Mostar se oprostio od nastradalih sugrađana : Osjećaj nemoći i tuga kakva se ne pamti

Komemorativni skup za osmogodišnjeg Armana Hadžiomerović, brata i sestra Luku (8) i Lanu (11) Lovrić, mladog Muhameda Sipovića i pilota Ivana Karačića, koji su u subotu izgubili živote u tragičnoj avionskoj nesreći, održan je u prepunoj velikoj dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u Mostaru.

“Subota je trebala biti dan radosti odmora, relaksacije i upoznavanje građana s nekim novim svijetom. Panoramski let koji je trebao biti nezaboravna avantura za brata i sestru Luku i Lanu Lovrić te Armana Hadžiomerovića i Muhameda Sipovića, a za Ivana Karačića još jedan rutinski let, pretvorio se u tragediju, koja je pogodila naš grad.

Vijest u padu zrakoplova duboko nas je potresla i pronijela se poput munje našim gradom. Zavladao je muk, teška, turobna atmosfera, osjećaj nemoći. Željeli smo vjerovati da je ovo samo ružan san. Nažalost, dogodila se nesreća koja je u trenutku odnijele pet života i ostavila duboku bol obiteljima, rodbini i prijateljima poginulih, kao i u cijelome gradu Mostaru i BiH”, kazao je kroz suze gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić na jednom od najžalosnijih skupova u historiji na Neretvi.

Bešlić je kazao da je danas Mostar obavijen tugom i da je teško bilo što reći što bi moglo pomoći ugasiti bol za mladim životima koji su u jednom trenutku otišli sa ovoga svijeta.

“Sigurno je da roditeljima ta bol nemjerljiva i sigurno je da naši sugrađani suosjećaju sa svima njima”, kazao je Bešlić vidno shrvan teškim emocijama.

Posljednji pozdravi

Pisma saučešća stigla su sa svih nivoa vlasti i iz svih sfera života.

Direktor Osnovne škole Zalik, koju je pohađao Arman Hadžiomerović, Džemal Juklo kaže kako su nakon subotnje brodoloma koji je pogodio Mostar riječi su postale isprazne i beznačajne.

“U ime učenika, roditelja i uposlenika OŠ Zalik osjećam obavezu i dug uputiti riječi suosjećanja s obiteljima Hadžiomerović, Lovrić, Karačić i Sipović. Govoriti o Armanu, učeniku našeg 3A razreda, kao posljednji pozdrav je nemoguće. Za kratak period Arman nas je zadužio zato što je bio učenik na koga su svi računali. Bio je glumac koji obećava, maneken s kojim nije trebalo korake učiti, fudbaler na kojeg je Velež računao. Znao je izmamiti osmijeh, Nedavno na Dan škole imao je ulogu doktora i sve nas je nasmijao do suza”, kazao je direktor Juklo naglasivši da će Armanov osmijeh zauvijek ostati u njihovoj školi.

U ime OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, koju su pohađali Lana i Luka Lovrić, u ime škole oprostio se učenik Josip Kolobara.

“Tužne vijesti ne biraju mjesto, osobu ni vrijeme. Ponekad dolaze očekivano, ponekad, vrlo često iznenadno. No gubitak dragih osoba ostavlja zauvijek dubok i bolan trag. U subotu nas je napustilo dvoje prijatelja, potraživši svoje mjesto među anđelima. Vjerujemo kako su u boljem i pravednijem svijetu koji ne poznaje bol ni patnju, rastanke, suze i tugu. Dragi Lana i Luka, vaš odlazak slomio je tisuće srca, nebrojana lica poput divlje oluje suzama beznađa i očaja, ali ja znam da ovo nije zbogom, jer nije konačan. Ovo je samo do viđenja do novog susreta u Božjoj milosti. Do tada uspomenu na vas čuvat ćemo u svojim mislima i molitvama”, kazao je Kolobara.

Velika tragedija

Riječi za utjehu i izraz boli nije pronalazio ni predsjednik Aerokluba Mostar Jurica Kolobarić, koji je u ime kluba izrazio duboko saučešće porodicama stradalih, navodeći kako se ovakva tragedija u Mostaru, gradu aviona i letenja nikada nije dogodila.

“Mostar je grad avijacije, grad u kojem se leti i više od 100 godina, u kojem su se proizvodili avioni, školovali piloti, u kojem Aeroklub postoji 68 godina i nažalost grad koji ne pamti ovakvu zrakoplovnu nesreću. Ivan Karačić je čovjek koji je upravljao avionom toga dana, veoma tih čovjek koji je sitne građe, ali ljudina koji je svakoga fascinirao smirenošću i pilot s ogromnim iskustvom, koji je doslovno živio da bi letio. Te svibanjske subote Bog je odlučio Ivana pozvati k sebi i na nama potpuno nerazumljiv način omogućio mu je da sa sobom prema vratima raja povede vojsku najljepših anđela”, kazao je Kolobarić.

Tragična nesreća se dogodila tokom panoramskog leta u okviru manifestacije “Dani otvorenih vrata” pod nazivom “Let iznad Mostara” koju su organizirali Aeroklub Mostar 1949 i Aerodrom Mostar.

Nakon komemoracije u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača, na mjesnim grobljima bit će ukopani nastradali pilot i troje djece, dok će dženaza za petog poginulog biti održana u četvrtak.

Istraga se nastavlja

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je Dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja. Za to vrijeme, istraga o padu sportskog aviona se nastavlja.Avion se srušio u subotu oko 16 sati na lokalitetu između Heliodroma i Aluminijskog kombinata kod Mostara.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu tragedije kod Mostara.Prema riječima stručnjaka na terenu, istraga ove nesreće bit će teška, jer ovaj avion nema crnu kutiju, zbog čega će biti ključne izjave svjedoka.

