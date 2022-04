Mladen Ivanić : Odgađanje izbora bi imalo katastrofalne političke posljedice

“Godinama se govori da sam ja britanski čovjek. SNSD očito, i Dodik lično, u nedostatku nekog drugog argumenta pokušavaju da prišiju čovjeku neku karakteristiku baziranu na tome što ja jesam bio na doktorskim studijima u Britaniji, što jesam tamo i predavao, ali moram reći bio sam i na takvim studijima i u Americi i Njemačkoj, pa čekam ovih dana da krene kako sam i američki i njemački čovjek”, istakao je u Dnevniku D bivši član Predsjedništva BiH i počasni predsjednik PDP-a, Mladen Ivanić.

“Stvarni život je pokazivao da sam ja od tih istih Britanaca i tih istih Amerikanaca kažnjavan svojevremeno što nisam htio da pravim vladu sa gospodinom Dodikom, ali to je neka druga tema.”

O jučerašnjem skupu održanom u Banjoj Luci kaže da iz same činjneice da je cijeli skup završen bez nekog jasnog zahtjeva pokazuje da on nije imao neki cilj.

“Cilj je bio da se pokaže snaga gospodina Dodika i da se pokaže da on ima podršku. I nemojmo potcjenjivati činjenicu da je ipak bio pristojan broj ljudi tamo. Ali ne bih rekao da je to istinska podrška. Prije bih rekao da je to bio pokazatelj jedne snažne organizacije koju SNSD očito ima i mogućnosti da jedan broj ljudi natjera, jedan broj ljudi vjerovatno je došao tamo uvjeren da ono što gospodin Dodik i SNSD rade jeste ispravno. Dakle iza svega stoji očito SNSD i sav smisao skupa je bio da se pokaže neka vrsta snage. Ja ipak mislim da tamo nije bilo dovoljno energije i rekao bih da ipak nije bilo toliko ljudi koliki su bili napori da se oni dovedu.”

Ivanić kaže da ne misli da su Dodik i Cvijanović baš naručili prijetnje Schmidtu.

“To pomalo liči na jednu vrstu primitivnog iskazivanja političkog stava na koji je Dodik navikao u javnosti. Naravno da je bilo potrebe da se to pokuša zaustaviti, makar pokretom ruke. ali dio političkog primitivizma koji je prisutan na političkoj sceni mora se i na takvim mjestima odraziti.”

Ništa se nije promijenilo nakon odluke visokog predstavnika

Smatra da je opozicija vrlo jasno osudila bilo kakvo nametanje odluka.

“Podsjetit ću da je opozicija bila jedinstvena sa gospodinom Dodikom kad je svojevremeno bilo i osuda Inzkove nametnute odluke i da je on bio taj koji je razvalio jedinstvo koje je postojalo ulaskom u nešto što je avantura. I on je kasnije vidio da je avantura pa je izgleda odustao od toga. Ja mislim da je ova odluka zaista potpuno neprimjerena, ali mislim i da vladajuće strukture u RS-u njoj daju prevelik značaj. Ništa se nije promijenilo nakon odluke visokog predstavnika. Šume RS-a i dalje upravljaju šumama RS-a, poljoprivredno zemljište je i dalje poljoprivredno zemljište RS-a, vode su i dalje vode kojima upravljaju Vode RS. Isto tako mislim da ta druga vrsta euforije koja se događa u Sarajevu sa otprilike težnjom sad će to sve postati vlasništvo BiH je potpuno pogrešna. Čak bih rekao i da tako ekstremnim stavovima pothranjuje ono što gospodinu Dodiku i odgovara, da se od svega toga pravi tema. Suština se svodi da se ništa nije promijenilo i da će, ako ne bude dogovora o tome šta je sa imovinom, sve biti kao što je bilo posljednjih 27 godina. Da je razuma dogovor bi mogao biti vrlo jednostavan. Institucijama BiH treba da pripadaju zgrade i objketi koji su nužni za njihovu funkciju, ato uopšte nije puno, a ostalo objektivno treba da pripada entitetima i opštinama. I ja ne vidim za razumne ljude da je to problem.”

Na pitanje povlači li Milorad Dodik poteze koji zahtjevaju sankcije, odgovara: “Pitanje sankcija je pitanje, prije svega, odnosa gospodina Dodika i partnera koji su mu svojevremeno strašno puno pomogli da dođe na vlast. Može on pričati da sam ja britanski čovjek ali nikad niko od Amerike i Britanije nije imao podršku kakvu je imao Dodik. Ljudi to zaboravljaju. Očito je on imao neke s njima dogovore, varijante i očito se nešto desilo kad su oni ušli da mu uvode sankcije. Politika koju vodi je očito politika sukoba. Ali nije on jedini odgovoran za takvu politiku. Istu takvu politiku vodi i gospodin Izetbegović, samo sa drugim predznakom. Niko nije reagovao kad je gospodin Izetbegović rekao dok su džamije pune i dok ima toliko dobrovoljnog posta, ja se ne bojim za BiH. Ta poruka je jednako teška kao i neke poruke koje Dodik izgovara. Dodik dobija sankcije, Izetbegović ne dobija ni kritiku. Takva vrsta dvostrukih aršina u BiH nije dobra i ja mislim da nije dobro da se to tako nastavi jer jedna strana doživljava da je pobijedila, prije svega bošnjačka, a druga da je zbog sankcija Dodiku izgubila, prije svega srpska. Molim se bogu da će jednog dana doći vrijeme kada će i međunarodne institucije na isti način odnositi se prema svima koji krše Dejtonski sporazum. A krše ga jednako i oni koji govore o nezavisnoj Republici Srpskoj kao i oni koji govore o Republici Srpskoj koju treba uništiti i o BiH bez entiteta.”

Izbori se moraju i trebaju održati

Ivanić smatra da nije cilj međunarodne zajednice da se destabilizira BiH.

“Oni jednostavno svojim potezima znaju napraviti dalje produbljivanje loših odnosa u BiH. Da imaju jednak tretman svih onda bi njihov pristup bio puno efikasniji. Dok god oni imaju favorite i one koji to nisu, nije dobro. BiH je imala jedan period stabilnosti i uspjela je, ako rijetka koja zemlja koja je bila suočena s ratom, da iz toga izađe zato što su na istoj strani bili i Amerika i Rusija i EU. To je bila tajna toga kako smo mi uspjeli relativno brzo doći u neku vrstu normalnog života. Kako su veliki počeli da se cijepaju, kako us veliki počeli da zauzimaju strane, unutrašnje prilike u BiH su postajale sve teže i teže i ja uopšte nisam nimalo sretan što među njima postoji sukob. Učinio bih koliko mogu da bih ne bude tačka gdje se oni sukobljavaju.”

Pojašnjava da će veliki na ovom prostoru pokušavati da pokažu svoju snagu.

“Da domaći političari imaju malo mudrosti i veći stepen jedinstva mi bi to mogli izdržati. Ali dok su političari svog svojih interesa malo bliži jednima, drugi drugima, takav sukob se onda produbljuje u samoj BiH.”

Kaže da bi eventualno odgađanje izbora imalo katastrofalne političke posljedice.

“Imate stanje da u Federaciji već četiri godine se ne mogu provesti rezultati tih izbora od prije četiri godine, imate stanje d ainstitucije BiH zbg nametnute Inzkove odluke ne funkcionišu, da se tamo praktično ništa ne događa. Sad još samo treba da se odgode izbori, da sve strukture vlasti budu potpuno nelegitimne. To je onda ulazak, ne samo u nestabilnost, nego baš u ozbiljne potencijalne političke konflikte. Zato ja mislim da i bez obzira i na nesavršenost Izbornog zakona da se izbori moraju i trebaju održati. I vjerujem da će se održati.”

Nametanjem odluka visoki predstavnik amnestira domaće političare

Ivanić naglašava da su pošteni i fer izbori važni.

“Nemam informaciju da se razmišlja o nametanju i protiv sam svih odluka koje visoki predstavnik donosi. Time on daje amnestiju domaćim poltiičarima da ništa ne rade. Nisu baš međunarodne institucije u proteklim godinama bile kritične kad je u pitanju legitimitet i legalnost izbornog procesa. Tek poslije zadnjih lokalnih izbora imate jedan ozbiljniji izvještaj koji je upozorio da je bilo jako puno manipulacija. Prije toga oni su se ponašali tipično birokratski. Mislim da bi jedna od ključnih stvari koju bi CIK mogao uraditi, a koja ne podrazumijeva zakon je samo da kaže da će se najmanje 5% biračkih vreća provjeriti. Samo da kaže da će provjeriti i da slučajnim odabirom uđe u to, to bi samo od sebe podiglo legitimitet i spriječilo lažne zapisnike i slične stvari koji ima koliko hoćete.”

Smatra da je i on sam jednim dobrim dijelom bio žrtva manipulacije izbornim procesom.

“U BiH ovo što imamo, to je realnost za narednih 30-40 godina i umjesto otvaranja tih tema oko kojih se svađamo treba da se okrenemo životu. Mi ćemo i dalje nastaviti to da govorimo jer je to politika. To je ideologija koju zastupa PDP jer ono što se jednom dogovorilo teško da se može promijeniti i svi oni koji mogu uništiti Republiku Srpsku, kao i oni koji vjeruju da je moguće da BiH pukne bez rata, prave strašne greške. Do ljudi je. Mi želimo da se okrenemo borbi protiv korupcije, mislimo da je korupcija zlo u cijeloj BiH, ali mi prije svega govorimo o RS-u. Mi mislimo da treba da okrenemo ekonomskom razvoju, investicijama. Mi mislimo da treba da budemo dio normalnog svijeta, a ne da budemo izolovani i to je ono što mi nudimo kao svoju koncepciju. Ja vjerujem da je to ono što je normalno. Bojim se da je sve ovo drugo rizik i zato sam ja popriličan optimista.”

“Činjenica je da oni koji su manje brojni imaju veće strahove od onih koji su više brojni. U zemljama ovakve vrste onaj ko je brojniji, u ovom slučaju to su Bošnjaci, mora pokazati neku vrstu tolerancije prema onima koji su manje brojni. Ja mislim da Bošnjacima nedostaje lider spreman da se prihvati izazova i da napravi iskorake koji bi mogli doprinijeti smirivanju prilika”, zaključio je Ivanić.

