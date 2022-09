Moja BiH : Šta građani u dijaspori očekuju od Općih izbora u BiH ?

U nedjelju, 2. oktobra 2022. godine u Bosni i Hercegovini će se održati Opći izbori za sve nivoe vlasti. Građani/ke Bosne i Hercegovine će u nedjelju (2. oktobra) ove godine imati priliku birati članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH, predsjednika i potpredsjednike RS, predstavnike za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i predstavnike za kantonalne skupštine u FBiH.

Po mnogim mišljenjima, predstojeći izbori jedni su od najznačajnijih izbora u BiH i mogli bi značajno uticati na njenu budućnost i budućnost njenih građana i građanki.

Predizborne kampanje stranaka i pojedinaca pretendenata na vlast uveliko su u toku, a sa zanimanjem ih prati i većina građana i građanki BiH koji žive u dijaspori. Pitali smo ih šta očekuju od predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini i da li će nova vlast u BiH promijeniti svoj odnos prema dijaspori. Slijede neki od njihovih odgovora.

ELMA ORUČEVIĆ, Brisel (Belgija), asistentica u Evropskom parlamentu

– Očekujem da će izbori donijeti nova lica, novu energiju i znanje i da će se napokon postaviti interest svih građana iznad ličnog i stranačkog. Nadam se da će pobijediti proevropske stranke i da će se krenuti sa značajnim reformama u zemlji, te drugom odnosu prema dijaspori. Dijasporu treba uvezati i koristiti za bolju izgradnju države uz znanje i ideje dijaspore, umjesto očekivanja da će dijaspora samo da šalje podršku porodici i učestvuje u humanitarnim akcijama, bez koordiniranja i veze s dijasporom ili mapiranja iste. Vlast u BiH ne zna ni ko su njeni ljudi vani, šta rade, šta znaju i kakve sve stvari uspijevaju u zemljama u kojima žive.

SABIRA LEVIN, Stuttgart (Njemačka), profesorica njemačkog i engleskog jezika

– Od izbora 2022. očekujem naravno promjene. Imamo jako sposobne mlade političare u opozicionim i novim strankama. Oni moraju dobiti šansu! Političke etno-elite nisu uspjele stabilizirati zemlju ni u pravnom ni u ekonomskom smislu. Nasuprot, građani i građanke Bosne i Hercegovine nemaju povjerenja u trenutne strukture vlasti. Ljudi svakodnevno odlaze iz zemlje najviše radi osjećaja nesigurnosti i etničke nerazriješenosti, stanju na kojem su dosadašnje elite zapravo sve do sad parazitirale. Nadam se da će glasači ovaj put kazniti odgovorne i da ćemo se okrenuti novim scenarijima.

U našoj zemlji žive ustrajni i sposobni ljudi. Oni mogu postići mnogo ako im se vrati nada i vjera u sopstvene mogućnosti. Što se dijaspore tiče, razočaravajuće je da je samo nekih 10 procenata realiziralo svoje pravo izbora putem pošte, a mislim da mnogo veći broj neće ići da glasa u BiH. Bojim se da patriotizam bosanske dijaspore dobiva folkloristička obilježja i da je veza sa domovinom sve slabija.

SMAJO MURGUZ, Västerås (Švedska), diplomirani ekonomista

– Ja mislim da neće doći do nekih značajnijih promjena na političkoj sceni Bosne i Hercegovine poslije ovih Općih izbora. Možda ćemo poslije izbora imati neke nove koalicije na raznim nivoima vlasti u kojima neće biti partija iz dosadašnje vladajuće koalicije. Moju tvrdnju temeljim na procjeni vjerovatne izlaznosti na izbore oko 50%. Da bi se desile bitne promjene na političkoj sceni Bosne i Hercegovine potrebna je izlaznost preko 70%. Što se tiče odnosa prema dijaspori nadam se da će dijaspora biti prihvaćena kao poželjni partner i kao veliki resurs Bosne i Hercegovine. Nadam se usvajanju državne strategije za odnos sa dijasporom kao i njenu realizaciju.

ENISA BUKVIĆ, Rim (Italija), spisateljica, naučnica i humanistica

– Vezano za izbore želja mi je da dođe bar do nekih promjena nabolje. Dobro bi bilo da odu nacionalisti s vlasti, ali kako stvari stoje, teško da će do toga doći s obzirom da su postavili pravi sistem za vladavinu kojim kontrolišu skoro sve tokove našeg društva. Naime, zaposlili su ljude stranački i oni za njih glasaju. Ipak je važno ostati optimista i nadati se promjenama. Nadam se da će neophodnost promjena shvatiti većina birača kojima je stalo do budućnosti BiH, posebno mladi, da će izaći na izbore i glasati.

HASAN SAJTOVIĆ, Stuttgart (Njemačka), penzioner

– Očekujem da će se Bosanci i Hercegovci konačno probuditi i masovno izaći na izbore 2. oktobra 2022. godine i konačno skloniti sa vlasti razne oligarhije i trovače zdravog razuma. Svima bih poručio da ne glasaju za one koji nas huškaju na komšije zbog svojih interesa, za one koji nas zavađaju i guraju da opet krvarimo kako bi oni bolje živjeli. Vrijeme je da građani Bosne i Hercegovine pokažu svoje dostojanstvo, da se oslobode straha kojim nas truju sve ove godine i da 2. oktobra kažu ne politikama i političarima koji BiH guraju nazad, a mlade tjeraju iz zemlje. Za nas starije je možda već kasno, ali naša djeca i unučad zaslužuju da žive u miru, u zemlji prosperiteta i bez straha od sutra koje dolazi.

Sretan sam i ponosan na uspjehe naših ljudi, posebno mladih u BiH, ali i u dijaspori. Oni su naš ponos i najbolji ambasadori, dokaz da nas je puno koji znamo šta hoćemo i kako to postići, kako uspjeti u svijetu u kome se cijene rezultati, a ne šuplje priče. Žalosti me činjenica da vlastima u BiH nije stalo do tih ljudi, da ih svojim odnosom guraju što dalje od domovine, a u zemlje u kojima živimo da predstavljaju našu državu šalju stranačke poslušnike koji niti su sposobni niti hoće da rade na promociji Bosne i Hercegovine. Ako želimo naprijed, taj odnos, odnos vlasti u BiH i dijaspore mora se mijenjati. Šansu zaslužuju mladi, sposobni, nekompromitovani, ljudi neopterećeni stranačkim interesima, oni koji vole BiH, oni koji znaju i hoće da rade za interese našeg boljeg sutra.

REFKA KOVAČ, Drammer (Norveška), producent/animator kulture

– Moja očekivanja od izbora su da dođu na vlast novi ljudi koji će više raditi nego pričati i što prije iskoristiti situaciju sa ratom u Ukrajini kako bi BiH ušla u NATO i EU. U vlastima su nam potrebni ljudi koji nemaju kompleks da kontaktiraju i sarađuju sa dijasporom i iskoriste naše pozicije i potencijale u korist naše države. Bojim se da će tokom godina i smjenom generacija veza između dijaspore i domovine biti tanja. Zato mislim da je zadnji voz da se učvrsti saradnja sa dijasporom i realizuju njihovi zahtjevi. Mislim da je važno imati u ambasadama sposobne ljude koji će njegovati odnose sa državama u koje dolaze i koji znaju da iskoriste potencijalne investicije i ulaganja u BiH. Također je neophodno sarađivati sa dijasporom i obnavljati bilateralne sporazume koje je nekada imala bivša Jugoslavija, a mi sada nemamo.

MUBINA VRTAGIĆ, Ljubljana (Slovenija), dipl. politologinja međunarodnih odnosa

– Od Općih izbora u Bosni i Hercegovini očekujem da donesu promjene nabolje. Nadam se da nam neće i dalje vladati isti ljudi koji su našu državu doveli do situacije u kojoj se trenutno nalazi, do lažnog patriotizma, praznih obećanja i odliva mozgova. Vrijeme je da svi mi građani BiH, kako u domovini tako i u dijaspori vratimo našu domovinu na pravi put i izaberemo ljude kojima nije cilj još 30 godina ostati “u fotelji”, već ljude sa konkretnim planom i programima koji će dati nadu za mir i stabilnost.

SANJA IVANKOVIĆ KAHN, Esslingen (Njemačka), humanistica

– Kao što je dijaspora bitna BiH tako je i BiH bitna dijaspori. Ako glasanjem na izborima ne promijenimo ništa po pitanju vladajućih stranki, broj dijaspore će se povećati, a volja ljudi za BiH će opasti. Dijaspora treba da glasa ali da glasa za bolje sutra i za našu zajedničku državu, državu dostojnu života svih koji u njoj žive i koji je smatraju svojom domovinom.