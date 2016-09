Mostarska policija ponovo uhapsila Muharema Hindića Mušicu : Trn sam u oku mostarskoj vlasti, jer govorim ono što mislim

Hindić za Vijesti.ba kaže da je mnogima na vlasti trn u oku, jer naglas govori ono što misli o aktuelnoj vlasti u Mostaru.

“Posljednje četiri godine ja svake srijede dolazim na Španski trg. Danas sam, kao i obično, uz muziku i transparente, govorio ono što mislim. To smeta mnogima na vlasti, prepali su se onoga što govorim, boje se onoga što misle ljudi, posebno mladi. Možda su im smetali i transparentni, odnosno tri fotografije na kojima su Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik… Uplašili su se, jer ljudi više ne žele da vjeruju ovoj vlasti”, poručio je Hindić.

Potvrdio nam je da je policija prilikom hapšenja koristila silu, iako je iz MUP-a HNK to demantovano.

“Prišao mi je policajac, koji mi je rekao da se ljudi bune, da ne smijem da galamim, da ometam časove u obližnjem koladžu. Nakon toga, zavrnuli su mi ruku, bacili me sa žardinjera. Htjeli su da mi oduzmu megafon, ali ja nisam želio da im dam, jer su mi jedan ukrali. Nisam ja došao na Španski trg da me neko gazi, da to rade po nalogu svojih nadležnih…”, ispričao je Hindić.Nakon što je priveden u policiju, oduzeti su mu transparenti i megafon.

