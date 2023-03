Mladen Ivanić tvrdi Postoji dogovor između Dodika i stranaca

Mladen Ivanić, počasni predsjednik PDP-a i bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, mišljenja je da postoji “neka vrsta dogovora” između lidera SNSD-a Milorada Dodika i međunarodne zajednice.

“Dodik njima ne pravi štetu svojom galamom, a ni oni tim kritikama i upozorenjima ne čine Dodika nervoznim”, kazao je za N1. Ivanić je odluku Vlade RS da prekine odnose sa američkom i britanskom ambasadom nazvao “kontraproduktivnim i glupim potezom” ocijenivši da to vodi do izolacije ovog bh. entiteta i da se ove dvije zemlje, SAD i Velika Britanija, “guraju u ruke bošnjačke politike”.

Zašto je Dodik opet posegnuo za radikalnim potezima?

Šta će drugo raditi nego ono što radi godinama – praviti probleme gdje ih ima i nema. On drugo nema šta raditi. Dodik se prihvatio teme koju zna koristiti, a to je kreiranje problema.

Sinoć je najavio zakon o LGBT aktivistima?

Generalno kad pogledate šta radi, on pokušava zakonom o stranom finansiranju proglasiti špijunom svakog ko dobiva takav novac. Tako i sa zakonom o kleveti onemogućava kritičku misao. LGBT je očito vrlo osjetljiva tema. Osuđujem one koji kažu da se LGBT treba izolovati iz društva. Ne mogu nikada stajati iza takvih neljudskih poteza. Očito Dodik želi praviti društvo kako ga on vidi, a ne kakvo se gradi u svijetu.

Zašto ga OHR ne smijeni?

To trebate pitati međunarodne institucije. Moje mišljenje je da postoji neka vrsta dogovora, oni ga puštaju da priča i galami, a u suštinu sve što Dodik radi to čini u interesu tih koji ga puštaju. Nisam vidio reakciju tih međunarodnih institucija povodom malverzacija tokom izbora. On njima dobro dođe, zbog njega dobivaju na značaju. Dodik njima ne pravi štetu svojom galamom, a ni oni tim kritikama i upozorenjima ne čine Dodika nervoznim. Ja sam protiv toga jer RS polako postaje njegov talac. Ali osjećam da će se desiti trenutak kad će se to slomiti, dogoditi nešto slično kao i u Crnoj Gori. Milo Đukanović je uvijek pred izbore proizvodio sukobe i neprijatelje i tako je dolazi do glasova, a onda se to jednom slomilo i gotovo. Mislim da se to vidjelo i u Bijeljini.

Vlada RS je prekinula odnose sa američkom i britanskom ambasadom. Kako vi ocjenjujete ovaj potez?

To je prvo samo korak ka većoj izolaciji Republike Srpske. Drugo – to je guranje tih zemalja u ruke bošnjačke politike, da Bošnjaci mogu uticati i oblikovati stavove tih zemalja. Kontraproduktivan i glup potez. Mislim da Dodik uopšte ne razmišlja racionalno.

Govori se o tome kako će Jelena Trivić osnovati novu stranku i otići iz PDP-a. Imate li vi te informacije?

Zaista ne znam jer sam bio dosta odsutan. Generalno za opoziciju je bitno da pokaže stepen jedinstva i da se ne bavi samom sobom. Trivić zaista cijenim, smatram da je u pitanju jedna vrlo principijelna osoba, volio bih da bude u PDP-u. Ova stranka je 24, 25 godina na političkoj sceni, imamo jedno čvrsto biračko tijelo i zbog toga se ne sikiram. Ali živjet će se i u novim okolnostima kao ih bude. Za PDP nisam zabrinut.

Smatrate li Draška Stanivukovića čistim PDP-ovcem ili je na izlaznim vratima?

To trebate pitati njega. Za mene on radi vrlo solidno posao gradonačelnika. On vodi svoju političku taktiku, koja će na sljedećim izborima pokazati uspješnom ili ne. Najsretniji bih bio kada bi svi ti mladi ljudi bili zajedno, ali to je njihova odgovornost.

(Kliker.info-N1)