Mladen Ivanić : Bojim se da RS slijedi vatreno proljeće

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da očekuje od bošnjačkog člana Predsjedništva Bakira Izetbegovića da napravi prvi korak kako bi se riješila politička kriza u BiH.Kada je riječ o Republici Srpskoj, Ivanić je, gostujući na BN TV, istakao da se boji da u Srpskoj slijedi vatreno socijalno proljeće.

„Moglo bi biti vrlo vatreno. Nekoliko razloga je za to. Sporazum s MMF-om škripi. Vlade Republike Srpske i FBiH nisu se dogovorile ni oko raspodjele akciza, odnosno, čujem da su se prije neki dan dogovorili, ali bojim se da je sada već malo kasno. Moglo bi doći do toga da nema tranše, a mi i sada sa ovim prilivima imamo kašnjenja“, rekao je Ivanić.

On je mišljenja da Srpsku čeka teško vrijeme i da će mnogi budžetski korisnici biti u velikim problemima.

„To što je štrajk željezničara prekinut Dodikovim obećanjem može lijepo djelovati na prvi pogled. Ali sve će više biti onih koji će tražiti svoja prava, a onda će predsjednik sve češće morati da obećava. Pošto novca nema, to bi moglo da se skoncentriše kao problem samo na jednu stranu – na predsjednika. Oni koji prave ambijent da je predsjednik svemoguć, polako pripremaju teren da je on i odgovoran za sve, a to prije svega, za njega nije dobro“, smatra Ivanić.

Ivanić je, komentarišući i trenutnu političku krizu na nivou BiH koja se ispoljava neodržavanjem sjednice Predsjedništva BiH ali i sjednice Doma naroda PSBiH, rekao da se ne bi želio miješati u poslove Parlamenta.

„S druge strane, sjednica Predsjedništva BiH nije zakazana jer prethodna nije završena. Nije završena, ne zbog toga što ja nešto nisam uradio, već zato što je Izetbegović napustio sjednicu. Samim tim, očekujem da on kaže šta misli kako da se izađe iz ove situacije. Ako u Sarajevu misle reći ‚probali smo, nije išlo, idemo dalje‘ onda to nije normalno. Moramo dobiti odgovore na mnoga pitanja“, istakao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Neka od tih pitanja, kaže Ivanić, su i zašto je blokirana sjednica i zašto je došlo do napuštanja iste. Zatim, Ivanić se pita kako je došlo do toga da jedan član Predsjedništva naredi ambasadoru da ne ispoštuje pismo ministra spoljnih poslova ili da se njegova pošta otvara.

„Pretpostavka za normalno funkcionisanje Predsjedništva jesu odgovori na ta pitanja. Moram dodati da zbog ove krize nema ni tačaka dnevnog reda koje su pripremljene“, istakao je Ivanić.

On je za BN TV kazao da su srpski političari pokazali da oni nisu problem BiH već problem prave teški odnosi između Bošnjaka i Hrvata u FBiH.

„Prolazi neprimjećeno, recimo, da je juče HDZ napustio sjednicu Parlamenta FBiH. Zatim da na HDZ-ov prijedlog rezolucija o federalizaciji BiH slijedi rezolucija svih bošnjačkih partija – jednoglasno usvojena u Parlamentu FBIH. Nije primjećeno i da je poništen tender za izgradnju autoputa od Počitelja prema Međugorju. Masa stvari u FBiH ne funkcioniše. Zbog svega, cilj nam je da pokažemo da, kada su srpski političari u pitanju, dejtonska BiH može funkcionisati“, zaključio je Ivanić.

(Kliker.info-NN)