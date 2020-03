Muhamed Fazlagić Fazla otpjevat će pjesmu “Sva bol svijeta” na Eurovizijskim pričama (Video)

Eurostory, književno-novinarska web stranica Eurosonga organizuje posebnu pozorišnu večer 10. aprila ove godine u Holandiji pod nazivom “Eurovizijske priče”, (The Stories of Eurovision) na kojoj će nastupiti nekadašnji učesnici na Eurosongu među kojima je i predstavnik BiH, Muhamed Fazlagić Fazla.

Posljednjih pet godina Eurostory piše o pričama koje se kriju iza takmičenja na Eurosongu i one će upravo biti prezentovane na manifestaciji u aprilu s početkom u 20 sati u koncertnoj sali De Doelen u holandskom Rotterdamu.Organizatori najavljuju da će to biti jedinstvena noć ispunjena pričama i pjesmom, uz predstavljanje tri nove holandske knjige povezane s Eurosongom i saradnjom različitih umjetnika.Tu večer će nastupiti, ali i govoriti o svojoj priči nekadašnji predstavnici zemalja na Eurosongu. Muhamed Fazlagić Fazla koji je predstavljao BiH na Euroviziji ratne 1993. godine podijelit će priču koja se krije iza tog nastupa te će i zapjevati čuvenu pjesmu “Sva bol svijeta”. Eurostory je istakao kako je Fazla doslovno rizikovao svoj život kako bi se takmičio na Eurosongu.Među izvođačima je i dvojac Madame Monsieur iz Francuske koji je ovu zemlju na Eurosongu predstavio 2018. godine. Riječ je o pjesmi Mercy koja je nastala na osnovu istinite priče o istoimenoj bebi koja je rođena usred Sredozemnog mora na spasilačkom brodu. Madame Monsieur će te posebne večeri razgovarati i o knjizi na kojoj su radili sa holandskom ilustratorkom Saskia Halfmouw. Tekst njihove pjesme postao je prelijepa slikovnica.Osim navedenih, tu večer će svoje priče i pjesme predstaviti i Heddy Lester koja je Holandiju predstavljala 1977. godine, zatim, Getty Kaspers koja je 1975. godine pobijedila na Eurosongu s pjesmom Teach In i također je predstavljala Holandiju.I Walter Verdin će podijeliti svoja sjećanja koja ga vežu za ovo tradicionalno muzičko takmičenje. On je nastupao 1983. godine predstavljajući Belgiju s pjesmom Pas de deux i ona je prozvana najčudnijom pjesmom Eurosonga.Tu noć će začiniti i Konian, autor koji je treći put napisao tekst za pjesmu Eurostoryja koristeći naslove svih ovogodišnjih pjesama za Eurosong i prvi put će je tu noć izvesti.Bit će još autora koji će tu večer nastupati, a njihova imena bit će objavljena naknadno. Na ovom linku linku možete pratiti sve nove informacije o događaju te kupiti kartu za ovu manifestaciju.