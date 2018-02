Morgan Freeman : “Milošević potaknuo Srbe u BiH da se okrenu protiv susjeda”

“Došao sam u glavni grad BiH, Sarajevo. Grad u kojem su tri različite kulture generacijama živjele zajedno. Postoje pravoslavni Srbi, katolički Hrvati i muslimani. Ali 1992. taj mir je završio”, govori Freeman.

Građanski rat i nasilje divljaju u neovisnoj BiH, unatoč nastojanjima Evropske zajednice.

“50 godina Bosna je bila dio komunističke Jugoslavije, ali ranih 1990. godina Jugoslavija se raspala na na pet različitih država. Predsjednik Srbije Slobodan Milošević vidio je raspad kao priliku da Bosni uzme teritorij. Milošević je preko medija širio protumuslimansku i protuhrvatsku propagandu. Potaknuo je Srbe u Bosni da se okrenu protiv susjeda. Rat koji je uslijedio usmrtio je 100.000 ljudi”, tim riječima je holivudski glumac uveo gledatelje u priču.

Nakon toga Morgan Freeman se nalazi Senadom Hadžifejzovićem. Posmatrajući predivnu panoramu Sarajeva, Freeman govori: “Ovo je spektakularno. Vidim desetke minareta. To je neobično za evropski grad, zar ne?”

Hadžifejzović mu pojašnjava da u Sarajevu postoji stotinu džamija, sedam katoličkih crkvi, četiri pravoslavne i četiri sinagoge.

Freeman je upoznat sa činjenicom da je Senad Hadžifejzović prenosio vijesti 1992. godine i na određen način predvidio rat.

“Intervjuisao sam predsjednike svih republika. Svi su to znali, ali ja sam to prvi rekao. Nakon tri dana, 5. aprila, rat je počeo u Sarajevu. Spavali smo. Građani, mediji i političari. Kad je rat počeo”, podsjetio je Hadžifejzović i dodao: “Prvo granate. Snajperisti su izravno napadali grad. Oko Sarajeva je bila prva crta. Četiri godine smo bili pod opsadom”, rekao je Hadžifejzović.

Freeman u serijalu govori kako je “vojska bosanskih Srba uz Miloševićevu pomoć željela je podijeliti etničke grupe u Sarajevu” te ističe kako su se građani i dalje smatrali prijateljima i susjedima bez obzira na etničko porijeklo. Senad je iskoristio svoju TV emisiju da bude glas jedinstva, ističe Freeman.

“Bilo smo zajedno. Srbi, Hrvati, Židovi, muslimani… Bosanci. Zajedno”, kazao je Hadžifejzović.

Senad je čak pokušao okončati rat kad je njegov telefon zazvonio u eteru, govori Freeman.

“Lider bosanskih Srba me zvao i pitao sam ga: Vi ste vođa Srba. Možete li pozvati naoružane Srbe da prestanu pucati na Sarajevo? On je rekao “Može”. Nakon toga sam uživo rekao, bosanski predsjedničke možete li nas nazvati. I on je nazvao. Pitao sam ga možete li nazvati naoružane Bošnjake i reći im da prestanu pucati. One je rekao “Može”. Imali smo dva dana mira. Neki to zovu Senadovim mirom. To su bila dva dana mira”, prisjetio se Hadžifejzović.

Ali mir nije potrajao. Izvan Sarajeva, retorika Slobodana Miloševića razdirala je Bosnu, naglašava Freeman.

Počelo je etničko čišćenje. A ubrzo su došle strahote genocida.

“Kako bih vidio uništenje koje se dogodi kad se zemlja podijeli na nas i njih, Senad me vodi u unutrašnjost Bosne. U gradu Srebrenica sukob etničkih grupa pamtit će se još generacijama. To je sad posljednje počivaliste barem 8.000 muslimanskih očeva i sinova. Svi su ubijeni u julu 1995. godine”, priča Freeman.

Svi su bili civili, kao i Senad i njegov sin Feđa, govori Freeman.

“Ovdje se dogodio genocid. Granica sa Srbijom je blizu, jako blizu. Došli su ovamo i željeli ubiti sve i odvojiti teritorij od Bosne i dati ga Srbima. Srpska vojska je okupila muškarce, žene i djecu u tvornice i odande su odvajani. Muškarci i dječaci su odvedeni u planine da ih ubiju. Tad je počelo masovno ubijanje. 1.000 ljudi odjedanput”, ispričao je Feđa Hadžifejzović.

Ubrzo nakon toga je uslijedilo NATO-ovo bombardovanje koje je okončalo rat, ali bilo je prekasno da se spase žrtve iz Srebrenice.

“Te godine je ubijeno mnogo dječaka poput mene. Imao sam 6 godina. I dalje ne vrujem kako je moguće da ljudi budu slijepi zbog svojih uvjerenja i kako ne mogu vidjeti ljudskost. Meni je nezamislio da potoje ljudi koji mogu počiniti etničko čišćenje”, kazao je Feđa Hadžifejzović.

Pobijene su cijele obitelji. Srpski nacionalisti željeli su ubiti ideju da Bosna može biti dom razlicitim etnickim grupama. Ali Senad i Feđa vjeruju u to.

Feđa je Freemana upoznao sa značenjem Srebreničkog cvijeta.

“Ne mogu zamisliti kako to proći i preživjeti”, rekao je Morgan Freeman i dodao:

“Morate si oprostiti. Ali ne zaboraviti. Jer ako zaboravite, ponovit ćete to.”

Tragična priča o Bosni pokazuje mračnu stranu čovječanstva, smatra Freeman.

Serijal o strahotama rata u BiH završava riječima:

“Ljudi koji su dijelili jugoslovenski identitet, počeli su smatrati svoje susjede izvorom problema jer više nisu vidjeli svoju ljudskost. Ali postoji nada u užasu koji se dogodio ovdje. Postoje ljudi poput Senada koji se ponosi svojim bosanskim muslimanskim identitetom i smatra da građaninom svijeta koji rado živi sa Srbima, Hrvatima, kršćanima i muslimanima. Takav glas svijet treba”.

(Kliker.info-N1)