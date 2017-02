Molitveni doruččak u Washingtonu : Trump pozvao okupljene da se pomole za Schwarzeneggera (Video)

Američki predsjednik Donald Trump jutros je okupio vjerske vođe, članove Senata i Kongresa, te državnike iz 140 zemalja svijeta na 65. Nacionalnom molitvenom doručku, javlja Guardian .

Za vrijeme doručka, komentirao je lošu gledanost nove sezone ‘Pripravnika’ u kojoj je Trumpovo mjesto poduzetnika preuzeo poznati glumac i bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger.

– Unajmili su veliku, veliku filmsku zvijezdu, Arnolda Schwarzeneggera, da me zamijeni. I znamo kako je to završilo. Gledanost je završila u odvodu. Bila je to potpuna katastrofa. A Mark [Burnett, producent ‘Pripravnika’] se više nikad, nikad neće kladiti protiv Trumpa, rekao je i pozvao okupljene da se pomole.

– Želim da se pomolimo za Arnolda, ako možemo, da dobije tu gledanost, rekao je Trump.

Schwarzenegger je Trumpu odgovorio u videu koji je objavio na Twitteru.

– Hej Donalde, imam super ideju. Zašto se ne zamijenimo za poslove? Ti preuzmi TV, jer si stručnjak za gledanost, a ja ću preuzeti tvoj posao, pa će ljudi konačno opet mirno spavati, rekao je.

(Kliker.info-Jutarnji list)