije kako bi Milaković odmah bio pušten na slobodu. Nedugo nakon toga, državni tužilac Oleg Čavka obustavlja istragu protiv Milakovića, kojem je MUP RS-a, netom prije toga izdao nove bh. dokumente na ime – Ivan Tomić.

Saša Milaković, odnosno Ivan Tomić povezan je sa kriminalnom skupinom Ljubana Ećima, a bio je pratilac i Željka Ražnatovića Arkana zbog čega i sada sebe naziva – Tigrom.

LEGENDIRANJE

Osim navedene trojice koji su, zahvaljujući vlastima RS-a promijenili identitete, treba se prisjetiti i slučaja Elvisa Keljmendija. Naime, sin narko bossa Nasera Keljmendija u trenucima dok mu je bio zabranjen ulazak u BiH uspio je dobiti ličnu kartu na svoje ime. Dokumente mu je u avgustu prošle godine izdao MUP Republike Srpske, a prijavljen je u Zvorniku.

Podjetimo, vlasti Republike Srpske planirale su, prilikom izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima RS-a, uvesti institut “legendiranja”, pri čemu bi MUP RS-a mogao bilo kojoj osobi, iz bilo koje države, dati drugi identitet.

Avdo Avdić (Žurnal.info)