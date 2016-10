Muhamed Bešić : Navijači vide da ostavljam srce na terenu

Sasvim sigurno najmalerozniji nogometni bh. reprezentativac je Muhamed Bešić. Praktično da i nema sezone posljednjih nekolkiko godina da ovaj super borbeni igrač nije imao barem jednu ozbiljnjiju povredu. I trenutno je povrijeđen, jer je prije dva mjeseca zbog nove ozljede križnih ligamenata koljena morao na operaciju.

Sve je iza njega, operacija je odlično prošla, a popularni Mo se osjeća dobro i oporavlja.

Nakon što ste se ljetos teško povrijedili, uslijedila je operacija. Kako teče oporavak, da li su doktori zadovoljni, i kad se očekuje povratak na teren?

– Operaciju sam imao u Londonu i prošla je bez ikakvih problema, a oporavak teče dosta dobro. Disciplinovan sam i pridržavam se uputa ljekara, jer sam svjestan da samo tako mogu što prije na teren. Doktori su zadovoljni kako sve prolazi, a i ja sam. Možda sam ponekad i nestrpljiv, jer se želim što prije vratiti, ali postoji protokol oporavka, koji ne smijem preskakati. Jako je teško, jer sam i prošle sezone dugo bio van terena, a onda je došla ova povreda svega sedmicu prije početka sezone. Međutim, vjerujem da ću se vratiti još jači i da ću nastaviti tamo gdje sam stao.

U planovima trenera Kumana

Gdje provodite vrijeme sada kad ste na poštedi – u Engleskoj, BiH…?

– S obzirom na to da idem na terapije, ali i da već radim sa trenerima i fizioterapeutima, vrijeme provodim u Engleskoj, gdje imam sve potrebne uslove za oporavak. Želio sam doći u BiH na utakmicu protiv Estonije, ali nisam dobio dopuštenje od kluba, jer je rana od operacije još bila svježa. Jedan dio oporavka ću svakako provesti u BiH, ali ne znam kada će to biti.

Kakva je vaša situacija u klubu, Evertonu? Povreda vas je udaljila od ekipe, a bili ste u planovima novog trenera Ronalda Kumana (Coeman) kao jedan od nosilaca igre?

– U klubu sve rade da se što prije vratim na teren. U stalnom sam kontaktu sa ljudima iz kluba. Što se tiče novog trenera – njegovi rezultati pokazuju i njegov kvalitet. Istina je da sam trebao biti u prvom planu, ali o tome je sada bespredmetno govoriti, s obzirom na to da sam povrijeđen. Predstoji mi žestoka borba da se vratim u formu, ali na ovo gledam kao na još jedno životno iskušenje iz kojeg mogu i želim izaći još jači.

Vjerujemo da ste pratili utakmicu BiH – Estonija. Rezultat od 5:0 je odličan, kako se vama činila igra i atmosfera u i oko reprezentacije?

– Već sam rekao da sam želio doći na okupljanje kako bih dao podršku svojim suigračima kao navijač. Nažalost, nisam mogao i definitivno je teže gledati utakmice, nego ih igrati. Da, rezultat od 5:0 je odličan, a još je bolje što smo odmah na startu pokazali snagu. Protekle kvalifikacije najviše nas je koštao taj loš start, ali ovaj put ništa

nije prepušteno slučaju i momci su, zajedno sa stručnim štabom, dokazali ozbiljnost. Sada nam slijede novi ispiti, jer nam grupa nije nimalo lagana, ali vjerujem da možemo nastaviti putem kojim smo krenuli. Jako je bitno da je atmosfera dobra, a to nikada i mnije bio problem, jer svi igrači uvijek i sa nestrpljenjem čekaju reprezentativno okupljanje, jer je igranje za BIH nešto najbitnije u našim karijerama.

Poznato je da ste u Evertonu jedan od ljubimaca navijača. Slično je i sa navijačima bh. reprezentacije. Kako to objašnjavate?

– Mislim da navijači vide da ostavljam srce na terenu. Za mene ne postoji izgubljena lopta ili izgubljena utakmica. Jesam, strastven sam, ali to je moj način igre, a svaki navijač voli vidjeti igrača, koji na terenu daje sve od sebe da bi pobijedio u utakmici. Još sam mlad i još stičem iskustva u najjačoj ligi svijeta, ali svaklim danom sam zreliji, a to se može primijetiti na terenu. Sa navijačima Evertona zaista imam sjajan odnos, baš kao i sa navijačima bh.reprezentacije.

Uzajamno se poštujemo i volimo i moram reći da sam dobio jako puno poruka od navijača koji mi žele brz oporavak i uspješan povratak na teren. Htio bih im se zahvaliti na riječima podrške, jer ona mi je itekako bitna i pomaže mi da budem jak i da se što prije oporavim i vratim na teren. Vjerujte mi, jako sam nestrpljiv da ponovo počnem trenirati sa suigračima i da ponovo čujem aplauze sa tribina. Svakom igraču godi pažnja navijača, pogotovo ako je zaslužena igrama na terenu.

Bitna svaka utakmica

Možemo li se plasirati na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine?

– Jako je bitno, kao što smo maločas razgovarali, što smo startali pobjedom. To nam je donijelo potrebno samopouzdanje za nastavak kvalifikacija, koje neće biti nimalo lagane. Belgija je favorit naše grupe i slijedeći meč protiv njih u gostima će biti itekako bitan. Moramo dati sve od sebe da ostvarimo povoljan rezultat, jer će to biti pravi ispit naše zrelosti i snage ove ekipe. Belgija jeste favorit, ali mnogo toga će zavisiti i od nas samih.

Ako budemo imali dobar dan, nije isključeno ni da iznenadimo, jer definitivno u našim redovima imamo kvalitet za pobjedu. Uz to, u našoj grupi su Grčka i Kipar, koji nas je koštao odlaska na Euro i svaka utakmica je podjednako bitna, jer svaka donosi tri boda. Naše je da idemo od susreta do susreta i da na terenu dokazujemo svoje znanje i kvalitet, a uvjeren sam da će stručni štab svaku utakmicu adekvatno pripremiti i iz nas igrača izvući najbolje u tom trenutku. Ja sa nestrpljenjem čekam da ponovo zaigram u dresu BiH, a do tada sam vatreni navijač, koji prati svaku utakmicu sa željom da pobijedimo i plasiramo se na još jedno veliko takmičenje, gdje nam je kvalitetom ujedno i mjesto, rekao je Bešić.

Selektor me zove, saigrači šalju poruke

Kontaktiraju li vas selektor Baždarević, saigrači….?

– Čujem se redovno sa većinom suigrača. Razgovarao sam sa selektorom Mehmedom Baždarevićem, kojeg interesuje kako teče moj oporavak, a sa suigračima razmjenjujem poruke. Čestitao sam im na pobjedi i poručio im da mi je žao što nisam mogao biti sa njima, a oni su meni poželjeli brz oporavak i što raniji povratak na teren i u reprezentaciju.

Dobar sam sa svima

Ko vam je u reprezentaciji, a ko u Evertonu najbliži kolega?

– Sa svima zaista imam korektan odnos, a nisam čovjek koji voli izdvajati nekoga. Svi smo jedna porodica, kako u reprezentaciji, tako i u Evertonu. Postoje igrači sa kojima se više družim, ali svi zajedno činimo jedan tim i ako se ponašamo tako, uspjeh ne može izostati.

M.Cviko (Avaz)