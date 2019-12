Mladen Ivanić: Međunarodnoj zajednici je najvažnije da se aktivira MAP, ako je žrtva toga kantonalna vlada niko se se zbog toga neće puno nasekirati

Mislim da eventualna blokada od strane SDA zbog formiranja vlasti u Federaciji BiH ne može dovesti do trajne blokade formiranja novog Savjeta ministara. Može dovesti do privremene, ne previše dugoročne blokade. Suviše se daleko otišlo u procesu formiranja. Prostora da SDA nešto zateže je sve manje.

Ranije su imali više prostora, a sada svakim danom je to sve teže. Ali, vidjećemo. To ne zavisi samo od SDA, već i od toga kako na to gledaju njihovi koalicioni partneri DF i SBB. Njihovi stavovi o tom pitanju do sada nisu dovoljno poznati i jasni – kaže u intervjuu za Insajder. Mladen Ivanić, počasni predsjednik PDP-a.

Rasplet bosanske krize bliži se kraju. Govorili ste da u ovoj priči nema srednjeg rješenja već mogu biti samo pobjednici i gubitnici. Ko su pobjednici, a ko gubitnici i zašto?

IVANIĆ: Stiče se utisak da će svaki od igrača govoriti svoje. Ovi iz Federacije BiH da dogovor podrazumijeva MAP, a Dodik i SNSD da MAP-a nema. Najzadovoljnije u svemu su međunarodne institucije koje su imale cilj da Bosna i Hercegovina dostavi program reformi, što u suštini znači da je MAP postao funkcionalan i da je BiH ušla u MAP, šaljući prvi godišnji program reformi. Zbog toga mislim da su najveći pobjednici međunarodne institucije koje se ostvarile svoj cilj i to pokazuje da oni uvijek nađu način i mehanizam da ostvare svoje ciljeve. Unutar BiH će svaka strana govoriti da je pobjednik, ali zbog činjenice da je MAP odobren i da je donesen prvi program reformi mislim da je najveći gubitnik SNSD.

Da li u zadnji čas, kao što se spekuliše, može doći do nekog preokreta u formiranju Savjeta ministara? Da SDA stopira imenovanje Savjeta ministara dok se ne imenuje predsjednik FBiH, što HDZ već mjesecima izbjegava da uradi?

IVANIĆ: Mislim da to ne može dovesti do trajne blokade formiranja novog Savjeta ministara. Može dovesti do privremene, ne previše dugoročne blokade. Suviše se daleko otišlo u procesu formiranja. Prostora da SDA nešto zateže je sve manje. Ranije su imali više prostora, a sada svakim danom je to sve teže. Ali, vidjećemo. To ne zavisi samo od SDA, već i od toga kako na to gledaju njihovi koalicioni partneri DF i SBB. Njihovi stavovi o tom pitanju do sada nisu dovoljno poznati i jasni.

Hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić je meta društvenih mreža u Sarajevu, zbog poteza da u Sarajevu ide u koaliciju sa Izetbegovićem i SDA.

IVANIĆ: Ne bih rekao da je to nešto što je novo. Komšić je davno rekao da će biti dio većine na nivou BiH. Mislim da je veći problem tu rušenje Vlade Kantona Sarajevo. Šta je razlog za to najbolje mogu znati partneri koji su tu vladu i formirali.

Kako objasniti da je visoki američki funkcioner Metju Palmer bio u Sarajevu i slikao se sa Vladom Kantona i hvalio je, a da bi nekoliko dana nakon toga SDA i Komšić, koji se tek vratio iz Amerike, zatražili smjenu te vlade. Juče je bilo i veoma mlako saopštenje zemalja Kvinte u vezi sa smjenom Vlade Kantona?

IVANIĆ: To samo pokazuje da međunarodna zajednica nema nekih velikih principa i da se drži interesa. Njima je trenutno najvažnije da se aktivira MAP, da se uđe u program reformi, a to znači formiranje Savjeta ministara. Ako je žrtva toga kantonalna vlada niko se zbog toga neće puno nasekirati. To pokazuje da se međunarodna zajednica vodi svojim interesima, a ne nekom principijelnom politikom.

Šta bi mogli očekivati građani RS i BiH u narednoj godini?

IVANIĆ: Ništa posebno. Formalno ćemo imati formirane institucije vlasti. Dodik više neće imati izgovora da nekog drugog optužuje. Mislim da je to takva struktura da nikakav ozbiljan pomak nije realan i da će naredne tri godine proći u potpunoj stagnaciji. Bosnu i Hercegovinu uopšteno ne očekuju nimalo dobri dani, a unutar toga i Republiku Srpsku. Barem ćemo imati jasnu situaciju. Sada je sve u rukama SNSD i vidjećemo kakve su njihove mogućnosti da nešto naprave. Iskreno se bojim da su nikakve, jer su do sada na nivou BiH pokazali punu nemoć i ta nemoć će ostati karakteristika njihove vladavine ove četiri godine, posebno kada je u pitanju Sarajevo.

Ovih dana se oglasio visoki predstavnik. Bio je žestok sa svojim izjavama da bi mogla ponovo biti aktivirana bonska ovlaštenja, da se nametne izborni zakon… Koliko je to realno?

IVANIĆ: To je dosta teško. To podrazumijeva veliku saglasnost unutar međunarodnih institucija, a mislim da je unutar PIK-a nema. Ne vjerujem da je u ovoj fazi realno. Uvijek sam govorio da sam protiv nametanja zakona, tako da sam i sada protiv, iako iskreno smatram da novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu treba biti donesen. Mislim da je donošenje novog izbornog zakona preduslov održavanja bilo kakvih normalnih izbora, ali nisam za to da se to direktno nameće. Podržavam da se vrši pritisak iz međunarodnih institucija, ali nisam za to da rade posao domaćih institucija.

Šta je činiti opozicionim partijama, prije svega SDS-u i PDP-u u narednom periodu?

IVANIĆ: Upozoravati na sve probleme koji postoje, a ima ih ogroman broj. Od potpuno nestabilne ekonomske situacije u Republici Srpskoj, od rušenja svih moralnih normi na kojima jedno društvo treba biti bazirano, od potpune nemoći kada je BiH u pitanju. Na to sve treba ukazivati. Mislim da će opoziciji sada biti lakše, jer će Dodik izgubiti svaku moguću varijantu koju je do sada toliko zloupotrebljavao da odgovornost za svoje postupke prebacuje nekom drugom.

Ono s čime opozicija može biti ponosna je to što je ovaj mandat Savjeta ministara, koji je trajao skoro pet godina, nije bilo nijednog prenosa nadležnosti i da u ključnim bitkama polazeći od tužbe, potpisa, obilježavanja 9. januara, partije u Sarajevu nisu pobijedile zahvaljujući načinu na koji su PDP i SDS vodili politiku.

