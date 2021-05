Mladen Ivanić : Dodik je zanemario da u tom “Non-paperu” piše: „dio Republike Srpske bi se priključio Srbiji”, a ne cijela RS…

– Mislim da je Dodik u svojoj priči o mirnom razdruženju i u “Non pejperu” tražio argumentaciju za svoje poglede, pri čemu je zanemario da u tom “Non pejperu” piše “dio Republike Srpske bi se priključio Srbiji”,a ne cijela Republika Srpska. Drugo, ono što se meni čini, da jedini dobitnici u tom dokumentu, jesu Albanci…, rekao je počasni predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić gostujući u emisiji „Puls“ BN TV.

Ivanić je ocijenio da je “Non paper” potpuno neobavezujući dokument i da do danas se ne zna ko ga je izbacio.

– Jedni tvrde da je “Non pejper” kreirala Slovenija. Slovenija tvrdi da s tim nema nikakve veze. Ako su u tom dokumentu učestvovali neki domaći političari, onda nisu dobro vidjeli šta u njemu piše. Mislim da je Dodik u svojoj priči o mirnom razdruženju u tom “Non pejperu” tražio argumentaciju za svoje poglede, pri čemu je zanemario dvije stvari. Jedna stvar je da u tom “Non pejperu” piše “dio Republike Srpske bi se priključio Srbiji”, a ne cijela Republika Srpska. Drugo, ono što se meni čini, da jedini dobitnici u tom dokumentu, jesu Albanci, jer bi iz te priče dobili Kosovo, dobar dio Makedonije. Jedino oni u suštini ništa ne bi izgubili, rekao je Ivanić.

On dodaje da podrške o mirnom razdruženju nema.

– Ko nas podržava u priči o mirnom razdruženju? Nema nikoga. To je sve završeno i samo napravljena jedna nova tema, ne bi li SNSD vratio svoj politčki autoritet i dobio više glasača. Ništa drugo. To nema rezultata – rekao je Ivanić.

Govoreći o zaduženosti Republike Srpske, Ivanić je istakao da je strašna zemlja koja se zaduži za toliki iznos novca kao Republika Srpska, a samo jedan čovjek odlučuje o svemu.

– Samo Milorad Dodik. O svemu on odlučuje, ali bukvalno o svemu.Takva koncentracija moći se nikad nije desila koju imamo posljednjih godina. Kad je član Predsjedništva imao tu ulogu, bilo koji od Dejtona, pa do danas koji ima Dodik? On odlučuje kad će se povećati plata, kad penzije, kad će biti policijski čas, kad uvoditi mjere, rekao je Ivanić.

On je postavio pitanje kakve veze član Predsjedništva ima sa tim odlukama.

– To je najveći prenos nadležnosti u istoriji – da članu Predsjedništva dajete pravo da odlučuje o autonomnim odlukama i institucijama Republike Srpske, i premijera, i predsjednika, a što je najgore oni to prihvataju, rekao je Ivanić.

Na pitanje hoće li opozicija jedinstveno izaći na izbore, Ivanić je odgovorio:

”Uvjeren sam da hoće i ne mislim da će tu uopšte biti velikih problema. Naravno, kada vrijeme, posebno oko kandidata, dođe na to“.

Ivanić je ocijjenio da će se jednog dana moći sagledati efekti cijelog ovog perioda, i politički, i nacionalni i ekonomski i biće jako tmurna slika tog momenta.

– Tada neće biti plaćenih analitičara i medija koji glorifikuju stvari koje se ne bi smjele glorifikovati, zaključio je Ivanić u emisiji “Puls” BN TV.

(Kliker.info-BN TV)