Mladen Ivanić u Pressingu : Institucije RS nisu ponižene od “političkog Sarajeva”, nego od Dodika

“Najveće poniženje institucije RS nisu doživjele od “političkog Sarajeva”, nego od njega. On je najavljivao kada će policijski čas, on je dočekivao opremu, on je bio i epidemiolog i sve živo. On je samo član Predsjedništva, on nema nadležnost”, kazao je za N1 u Pressingu Mladen Ivanić, bivši član Predsjedništva BiH.

“U zadnje vrijeme opozicija dobro radi svoj posao i demontira priču o autoritetu Dodika. Vrlo je jasno da on nema taj autoritet i da na kritike iz opozicije reaguje na neprimjeren način koji priliči političaru, ne mogu reći državniku. On o odlukama razmišlja kratkotrajno, pa je prvi na listama ismijavanja kada je riječ o izjavama o prisluškivanju. Ja ne znam nijednog predsjednika u svijetu da je takvo nešto rekao sam predsjednik. Ja zaista mislim da prisluškuje”, kazao je.

“Ako sluša razgovore dva mlada poslanika i to prepričava, ja ne mogu da shvatim da službeni tužioci ga nisu pozvali da da izjavu”.

Kaže da njemu nikada nije palo na pamet da nekoga prisluškuje.

“Dodik je meni bio opozicija, meni je svašta govorio, na kraj pameti mi nije palo da prisluškujem nekog. Moram reći da su to dva različita svijeta. Ja sam čovjek koji poštuje institucije, a ne privatizuje je. On je član Predsjedništva, njegova dužnost je razgovor o politici i vojsci“, kazao je i dodao:

Dodaje da je koncept vladanje Milorada Dodika bio “Ja sam RS”.

““Ja sam država, ja sam RS”, je bio njegov koncept. Sve dok građani ne shvate da je ovo poniženje njih samih, on će moći ovako. Ja dobro znam da postoji otpor u sredinama protiv ovog pristupa, koji je vrlo jak. Uz sve manipulacije koje su pravili, postoji otpor u oidređenim sredinama“.

“Tužilac BiH je morao po službenoj dužnosti, nakon što je član Predsjedništva javno rekao i pozvao se na ministra unutrašnjih poslova, morali su reagovati. Čekamo da vidimo. Iznenađuju me tako blage reakcije iz međunarodnih institucija, to je prosto nevjerovatno. Nije se on šalio”.

“Kada izgubi kontrolu, kaže šta misli”, dodaje Ivanić.

“On kada izgubi kontrolu, on kaže šta misli. To je krivično djelo i to jedno od najtežih. Pogledajte šta je bilo, ako hoćete, i uz Makedoniji. Ima neki razlog zašto ovi iz međunarodnih institucija to njemu tolerišu. Ne kažem ja da oni nešto reaguju, ali barem mogu reći, mogu osuditi ono što nije uredu“.

(N1)