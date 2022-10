Moskva šuti i ignoriše novi teški poraz : Ukrajinska vojska okružila hiljade ruskih vojnika kod ključnog grada Limana

je opkolila hiljade ruskih vojnika u Limanu, istočnom gradu ključnom za rusku vojsku, a operacija je još u toku, objavio je u subotu glasnogovornik ukrajinske vojske, prenosi Reuters.

Zauzimanje grada, koji je Rusija koristila kao logističko i transportno središte za svoje operacije na sjeveru regije Doneck, predstavljalo bi značajan udarac planovima Kremlja da zauzmu cijeli Donbas.

“Ruske grupacije u području Limana su okružene”, kazao je Serhij Čerevatij, glasnogovornik ukrajinskih snaga na istoku zemlje. “Liman je važan jer je to sljedeći korak prema oslobađanju ukrajinskog Donbasa. To je prilika da se ide dalje do Kremine i Sjevjerodonecka, a i psihološki je to vrlo važno”, dodao je.

Rusi su u Limanu imali 5 do 5 i po hiljada vojnika, ali se broj okruženih jedinica možda smanjio zbog žrtava i pokušaja nekih ruskih vojnika da se probiju iz okruženja, kazao je Čerevatij. Istaknuo je da ruske postrojbe neuspješno pokušavaju probiti okruženje. “Neki se predaju, imaju dosta ubijenih i ranjenih, ali operacija još nije gotova”, rekao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u petak da je njegova zemlja postigla “značajne rezultate” u borbama na istoku zemlje. “Svi su čuli što se događa u regiji Liman i Doneck. To su koraci koji nam puno znače”, rekao je Zelenskij u objavi na Telegramu. “Moramo osloboditi cijelu našu zemlju i to će biti najbolji dokaz da međunarodno pravo i ljudske vrijednosti ne može prekršiti nijedna teroristička država, čak ni tako drska kao što je Rusija”, rekao je. Napominjući da je Ukrajina u petak donijela odluke da se obrani, rekao je: “Sve će one biti provedene. Odluke Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu i Glavnog Štaba rhovnog zapovjednika. Radimo za jednu stvar – pobjedu!”

The Moscow Times u petak je izvijestio da su ruske snage bile na rubu velikog vojnog poraza dok su se oružane snage Kijeva približavale okupiranom ukrajinskom gradu Limanu i da izgledalo kao da je neizbježno zarobljavanje hiljada ruskih vojnika u okruženju.

“Čak i ako grad još nije obavijen, sve rute ili ceste koje izlaze iz grada su pod ukrajinskom topničkom vatrom”, rekao je vojni analitičar Konrad Muzyka iz poljskog Rochan Consultinga. “Bez ruskih pojačanja, grad i cijelo područje će pasti pod Ukrajinu”, rekao je za The Moscow Times.

Ključno opskrbno središte za ruske snage, uporište Liman, koje se nalazi sjeverno od rijeke Severski Donjec na sjeveru ukrajinske regije Doneck, posljednjih je sedmica bilo mjesto žestokih borbi dok Ukrajina nastoji krenuti naprijed s protuofenzivom. Nakon ponovnog preuzimanja regije Harkiv od Rusije ranije ovog mjeseca, ukrajinske snage su vršile pritisak na grad sa sjeverozapada preko gradića Drobysheve i s jugoistoka kroz selo Dibrova.

Liman je bio u “polu-okruženju”, priznao je u petak čelnik samoproglašene Narodne Republike Doneck Denis Pušilin u Telegram objavi. “Naši se bore, šaljemo pričuvu i trebali bismo izdržati, ali i neprijatelj je angažirao značajne snage. To je vrlo neugodna vijest.”

Ruski proratni blogeri izrazili su sve veću zabrinutost zbog ranjivosti ruskih snaga u Limanu u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. “Do ponoći, ukrajinske oružane snage uspjele su zapravo dovršiti okruženje Limana”, objavio je prokremaljski bloger Rybar u petak rano ujutro. A prokremaljski novinar Semyon Pegov opisao je situaciju kao “sve težu” za ruske snage.

