Mlorad Dodik : Nikada se u RS-u neće izučavati opsada Sarajeva i genocid u Srebrenici

Nikada se neće desiti da se u bh. entitetu Republika Srpska izučava o opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici, izjavio je u utorak entitetski predsjednik RS-a Milorad Dodik.

On je podržao najavu ministra prosvjete i kulture RS-a Daneta Maleševića da će na teritoriji tog bh. entiteta biti zabranjeni udžbenici iz entiteta Federacija Bosne i Hercegovine ukoliko u njih budu uvedene lekcije poput opsade Sarajeva ili izučavanja genocida počinjenog u Srebrenici, prenosi Fena.

“Nemoguće je da ovdje budu u upotrebi udžbenici iz Federacije BiH, u kojima piše da su Srbi napravili genocid i da su držali pod opsadom Sarajevo. To nije tačno i to se ovdje neće izučavati”, kategoričan je Dodik, ističući da to ne podrazumijevaju ni kriteriji OSCE-a.

‘Da mi napišemo udžbenik…’

“Da li bi Bošnjaci pristali da mi napišemo udžbenik u kojem se oni tako kvalifikuju, ili neko drugi? To je izvan bilo kakve logike”, rekao je predsjednik RS-a.

Dodik, koji je i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, za četvrtak, 8. juna, najavio je sastanak predstavnika stranaka vladajuće koalicije, ističući da na tom sastanku neće biti riječi o rekonstrukciji Vlade RS-a.

“Kada ocijenimo da treba dodati novu energiju, to će biti učinjeno, ali to nije ovaj trenutak”, rekao je on komentirajući spekulacije o rekonstrukciji Vlade RS-a.

Naivnim je ocijenio vjerovanje opozicije da je nestabilna vladajuća koalicija u RS-u, ističući da SNSD, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija funkcioniraju petnestak godina te da će biti riječi o priprema za naredne izbore.

(Kliker.info)