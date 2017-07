Muhamed Fazlagić-Fazla : Izgnanstvo bez prava na povratak je najteža kazna

Rat. Mislim da je bio januar ili februar 1993.

Po objavljenom konkursu za Eurosong, trebalo je pripremiti neki demo snimak, notni zapis i sve već šta treba. U susret nam izađe tadašnji direktor Holiday Inn-a , mislim da se zvao Dinko Ćorić. Dade nam sobu.

Piše : Muhamed Fazlagić-Fazla (Kliker.info)

U hotelu je bilo struje, tako da je Adi Mulahalilovic mogao usemplovati u svoj sintisajzer, ono što je Dino htio, dovršiti svoje za Edinu i Davorovu pjesmu “Bosna će pjevati” i onda kad se mogne otići do televizije, to sve “prosuti” u dramskom studiju, otpjevati, smiksati i predati zvanično za takmičenje.

U sobi pored nas su bili Ademir Kenović, Nuno Arnautalić i ostala velika raja iz SAGA produkcije. Radili na filmu. Mislim da je radni naziv bio Tabut, po scenariju Avde Sidrana.

Svratimo malo do njih, pitaju šta to radimo, objasnimo.

Pitamo Avdu šta misli o tekstu, kaže:”To nije poezija, to ja zovem daktilografija.” (Smijeh) “Ali kad me već pitate, ja to ne bih pjevao ” I nije me strah, nije me stid” nego ” I nije me strah, stati pred zid”… Dino brzo “kupujemo”, a ja hvala čika Avdo, opet smijeh.., krene priča o ratu i mogućim posljedicama.

Nuno ne priča puno po prirodi, Ademir nas hrabri izjavom da je u ovom momentu privilegija biti Sarajlija, a Avdo da nije smrt najgore što rat donosi.

Pita šta ja mislim šta je najgore,odgovaram erozija morala.

Kaže Avdo:”To jest beterluk da beterniji ne može biti, ali to nije ništa prema razdvojenosti porodica i voljenih, koje će ovaj rat isprovocirati.”

U početku nisam to prihvatio kao najgoru stvar, ali što sam više razmišljao, sve je bilo izvjesnije da je Avdo u pravu. Kasnije sam malo i istraživao taj fenomen, kroz ovo svoje školovanje,pa nađoh da je po starogrčkim kanonima najteža kazna izgnanstvo bez prava povratka.

Druga po težini je bila ista, ali sa pravom na povratak nakon dugo godina.

Tek treća najteža kazna je bila smrt.

Od tog dana u Holiday Inn-u razmišljao sam o Avdinim riječima barem milion puta, svaki put pred spavanje i prije prve kafe…