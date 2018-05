Muhamed Fazlagić Fazla: Tragično je što BiH nije na Eurosongu

Večeras u 21 sat je počelo prvo polufinale Eurosonga 2018. godine, na kojem, nažalost, i ove godine neće nastupiti predstavnici Bosne i Hercegovine.

Iako se zastava BiH neće zavijoriti večeras u Lisabonu, na državnoj televiziji jedne druge europske zemlje, Irske, danas su tim povodom prikazani snimci nastali prije 25. godina, zapravo autentična priča o nastupu predstavnika naše zemlje na “Eurosongu” na čelu sa Muhamedom Fazlagićem Fazlom.

Fazla se prije četvrt stoljeća ratne 1993. godine iz opkoljenog Sarajeva uputio u Dublin, gdje je predstavljao osamostaljenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu s pjesmom Sva bol svijeta. Kao da je tada bilo više države BiH.

“BiH je bila priznata država 1992. godine, te je postala i članica “Eurovizije”. Kao takvi imali smo pravo da se predstavimo na izboru za najbolju pjesmu Europe. Bilo je teško izvodivo da se takvo nešto napraviti te godine. Mi smo se odlučili da napravimo prvo “BHviziju” na kojoj je bilo predstavljeno čak 46 pjesama, od toga 12 ušlo u finale i ja sam imao sreću da sa pjesmom Sva bol svijeta autora Dine Merlina i Fahrudina Pecikoze pobijedim“, sjeća se Fazla u razgovoru za Radiosarajevo.ba.

No, veliki problem je bilo pitanje kako izaći iz Sarajeva.

“Uz pomoć Prvog korpusa i tadašnjeg komandanta, rahmetli Mustafe Hajrulahovića Talijana mi smo uspjeli da pretrčimo pistu Sarajevskog aerodroma. Pošto je bilo blato na pisti, ja sam ostao bez cipela već na prvom trčanju. Nakon što smo prešli pistu i popeli se na Igman, u raznim kombinacijama smo nastavili put do Mostara i kasnije Hrvatske. Otud smo otišli u Ljubljanu na polufinalno večer, gdje su nove zemlje članice “Eurovizije” iz istočne Europe napravile kvalifikacioni festival, od kojih su tri države otišle na “Eurosong”. To su bile BiH, Slovenija i Hrvatska. Kad smo tamo došli, čak 82 TV kuće su nas dočekali na aerodromu. Bili smo smješteni u dvorcu s posebnom pratnjom, i to mi, Izrael i Engleska. Tu večer imali smo šansu da kažemo da smo dio Europe, ne samo geografski već i kulturno. “, ističe naš sagovornik.

Dobili su “Grand Prix” za najbolji izgled na bini, te zauzeli 16. mjesto od 25 država. No, pozicija na listi bila je manje važna. Cijeli svijet je prvi put na ovom takmičenju vidio predstavnike naše zemlje. Taj događaj je ostao duboko urezan u srcima svih bh. patriota.

Većina Bosanaca i Hercegovaca i danas se s emocijama prisjeća tog događaja.

“Postigli smo veliki efekt tim nastupom. Bosnu i Hercegovinu smo donijeli u dnevne boravke običnih ljudi Europe. Tako da je 300 miliona počelo da shvata šta se dešava u našoj zemlji. Bilo je planirano da nestanemo s lica zemlje, kao geografska i politička činjenica, a mi smo se pojavili pred cjelom Europom i svijetom. Važno je bilo pokazati da postojimo. Mislim da je u tom PR smislu sve to imalo velikog smisla. Bez, naravno, uspoređivanja naše borbe za BiH s borbom onih ljudi u rovovima i s puškom”, naveo je Fazlagić.

Nadalje, Fazlagić smatra tragičnim činjenicu da poslije svega BiH već nekoliko godina nema svoga predstavnika na “Eurosongu”, i to iz navodnih finansijskih razloga..

“To doživljavam tragično. Iz više razloga. Mi imao politički sistem koji stalno govori da smo mi na putu ka euroatlanskim integracijama. “Eurosong” je dio Europe. Ako niste tamo ili ne želite da budete, ili ne pripada toj porodici ili ne postojite. Nikada ne treba propustiti situaciju kada se zastava ove države može zavijori pred 300 miliona gledalaca. To je vrhunska promocija i ne postoji novac koji nije vrijedan te promocije. Očigledno je da mi u sistemu imamo snage koji žele da finasiraju sve osim onog što promovira BiH. Ako imaju pare za vozne parkove, reprezentacije, odlaske u banju i slično o državnom trošku, moraju imati i za “Eurosong”. Tu nema dileme”, zaključio je Fazlagić.

