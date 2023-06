Mostar 1993. kao Varšavski geto u objektivu Novozelanđanina (FOTO)

Međutim, u samu enklavu, u istočni dio Mostara – koji je od maja 1993. do aprila 1994. godine bio u potpunom okruženju hrvatskih snaga – nije uspio ući sve do početka septembra 1993. godine, uz pomoć španskih pripadnika UN-ovih snaga – UNPROFOR-a.

“Obično sam slikao u filmovima u boji, pogotovo za agenciju Reuters i takve stvari, i tada sam odmah odlučio da u Mostaru to moram raditi u crno-bijelom, jer je izgledalo kao neki horor film iz prošlosti, ovdje ponovo rođen”, rekao je Goddard za RSE na otvaranju izložbe.

“Zašto sam došao ovdje, zašto sam želio doći na Balkan? Od mladih dana me zanimalo to praćenje sukoba, šta je potrebno da se to uradi. Sve te fotografije za mene su bile fascinantne: kako možeš biti tako blizu i svjedočiti historiji na taj način, a ne gledajući televiziju ili čitajući knjigu… Zapravo biti tamo, osjetiti, miris, osjećaj”, rekao je Goddard za RSE.

On već decenijama živi u Dubrovniku.