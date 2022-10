Mladi bosanskohercegovački glumac progovorio: Moj otac je zlostavljao moju majku

Mladi bosanskohercegovački glumac Kerim Čutuna progovorio je o nasilju kojem je svjedočio u vlastitoj obitelji.

“Radi se o mom odnosu s ocem”

“Dugo sam razmišljao da li da progovorim javno o temi koja me godinama razara. Do dana današnjeg ovakve stvari sam povjeravao bliskim prijateljima, ili poznanicima za koje sam smatrao da mogu slušati, često nekome random, na ulici, derneku i slično. U ranoj fazi života sam se stidio, sakrivao, ili pretjeranim isticanjem maskirao ove stvari, odnosno traume koje imam. Radi se o mom odnosu sa ocem, Remzom Čutunom”, započeo je.

“Pišem u nadi da vas ima koji šutite i niste se odvažili, niti razmišljate o tome. Neću vas zamarati o detaljima, skratit ću priču. Prva istinska sjećanja koja imam vezana za vrijeme obitelji na okupu su tenzije, galama, psovke, pljuvanje, nasrtaji oca na majku, kroz uglavnom osjećanje stida i želju da to sakrijem, pomognem da se prebrodi i slično. Materijalno sam imao sve što mi je bilo potrebno, često mi se za isto prigovaralo. Materijalno nije tema, na materijalno mogu slobodno da kažem da se pose**”, iskreno je podijelio.

“Kao dječak sam znao da tata nije na pravoj strani”

Kaže i da je kao dijete znao da nije na pravoj strani, međutim uvjerio je samog sebe da je “zlostavljanje sastavni dio obitelji”.

“Ono što je problem jest to što su me pokušali uvjeriti da je ono što se meni događa u kući, odnosno psihofizičko nasilje koje otac provodi nad majkom, kojem još kao dječak svjedočim – ‘dobro, šta sve ima, kakvih očeva i situacija ima’. Kao dječak sam znao da tata nije na pravoj strani kada svaku priliku koristi da u mom prisustvu ponizi, pljune, uvrijedi, stisne i baci mamu na kauč. Ali sam dozvolio da vjerujem da je to zlostavljanje sastavni dio obitelji, na Balkanu, volio sam svog oca, kao što sam volio i svoju majku. Jedan dan sa svojih četrnaestak godina, odlučio sam se da predložim ocu da se zaista razvede od majke. Shvatio sam da će mi biti lakše živjeti sa stidom koji ti nametne sredina kad skontaju da su ti roditelji razvedeni, nego s konstantnim izljevima nasilja, galame i svega što uz to ide”, napisao je.

Priznao je i da je znao padati pod očev utjecaj.

“Od tog dana počinje novi život, ja postajem predmet, pokretna imovina, godinu dana u internatu na Ilidzi, godinu s mamom, godinu sa tatom. Dječak psiholog kome treba psiholog. Otac je bio taj koji je svaki trenutak proveden sa mnom koristio da mi objasni kolika je moja mama ku*vetina, šta je imovina, šta je firma koju su skupa napravili, gdje ga je zaje*ala i šta će mi uraditi. Tako sam često znao biti sprovodnik njegove energije kada se pojavim kod mame, vrijeđao sam je, prijetio, galamio na nju i lomio stvari. Nevjerojatna je bila povezanost između mene i oca tih dana, nakon takvih ispada koje sam činio. Navodio sam mamu da se brani od oca, govorio sam njegove riječi, jednom prilikom sam joj rekao da je ku*va jer nije bila nevina kad je stupila u brak sa mojim ocem”, kaže danas.

“Imovina za bitku na sudu”

Ubrzo je, kaže, shvatio da je postao “imovina koja se koristi za bitku na sudu”.

“Prošao sam kroz razgovore sa socijalnim radnicima, psiholozima, advokatima. Značajno je to da sam posjedovao skupe stvari, uređaje, dobivao dosta novca za putovanje i izlaske, sve to dok sam mrzio rođenu majku”, priznaje.

Otkrio je i čemu je sve svjedočio u prisustvu oca.

“U tom periodu boravka s ocem sam upoznao ljude koji su bili advokati, poznanici, vlasnici firma ili očeva rodbina. Uvijek, ali uvijek je tema razgovora bila moja majka, advokat moga oca je jedne prilike dok smo igrali bilijara u bilijar klubu na Ilidzi, izjavio ‘Je*at ćemo joj majku, sve ćemo joj uzeti’. Nisam to zaboravio. Takvo okruženje sam prihvaćao koristeći razna opojna sredstva, često dolazio kući izgledajući u najmanju ruku kao mrtvac. Otac to nije vidio, ili možda nije želio da vidi? Bio sam na njegovoj strani. Onog momenta kad sam odlučio da ne želim žrtvovati majku za iPhone6s, festivale, drogiranja. Otac mi je oduzeo sve, čak mi je zaključavao stan u kojem se nalazila kuhinja. Napravio sam ozbiljnu štetu, polupao stan, galamio na njega i opet mi je dolazila policija, samo ovaj put je zvao otac”, prisjetio se.

“Od tog dana sam spoznao: GDJE ŽIVIM, KO RADI NA SUDU, KO SU NAM ADVOKATI, KO SU POJEDINI POLICAJCI (ČAST MANJINAMA) i ŠTA SVE TO ZNAČI KADA SI ŽENA KOJA JE ODLUČILA REĆI DOSTA MUŠKARCU KOJI JE MALTRETIRA I ZLOSTAVLJA. Tek sam počeo. Nećete joj uzet sve dok me ima, ni sutkinja koja kaže da joj moja mama ‘ne izgleda kao neko ko je zlostavljan’ a ni ti odvjetniče koji si moralna, pa pravna podrška čovjeku koji je zalutao i koji je nažalost moj otac. Tek sam počeo. Zaštitite svoje majke, nije normalno da ih neko zlostavlja, nije normalno da vas je stid što to netko radi i da to sakrivate. I ne trebate poštovati sociopate/psihopate čak i onda kad su vam roditelj”, zaključio je.

Ispod njegovog statusa javili su se mnogi poznati. Podršku mu je poslao Tarik Filipović te glumica Marijana Mikulić.

Oglasio se otac

Nakon Kerimove ispovijesti, oglasio se i njegov otac.

“Ima sud pa će sve to riješiti. To što on zloupotrebljava, to što je on perspektivni mladi glumac i to što on mene napada, to ćemo riješiti”, rekao je Remzo Čutuna kratko za N1.

Kerim mu je brzo odgovorio.

“Ima sud? Sad ću obrisati sve i povući se. Ne budite smiješni. Zbog tog suda i pišem javno. Nek znaju svi, ‘prijatelji’, poznanici, poslovni partneri, nek znaju s kim imaju posla. A ti nastavi sa sudom, imaš više iskustva nego neki advokati. Glasno ću govoriti o problemu koji je ozbiljan i uništava živote. Oni koji trebaju terapije iste kompenziraju za sudske postupke. Krajnje je vrijeme da se počnemo baviti mentalnim zdravljem i porodičnim odnosima”, poručio je ocu.

Inače, Kerim se proslavio ulogom u filmu Danisa Tanovića, Deset u pola.

(Index.hr)