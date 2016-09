Muharem Hindić Mušica : Biće vjerujem buna, nereda i protesta protiv vlasti, a ne rata između naroda kako neki misle !

Društveni aktivista i borac za ljudska prava Muharem Hindić Mušica je zanimljiva, osebujna i autentična pojava na društvenom obzoru Mostara koja svojim ukupnim angažmanom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Za jedan dio mostarske javnosti, neformalni “vođa mostarskih protesta” i “usamljeni demonstrant” sa Španskog trga je istinski “Che Guevara” čiji performansi , parole i poruke preko megafona upozoravaju vlast da ničija nije gorjela do zore i otvaraju oči građanima kako bi konačno uvidjeli da nacionalizam, korupcija , kriminal i nepotizam ni jednom društvu nisu ništa dobro donijeli.

Na drugoj strani, ima i takvih koji smatraju da je Mušica eksponent kojekakvih svjetskih centara moći , a nedostaje i onih koji su uvjereni da je ovaj situirani ugostitelj, ne tako davno došao sa neke druge planete, jer zašto bi on, kako kažu, svakodnevno kisnuo i pržio se na suncu, dok drugi, koji nemaju ni za kokica, ispijaju kafe i čude se njegovim društvenim aktivnostima.

U razgovoru za Kliker, on pojašnjava da da je sve počelo u ljeto 2013. kada su građani izašli na trg zbog problema sa jedinstvenim matičnim brojevima i traje sve do danas. Naglašava naročito da je od tada, pa do danas doživio i iznio gomilu problema na svojim leđima, od hapšenja do premlaćivanja od strane mostarske policije, što ga nije spriječilo da nastavi sa svojim svakodnevnim aktivnostima na Španskom trgu.

Popularni Mušica svoje poruke usmjerava ka mladima, a ističe da mu je životna želja da oni zauzmu ključne fotelje u gradu na Neretvi. Razgovor pred Bošnjačkim kulturnim centrom , gdje je ubrzo trebao početi događaj na koji je bio pozvan, započeli smo konstatacijom da se ovih dana u BiH i na širem području bivše Jugoslavije intenzivno piše i govori o mogućnosti ponovnog izbijanja rata u BiH. Zbog toga smo ga i upitali vjerujete li u takav razvoj događaja ili su pomenute špekulacije proizvod ujdurme vladajućih kako bi narodu ponovo zamazale oči i pobijedile na izborima?

Hindić: To je njihova stara tema. Oni se već par mjeseci spremaju za temu „biće rata“, a sada pred izbore su samo pojačali.Biće vjerujem buna, nereda i protesta protiv vlasti, a ne rata između naroda kako neki misle.

Kliker : Već duže vrijeme izazivate pašnju znatiželjnika i nervirate vlast i policiju svojim neumornim protestima na Španskom trgu protiv kriminala, korupcije, nepotizma i javašluka u Mostaru pa nas interesuje šta vam je san i cilj ?

Hindić: Vrijeme koje dolazi ide u korist mladih. Sad je najveći strah i kod opozicije i kod vlasti pošto se pitaju, vladamo ili u vlasti smo već 25 godina a nismo ništa napravili. To je vrćenje u krug. Narod više ne zna ni gdje veže ni gdje driješi. Davno sam rekao: „Točak se okreće sa mladima sreće“. To mora da bude svima jasno ne samo u BiH već i u susjednim državama.

Kliker : Nedavno ste ponovo privedeni od strane policijer pa nas interesuje kako se taj slučaj završio i zbog čega se organi reda i vlast plaše jedne “mušice”?

Hindić: Slučaj se završio tako što su me bacili sa žardinjere dole, motali me tamo, vamo, ali ne želim da o tome puno pričam. Oni su radili svoj posao koji im je naređen jer zna se, ako me ne uhapse oni lete na ulcu . Problem je što oni jednostavno to moraju uraditi. Da ne griješim dušu , ima i jedan dio policije koji blagonaklono gleda na moje aktivnosti.

Oni drugi, da budem jasan i glasan, ne boje se mene. Oni se boje mladih, jer ja sam taj koji je svakodnevno među mladom rajom.U posljednje vrijeme takvi me kada idem ulicom stalno zaustavljaju i svaki dan ih je više. Možemo mi da krenemo odmah, ali idemo lagano i sigurno. Uvjeren sam da će na kraju biti kako narod misli a ne vlast. Mladi su danas zaista pametni i mišljenja sam da ih moramo poštovati.

Kliker : Situiran ste čovjek u zrelim godinama od kojeg se nekako očekuje da svoje slobodno vrijeme troši na pecanje, rad u bašti ili ispijanje kafa. Vi međutim svoju energiju trošite na proteste. Još zanimljivije je da se Vama ne pridružuju oni koji već godinama uopšte nemaju nikakav posao i jedva preživljavaju ?

Hindić: U pitanju je strah među ljudima. Oni su zaveli strah u ovoj zemlji, među građanima pa tako i među mladima. Gotovo identična situacija je i na Univerzitetu i na Sveučilistu u Mostaru. Isti ljudi upravljaju njima . Da budem jasan i glasan , to su ljudi iz HDZ-a i iz SDA koji jednostavno manipuliraju. U posljednje vrijeme i tu se nešto mijenja, događa. Primjećujem i vidim i neka nova komešanja i čujem sočne psovke, koje, zanimljivo , obično dolaze iz najnovijih mercedesa, audija, džipova. Što je jako važno obično su reakcija na moje aktivnosti ili ljudi koji razmišljaju slično.

Kliker : Jeste li razmišljali da vaš specifični i rekli bismo autentični društveni angažman stavite u funkciju osnivanja vlastite stranke ili pokreta ?

Hindić: Ne, stranka meni ne treba. Ja sam tu da pomognem mladima. Veliki sam ribolovac, volim šetnju po šumi i normalan život, čemu ću se definitivno i potpuno vratit kada budem vidio da mladi ulaze ili počnu preuzimati vlast. To će biti moja najveća satisfakcija.

Kliker : Ima li nade za neki bolji Mostar i normalniju BIH ?

Hindić: Prije tri godine sam napravio transparent „Mostarci preuzmimo vlast u svoje ruke“. Njega je ubrzo oduzela policija , ali sam potom na Španski trg donio drugi koji glasi „Mostarci dignimo glas za svoj grad.“ . Smatram da je ključna stvar u ovim porukama . Zašto građani i neki politički prvaci nisu o tome vodili računa ranije već ova pitanja pokreću tek u posljednje vrijeme, posebna je priča o kojoj svi zajedno , ovdje u Mostaru i BiH, trebamo razmisliti .

Na kraju razgovora Muharem Hindić Mušica se dotakao i situacije vezane za dva fudbalska, odnosno nogometna kluba u Mostaru izrazivši pritom svoje duboko uvjerenje da ima mjesta i prostora i za FK Velež i za NK Zrinjski. U interesu i grada i klubova je da zajednički imenuju ljude koji će se riješavati svakodnevne i goruće probleme koji su prepreka na putu da roditelji mogu slobodno i bezbjedno dovesti djecu na utakmice.

Harun Šetka (Kliker.info)