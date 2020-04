Mostarski paroh Radivoje Krulj : Korona nam je došla kako bismo ono ljudsko što je zamrlo i gdje smo se izgubili, vratili (VIDEO)

Još od srednje su me zvali Pop Rock. Moj školski drug, Dalibor, sadašnji anesteziolog na Sveučilišnoj klinici u Mostaru i ja smo gledali kako ruše Stari most, tada smo dali jedan drugom obećanje, ja sam obećao da ću biti sveštenik, a on je obećao da će biti doktor u Mostaru, i evo nas tu!

Plakao je kada su srušili Starog!

Zadatak svakog vjernika je da bude slobodan i odgovoran čovjek. Kad se sloboda zloupotrijebi, onda nastaju surogati slobode, nastaju teorije zavjere,nastaju surogati slobode! . Ljudi prepoznaju kada je neko šupljak; jedno govore, a drugačije žive, sigurno je da takve neće poslušati. Čistima će uvijek biti čisto, oni koji su nečisti, uvijek će im biti nečisto.

Najviše je do nas, ne možemo pomoći niti se želimo miješati u politiku. Želimo da nam svaki dan bude Vaskrs.Niko ne goni crkvu, niko nam ne brani da idemo u hramove, jednostavno se donose pravila da se izborimo protiv ovoga. Ne trebamo uživati u svom komformizmu. Treba da poštujemo sve odluke nadležnih, da pokažemo odgovornost. Ako fizički ne možemo biti zajedno, imamo priliku biti zajedno u molitvi.

Slušaju ljudi ako tako žive. Korona se može tumačiti kao nepoznati virus, svako drugačije tumačenje je nagađanje. Iskušenja su ta koja nas snalaze, ali mi se trebamo ponašati kao ljudi. Korona nam je došla kako bismo ono ljudsko što je zamrlo i gdje smo se izgubili, vratili. Probudila je ljudskost u nama, natjerala da se restartujemo, i mi i priroda, te da izvučeno ono što je pozitivno, a ono negativno, da tom ljudskošću, savladamo, pobijedimo i razrušimo, kao što je Hristos razrušio smrt.

