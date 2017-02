Mostarski studenti – zajedno preko trnja do europskih zvijezda : ‘Stvara se privid da je saradnja nemoguća’

Studenti dva ekonomska fakulteta, Sveučilišta Mostar i Univerziteta ‘Džemal Bijedić’, poslali su dugoročne poruke zajedništva u borbi za bolju budućnost iz svoga grada. Studenti dva ekonomska fakulteta, Sveučilišta Mostar i Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ iz Mostara poslali su poruke zajedništva iz svoga grada, tvrdeći da su teške reforme jedini put ka europskoj obitelji kao i njihovoj boljoj budućnosti.

Na tom smjeru je i njihov slogan ‘Preko trnja do zvijezda’. No, je li to samo još jedan atraktivan photo session sa Starog mosta u nemirnom Mostaru i prividne suradnje u novom projektu Ureda posebnog predstavnika EU u BiH?

“Studenti naša dva sveučilišta surađivali su i prije tako da je projekt ‘E4U’, kazala bih, samo nadogradnja i to nije ništa posebno novo. Međutim, javnost tome malo pridaje pozornost jer je uvijek “bolja” vijest – lošija vijest”, kaže za DW studentica Ela Meškić s Ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Kaže da su mladi duboko svjesni političke podijeljenosti njihovog grada ali da žele drukčiju budućnost.

Timski rad još više nas je povezao

I njena kolegica Iva Klepić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Mostar kaže da svi mladi Mostara, ali i BiH, imaju iste probleme – kako nakon završenog školovanja pronaći posao, profesionalno se usavršavati i živjeti od svog rada.

“Ovo je samo nastavak uspješne suradnje studenata naša dva fakulteta i svjesni smo da je budućnost u obrazovanju i pozitivnim reformama koje nas vode prema Europskoj uniji. Ovakav timski rad nas je još više povezao, dobijamo više ideja i kreativnosti i ‘vučemo’ jedni druge”, kaže Iva Klepić za DW, koja predvodi studente Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Mostar.

U ovom projektu sudjeluje 14 javnih sveučilišta, 56 studenata i profesora raspoređenih u sedam timova iz cijele BiH i kroz razne javne kampanje promovira značaj procesa europskih integracija kao i percepciju mladih o društveno-ekonomskim reformama s posebnim naglaskom na obrazovanje, zapošljavanje i poduzetništvo.

‘Stvara se privid da je suradnja nemoguća’

Međutim, studentska kampanja o europskim integracijama izrodila je i mnogim prijateljstvima. Obje kažu da će se studentsko druženje zasigurno nastaviti i sljedećih godina, kada napuste fakultetske klupe i upuste se u izazovan svijet biznisa.

“Mi smo dugogodišnji primjer da suradnja postoji ali se prividno stvara slika kako je to nemoguće i nepostojeće. Zaista smo pokazatelj da ne postoji nikakva zapreka za to. Sigurno da ćemo se družiti i poslovno jer studiramo ekonomiju”, zaključuje Iva, dok Ela smatra da su mladi i ovaj put pokazali da su podjele u BiH, a posebno u Mostaru, u glavama ljudi.

Fotografija koju su ovi studenti sa svojim profesorima i prodekanima Zdenkom Klepićem i Veldinom Ovčinom poslali upravo iz Mostara nosi jasnu poruku zajedništva koje neće biti samo prolazni dio kampanje europske administracije u BiH.

“Jedino mladi mogu biti pokretačka snaga, mijenjati svijest i pasivnost kako bi potaknuli reforme, imali bolje obrazovanje i doprinosili razvoju gospodarstva, pa tako i cjelokupnog društva. Priče o ratu i podjelama neka ostanu iza nas”, zaključuju obje.

Brojne su podrške ovim mladima, a neka od njih je i sarajevskog profesora, dr. Davora Marjanovića koji im je javno poručio:”Baš me zanima hoće li i sada “dežurni kritičari” ove generacije reći da su mladi nedovoljno aktivni, ili će ipak zaključiti da ih se nedovoljno sluša! Bravo djevojke i momci!”.

(Kliker.info-DW)