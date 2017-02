Mladen ivanić : Moje pismo iz Haga bilo je otvarano, ovo prevazilazi sve mjere razuma

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao je danas kako u tijelima Bosne i Hercegovine postoji paralelizam, kako je dobio otvoreno pismo iz Haga iako je tražio da pismo dobije zatvoreno, te kako će poslati svog izaslanika sa posebnim pismom Hagu u kojem se očituje o zahtjevu za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.

„Oni su uzeli sebi za pravo da zahtjev, da mi se dostavi zatvoreno pismo normalnim putem, otvore… Ja pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da vide gdje ovo ide, ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima u vlastima“, izjavio je on na današnjoj konferenciji za medije.

Istakao je kako je pošta za člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića zapečaćena, kao i da „ako ljudima sada nije jasno šta je paralelizam, onda se to sada vidi“.

„Stvari prelaze liniju normalnosti i neću time da se bavim. Time će se baviti Ministarstvo [vanjskih poslova] koje će voditi istragu, a ako ona pokaže šta je paralelizam, onda ću tražiti prave mjere jer neću preći preko ovog“, poručio je Ivanić.

Ranije odluke

Ivanić je istakao kako se u pismu koje je dobio traži pojašnjenje statusa bh. pravnog agenta Sakiba Softića, kao i da je i ranije ukazivao kako će odgovor Haga biti upravo takav.

„Zahtjev za pojašnjenje dolazi iako je Izetbegović poslao svoje pismo. Iz Haga su rekli da pozivanje na raniju odluku Sudu nije bilo dovoljno i potvrđuje se ono što sam rekao – da će ovo pasti na prvom pitanju.“

On je kazao kako rok za iznošenje odgovora ističe 2. marta u 18 sati, te kako je on spremio svoj odgovor koji će prenijeti njegov izaslanik jer „sad definitivno više nemam povjerenja“.

„Možda bi ga i zadržali ako budem slao drugačije. Obavijestio sam ih da je moje mišljenje da je mandat Softiću istekao 2007. i da sam to prenio i gospodinu Softiću kome sam rekao da, ako smatra da ima dokaza na osnovu kojih će pokrenuti reviziju, zatraži da mu bude odobren novi mandat. U tom slučaju bih sazvao vanrednu sjednicu Predsjedništva da se o tome izjasnimo. Ja nikada takav zahtjev nisam dobio.“

Ivanić je također istakao kako je Softić imenovao svoja dva zamjenika, a tu odluku niko od organa BiH nije donio.

„Podsjetio sam kako nijedan organ nije podnio zahtjev. Sazvao sam sjednicu Predsjedništva o reviziji, sjednica je održana, ali nije donesena odluka jer je otišao Izetbegović. U svom pismu kažem da je odluku, nakon političkih konsultacija u malom krugu ljudi iz, uglavnom bošnjačkog naroda, odluku donio sam gospodin Softić. Agent je tu da zastupa određenu zemlju, ali ne može pokretati slučajeve. Iza njega ne stoji ni Predsjedništvo, ni Vijeće ministara, niti ijedna druga institucija.“

Krupna pitanja

Podcrtao je kako obavješava Sud kako je on trenutno predsjedavajući Predsjedništva BiH, samim tim suveren zemlje u čije ime se revizija pokreće, te kako je on ranije pokušao da se dođe do zajedničkog stava, „makar i preglasavanjem, ali to drugi nisu htjeli“.

„Poslat ću izaslanika sa pismom ovog sadržaja. Sačekat ću, iz poštovanja prema gospodinu (Draganu) Čoviću koji je tražio da Predsjedništvo zauzme jedinstveni stav, što je, mislim, nemoguće. Ako postoji kriza u radu ovog organa, a postoji, to nije mojom voljom, nego voljom drugih ljudi. Uvjeren sam da će Sud odbaciti ovaj zahtjev kao neosnovan.“

Ivanić je dodao kako je pred njim nekoliko krupnih pitanja kao što je „paralelizam, to jest postojanje institucija koje se pokrivaju Bosnom i Hercegovinom, a dodvoravali su se samo svom šefu i svom narodu“.

„Ako i ovdje to bude – a šta ćemo, desilo se – ja to neću prihvatiti. Ovo nije prvi put. I prvo pismo koje sam dobio u ovoj zgradi je bilo otvoreno. Prošli put sam pokrenuo disciplinski postupak. Odgovorno lice je oslobođeno odgovornosit. Ocijenjeno je da bi to bio udar na naciju. Ovog puta ću sačekati da se završi istraga Ministarstva vanjskih poslova. Ako se utvrdi da je odgovoran neko u Ambasadi [BiH u Hagu], tražit ću opoziv ambasadora.“

