Mladen Ivanić: Usvajanjem “Programa reformi” Dodik ponizio skupštinu i javnost RS (VIDEO)

BiH je aktivirala MAP, rekao je počasni predsjednik PDP-a i bivši srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je u emisiji “Puls” BN TV naveo da je usvajanjem “Programa reformi”, koji se drži u tajnosti, Milorad Dodik ponizio sve – i Narodnu skupštinu i javnost u Republici Srpskoj.

“Program reformi BiH” sadržajno podrazumijeva aktivaciju MAP-a, smatra Ivanić i naglašava da su svi pokušaji lidera SNSD-a Milorada Dodika da javnosti u Republici Srpskoj to opravda na drugačiji način – neiskreni i lažni.



“Dokle god se taj dokument ne pošalje – nije aktiviran MAP. Onog trenutka kad se pošalje dokument reformi, gotovo je. Dakle, laž je i prevara govoriti da MAP nije aktiviran. Možete napisati bilo šta, ali činjenica da ste u sjedište NATO-a poslali plan reformi znači da je to završeno. MAP je završena priča, BiH je u MAP-u, sva Dodikova priča jeste njegov pristup da opravda svoju politiku”, kaže Ivanić.



– Da u tom dokumentu ima nešto dobro za Republiku Srpsku, ne bi ga Dodik krio, kaže Ivanić, navodeći da to indirektno pokazuje da se u tajnosti drže i sve one stvari što je Dodik obećavao, a nije uspunio.



“Vlada nije o tome raspravljala, predsjednik Republike o tome nije raspravljao, Narodna skupština, Savjet ministara, Parlament BiH o tome nisu raspravljali. To je sve odluka jednog čovjeka. Ako je neko ponizio Skupštinu, onda je to urađeno ovim dokumentom. Ako je ko ponizio javnost, onda je to Dodik, jer je usvojen dokument o kojem niko ništa ne zna”, kazao je Ivanić u emisiji “Puls” BN TV.



– Dodik je započeo NATO put BiH, on će ga i završiti, smatra Ivanić i dodaje – ovo je potpuni poraz Dodikove politike.



“Ovo je poraz njegove politike i pokazatelj negove nemoći. Ništa on nije uradio. Ništa nije dobio. Koju političku pobjedu je iznio? Bilo je priče o zastavi – gdje je zastava Republike Srpske u Predsjedništvu BiH? Bilo je priče o video-linkovima. Bilo je priče da neće potpisati nikakav dokument – evo, potpisao je”, navodi Ivanić.



Put BiH ka NATO alijansi imaće dalekosežne posljedice po Republiku Srpsku, navodi Ivanić.



“Mislim da će to definitivno značiti i odustajanje Rusije od bilo kakve podrške na ovom prostoru, a to bi mogao biti ozbiljan strateški poroblem za poziciju Srpske, zato što je Rusija bila principijelna u zahtjevu da se ne mijenjaju suštinske karakteristike Dejtona”, kaže Ivanić.



Na međunarodnom planu BiH nije nikom bitna, smatra Ivanić i navodi da će najskuplju cijenu teškog bremena današnjice platiti samo građani, a ne političke elite.



“Mi živimo u takvim uslovima gdje se svjesno gradi imidž sukoba. Tada Izetbegović izgleda kao veliki Bošnjak, Dodik veliki Srbin, Komšić veliki Hrvat, samo u sukobima daju sebi značaj, a stvarni život nikog ne zanima. Zato imamo negativnu sliku. Ne znam koju bih investiciju na području BiH, a posebno Republike Srpske mogao izdvojiti u posljednih pet godina kao ozbiljnu”, kaže on.



Aktuelan politička struktura nema ni viziju, ni misiju kako da se nosi sa već komplikovanim problemima. Građani Srpske zemlju napuštaju najčešće zbog bezizlaznosti, zaključio je Ivanić gostujući u emisiji “Puls” BN TV.







(Kliker.info-BN TV )