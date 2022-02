Mladen Ivanić : Dodikovi potezi su zločin nad vlastitim narodom

Je li na stolu velika politčka bitka oko VSTV-a? Kako su Dodikovi potezi najveći zločin protiv vlastitog naroda? Koliko je njegova politika opasna po RS? Zašto je treći entitet nerealan i kome je vrijeme za hladovinu? Na ova, ali i ostala aktuelna pitanja za Mrežu je odgovarao Mladen Ivanić, bivši član Predsjedništva BiH.

Na početku kaže da je u jednom trenutku zaista mislio da Dodik ide do kraja.

“Bio sam protivnik tih njegovih poteza jer mislim da su pogrešni. On je sad, nakon svega što se događalo, imao pred sobom dva čista rješenja – da kaže idem do kraja, baš me briga i za sankcije i za sve ili da potpuno odustane. On je napravio nešto između što je, po meni, najgore. Vratio se u institucije, a nije dobio ništa, a nastavio je sa potezima formiranja VSTS-a, tako da je, s jedne strane, izgubio u Republici Srpskoj jer se pokazuje da nije imao hrabrosti zato što se vratio, a ništa nije dobio, a sa druge strane je strancima kao rekao da će se vratiti, ali je nastavio sa potezima tako da ni njih nije dobio. Mislim da se odlučio vratiti u institucije, ali ne bih rekao da je odustao od ideje oko vraćanja nadležnosti i da tu ide pomalo.”

Smatra da iza relativno tvrde retorike PIC-a stoji veliki dijapazon mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju.

“Mislim da nije realno očekivati neku upotrebu bonskih ovlasti. Mislim da visoki predstavnik teško da će dobiti podršku u samom PIC-u, a pogotovo još od Rusije za tako nešto, tako da će se to vjerovatno svesti sve skupa na reakcije pojedinačnih institucija, pojedinačnih zemalja. Ne vidim neku veliku mogućnost, barem u ovom trenutku, nekog snažnog, jasnog, odlučnog koraka koji će se događati.”

Dodik zaista vjeruje da je on jedini Bogom dani koji čuva Republiku Srpsku

Kada je riječ o sankcijama kaže da je vjerovatno da će ih biti još.

“Ja sam protiv toga da se sankcije uvode Republici Srpskoj. Mislim da Dodik nije svjestan da zbog njegovih poteza sankcije mogu biti izrečene i RS-u. On zaista vjeruje da je on jedini Bogom dani koji čuva Republiku Srpsku, on u to vjeruje. Plitičari koji su predugo na vlasti umisle da su posebno važni, da nakon njih dolazi katastrofa. Ja sam protivnik uvođenja posebno RS-u zato što je dobar dio RS-a protiv onoga što Dodik radi. Zašto te ljude kažnjavati kad ionako imaju stav koji nije u skladu s Dodikom. Mislim da bi to bilo jako pogrešno i da bi takva vrsta pristupa mogla pomoći Dodiku da ponovo dobije još i veću podršku jer će ljudi tada iz inata, iz ljutnje da se okrenu njemu, ne iz uvjerenja.”

Ivanić ističe da je opozicija na pitanju vraćanju nadležnosti da je to avantura i da su protiv.

“To što je opozicija ovdje uradila, ja takav neki potez od opozicije u Sarajevu nisam ni vidio. Mi stojimo na stanovištu, i to i dalje mislimo, da je Inzkova odluka bila pogrešna, d anije normalno da u jednoj zemlji jedan čovjek donosi zakone i protiv toga smo. Ali smo bili vrlo jasno protiv avanturizma u koji je Dodik ušao sa pričom o vraćanju nadležnosti. Jasno smo rekli da u tome nećemo da učestvujemo i mislim da je ta distanca koju smo pokazali više nego jasna.”

Na pitanje zašto Dodiku treba VSTV RS-a kaže: “Vidjeli ste, dok god je bio njegov čovjek na čelu VSTS-a da tu niko nije pravio problem. Dakle evidentno je da je on dok god je nazovi, ili je barem djelovalo, imao kontrolu nad VSTS-om, nikome to nije smetalo, pogotovo ne njemu. Očito je da kad je izgubio kontrolu nad tim i kad više nije on taj koji upravlja, da je onda samo lijepo uklopio tu priču da želi da kontroliše pravosuđe i da u tom kontekstu pod firmom očuvanja nacionalnog interesa, vraćanja nadležnosti ustvari pravi VSTS koji bi bio u njegovoj funkciji. Vjerovatno je to pitanje i straha od otvaranja tema koje su bazirane na realnosti, a realnost je više nego jasna – da je u toku i pandemije i prije toga bilo toliko afera koje su vrlo problematične, vrlo sumnjive i koje traže svoje odgovore i koje te teške odgovore moraju dobiti kad tad. I očito da u tom strahu onda se ide na to da dobije VSTS koji on može kontrolisati i ne bi li na taj način mogao držati pod kontrolom i potencijalne afere, potencijalne slučajeve za koje sam uvjeren da ih ima i da će ih biti čim iole se stvore politički uslovi da se uđe u istinski obračun sa korupcijom. Mislim da je to glavna stvar, ovo je samo lijepo upakovano u priču o tobožnjoj odbrani nacionalnih interesa. Činjenica da se sva ta njegova velika priča o vraćanju nadležnosti svela na kraju samo na VSTS dovoljno o tome govori. U pitanju je olito strah cijele te strukture od gubljenja kontrole nad pravosuđem koju su evidentno imali.”

Priča o državnoj imovini nije put secesije

Navodi da nije siguran da će Dodik imati tako veliku podršku kakvu očekuje.

“Mislim da će dobar dio ljudi itekako da razmisli o tome.”

Smatra da priča o državnoj imovini nije put secesije.

“Mislim da je pitanje imovine suštinsko pitanje oko funckionisanja BiH kakva je formirana u Dejtonu. Ja zaista ne vidim šta se dobija osim neke puke političke bitke da se kaže da je to imovina BiH jer BiH ne može upravljati time iz 100.000 razloga. Šta god se digne na nivo BiH imate dvije vrste institucija – jedne koje solidno funkcionišu i druge koje uopšte ne funkcionišu. S druge strane, realno govoreći, koncept Dejtonskog sporazuma jeste vidljivo takav da je predviđeno da imovinom upravljaju entiteti. Čak i Ustavni sud to kaže. Entiteti imaju pravo raspolaganja i korištenja, upravljanja imovinom. Ustavni sud je rekao da pitanje državne imovine može riješiti pravno zakon na nivou BiH, nije rekao da je to imovina BiH. bilo bi dobro da se jednom to pitanje riješi, ali ako se ne riješi niti će RS dati saglasnost da to bude imovina BiH niti će ovi u trenutno ambijentu dati da je to državna imovina entiteta i to će ostati, ali život će ići kako je išao do sada. Oko VSTS-a će biti bitka. Ako Dodik bude insistirao da se to provede onda će to zaista biti ozbiljan izazov i velika politička bitka, velika politička tema. Pretpostavljam da će se u to onda uključivati međunarodna zajednica jer sumnjam da postoji ikakva mogućnost da se lokalni političari nešto dogovore. Niko tu nije zainteresovan za dogovor. Kako Dodiku odgovara sukob sa Bakirom, tako i Bakiru odgovara sukob s Dodikom. Jedan je važan Srbima, drugi je važan Bošnjacima, dodajmo tome i Čovića koji je s Bakirom u sukobu, tako je i on važan među Hrvatima. Niko od njih nije istinski zainteresovan da dođe do nekog kompromisa i mislim da će to zbog toga biti prebačeno u dvorište međunarodnih institucija. Pretpostavljam da jedino što oni imaju to je da mogu ući sankcije. Ne bih isključio da zbog opšte ravnoteže počnu sankcije da idu svima, ne samo da budu usmjerene prema Dodiku.”

Ivanić smatra da nema istinskog rješenja bez spremnosti za istinski dogovor.

“Za ovu kratkoročnu krizu Dodik je najodgovorniji, ali dugoročno vjerujte da je podjednaka odgovornost svih njih. Niko tu nema istinsku želju da postigne dogovor. Svako pokušava svoje ratne ciljeve da reafirmiše i da ih ostvari sada na jedan drugačiji način. Jedni bi htjeli BiH bez entiteta, drugi bi htjeli nezavisnu Republiku Srpsku, treći vjerovatno treći entitet. Ljudi ako to imate kao stvarnu želju, a ne kao stvarnu želju prihvatanje dogovora koji je jedini moguć, po mom dubokom uvjerenju BiH nema alternativu u ovome što trenutno ima jer je nemoguće postići drugačiji dogovor, nemoguće je da taj dogovor bude istinski prihvaćen. Ovo smo barem naučili da živimo 30 godina. dfok god ne budete imali političare koji to istinski prihvataju BiH će biti nestabilna. I tu je podjednaka odgovornost na svim stranama. Bez lidera spremnih da kažu možda bih i ja volio da bude nezavisna RS, ali moje je uvjerenje da to nije realno i da se treba prihvatiti ovakva BiH kakvu imamo. Ne može niko ovdje da pobijedi jer onaj ko vjeruje da će on pobijediti, druga strana je gubitnik. Gubitnik nikad neće prihvatiti da bude gubitnik. Ovi koji misle da RS može da bude samostalna moraju shvatiti da to neće prihvatiti Bošnjaci. Ali jednako tako Bošnjaci moraju razumjeti da građani RS-a nikad neće prihvatiti uništavanje, ukidanje, derogiranje RS-a. I to je besmisleno. to je glupo, iracionalno i štetno za ovu zemlju. I kad bi jednom svi mi to prihvatili i znali da u suštini više tu nekih velikih promjena nema, pa jedino što nam ostaje je da se okrenemo budućnosti i razmišljamo o stvarima koje su zajedničke. Dok god ovaj sukob traje mi ćemo biti u vječitoj nestabilnosti.”

Ne vidim nijednog od igrača zainteresovanog za kompromis

Naglašava da Dodik nije koristio opoziciju.

“Mi mislimo da to što je Inzko uradio je bila katastrofa i nikad to nećemo podržati. Nikad. I tu mi nismo zajedno sa njim. Mi tu jednostavno tako mislimo. Ali smo jasno rekli pitanje stvari koje on proizvodi svojim potezima nemaju našu podršku. Nije priču o nadležnostima proizveo neki Inzko ili nešto slično te vrste. Nije. To je njegov povod i mi smo rekli ne tome. I moram biti iskren, ako dođe do kriza koje budu prouzrokovane nekim potezom iz međunarodne zajednice ili od naših bošnjačkih ili hrvatskih kolega, mi zadržavamo pravo da imamo stav isti kao Dodik, u nekim pitanjima. Ali sve krize koje budu proizvedene našim potezima, našim neracionalnostima kao što je ova sada o vraćanju nadležnosti neće imati našu podršku. Mi smo to jasno distancirali i ja bih volio da se ta vrsta distance jednom pojavi i između opozicije i vlasti i u Federaciji. Manje više na ključnim stvarima u Federaciji imate isto ponavljanje. Takmiče se ko je više ili manje građanski orjentisan, a suštinski nemate distance na ključnim stvarima od vladajućih.”

Kada je riječ o Izbornom zakonu Ivanić navodi da ne vidi trenutno lidere spremne za kompromis i da se to primjenjuje i na Izborni zakon.

“Biću jako iznenađen i to vrlo pozitivno ako se postigne neki dogovor. Ja ga ne vidim. To je toliko različito i toliko udaljeno jedno od drugog, a ne vidim ni neki veliki motiv za pokušaj približavanja. Ovdje se to zacrtalo i to su ti ratni ciljevi. Jedni govore da treba jedan čovjek jedan glas, da su svi ljudi isti i da treba da imaju prava da glasaju, što relativno lijepo zvuči, a u osnovi ipak znači da višebrojan narod ima veći uticaj i da će izabrati predstavnika manjebrojnom narodu. Drugi su opet otišli u potpuno drugu krajnost u smislu da se mora napraviti takav mehanizam da on 101% garantuje da će to biti izabrano na takav način. Kao uvijek u životu, rješenje je neki kompromis, nešto što je u sredini, što daje dovoljno prostora da Hrvati mogu da biraju predstavnika za kojeg oni vjeruju da je najbolji, ali istovremeno nije potpuna negacija neke vrste građanskog sistema. Ja ne vidim ko je zainteresovan za to. Ne vidim nijednog od igrača zainteresovanog za kompromis i zato mislim da će to biti vrlo teško. Ja sam vrlo pesimističan.”

Mislim da je sad zrelo da neki ljudi idu malo u hladovinu

O savezu Čovića i Dodika kaže da je nemoguće napraviti nema nova rješenja drugačija od Dejtonskog sporazuma.

“Mi ako tu temu otvorimo odmah ćemo imati na stolu tri opcije – dominantno će u RS-u biti zahtjev nezavisna Republika, dominantno će u Sarajevu biti zahtjev ako je moguće biH bez entiteta, kao što će vjerovatno u hrvatskom bloku biti treći entitet. Mi da se oko toga dogovorimo, pa nema teorije. Drugi način kako se to može promijeniti jeste neka nova međunarodna konferencija. Očekivati u uslovima koje danas imamo u svijetu, sa ovakvim tenzijama, da će Rusija, Amerika, Evropa doći do nekog novog, usaglašenog rješenja, drugačijeg od ovoga što imamo je nerealno, nerealnije nego da ćemo se mi dogovoriti. A to neko novo rješenje bi još uz to trebalo imati podršku Hrvatske, Srbije i Turske. Vjerovati u to nema šanse. Treeći entitet je, po meni, potpuno nerealna priča. Nešto što nema nikakve ni praktične ni teorijske šanse da se desi. Nema velikih promjena barem za narednih 30 godina. Ne znam šta bi to bilo, šta bi bio sadržaj toga. Šta bi to moglo biti pa da bude prihvaćeno od svih u BiH? Nema šanse. Ja mislim da svojim potezima Dodik šteti dominantno RS-u, a time indirektno i Srbima kao narodu. Ovdje je korupcija promovisana kao normalna stvar. Ovdje je zloupotreba javnih resursa promovisana kao normalna stvar. To je bolest, to razara biće svake normalne zajednice pa tako i među Srbima. Ja mislim da njegovi potezi, ono što je slomio normalne vrijednosti na kojima bi svako društvo trebalo biti bazirano, da je to najveći zločin protiv vlastitog naroda. I mislim da je tu njegova negativna uloga ogromna. Ta vrsta riječnika koji je uveden u politički život, ta vrsta pljuvanja, ta tabloidizacija svega živog je ustvari najnegativnija stvar koja će ostati iza Dodika i za koje će godina i godina trebati da se te stvari promijene.”

“Mislim da opozicija u RS-u ima ogromne šanse. Samo što treba uraditi jeste da jasno pošalje poruku – biće drugačije kad mi dođemo. Neće biti isto. Neće biti sjaši Kurta da uzjaše Murta. Neće biti korupcije, moći će se napraviti bolji život. Mislim da će ovo biti kraj jedne ere koja je trajala, za moj ukus, i onako predugo. Taman da su političari koji upravljaju idealni, ne trebate im dati vlast više od 8, 12 godina maksimalno. Izgube se. Kad je neko previše na suncu udari ga sunčanica pa izgubi razum, s vremena na vrijeme treba ga u hladovinu, da malo dođe sebi. Da vidi šta je život, da ne misli uvijek da je Bog. Mislim da je sad zrelo da neki ljudi idu malo u hladovinu”, zaključio je Ivanić.

(FTV)