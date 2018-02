Mladen Ivanić u Pressingu: Nisam za treći entitet,mislim da bi teško obezbijedio poziciju koju sada ima RS !

Komentarišući odnose između članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić je kazao da Predsjedništvo u svom formalnom dijelu neće imati nikakav problem.

“Mi rješavamo stvari, nije to problem. Problem je što se izgubila pozitivna energija sa početka mandata kada je Predsjedništvo bilo to koje vuče procese. Izgubio se pozitivni ambijent. Ne pije se tako često kafa kao što se pila, ne susrećemo se kao prije. Objektivno, ja nisam tu problem. Ja sam imao dosta razlika sa gospodinom Izetbegovićem, ali sam znao naići da popijemo kafu, i ja kod njega i on kod mene. Imate svaki dan priliku da čujete međusobne optužbe. Ja neću, dok radim ovaj posao, da se svađam”, rekao je Ivanić za N1.

Ivanić je kazao da voli čuti kritička mišljenja te da nešto prihvati, a nešto ne.

“Sa obojicom imam podjednako dobar odnos, jer nisam akter niti učesnik u trenutnom sukobu.”

Član Predsjedništva BiH iz srpskog naroda je kazao kako smatra da kod Hrvata ne postoji jedinstven stav po pitanju trećeg entiteta.

“Mislim da je ta priča o trećem entitetu malo isforsirana i to se moglo testirati na Izbornom zakonu. Preko Izbornog zakona se to moglo riješiti bez posljedica za Federaciju BiH. Ja lično nisam za treći entitet. Mislim da bi treći entitet teško obezbijedio poziciju koju sada ima RS. U tim uslovima bi se teško održalo entitetsko glasanje. Došlo bi do drugačije organizacije BiH. Ne isključujem i tu mogućnost, uz uslov da pozicija RS ne bude dirana”, rekao je Ivanić.

(Kliker.info-N1)