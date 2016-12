Mladen Bosić : Znam da Dodik slabo spava, dokazi koje sam vidio ukazuju da on neće biti slobodan čovjek !

Upravo zato što je korumpirano pravosuđe pod uticajem politike, a to smo dokazali preko glavnog tužioca Gorana Salihovića, ljudi kao što je Dodik ne samo da su na slobodi, nego mogu i da vladaju i da dalje pljačkaju narod, poručio je u razgovoru za Vijesti.ba bivši predsjednik SDS-a i dopredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta BiH Mladen Bosić.

VIJESTI.BA: Kada se osvrnete u godinu na izmaku, kakav utisak stičete – šta je bilo pozitivno, a šta ne? Jeste li optimista da će iduća biti bolja kada su u pitanju ukupne prilike u BiH?

BOSIĆ: Ne postoje nikakvi znakovi koji bi mogli da ukažu da stvari idu na bolje. Jedini znak je činjenica da je EU odlučila da napravi korak dalje BiH na evropskom putu. No, mi smo toliko daleko do toga da to ne može biti glavni motiv.

Ne vidi se stabilizacija političke situacije, naprotiv, ona dalje ide ka konfrontaciji. Politička pitanja koja su 2015. ostala neriješena i dalje su na stolu i ne vidi se način na koji će ona biti riješena, poput pitanja izbora u Mostaru i pitanja presude “Sejdić-Finci”.

Generalno, komplikuju se odnosi među političkim stranakama, ali i unutar samih njih. Pripremaju se tereni za nove nesporazume i nove konflikte. Građani su prisilno stalno vraćani u prošlost, da bi se produbili međusobni konflikti i nerazumijevanja. Zaista ne vidim osnova da mogu reći kako vidim neke optimističke znakove.

Želio bih da se upravo desi suprotno i da priznam da sam pogriješio u procjeni 2017. odnosno da ona nekim čudom bude dobra godina, te da se nađu rješenja za otvorena pitanja i da svi počnemo pričati samo o jednoj temi koja nam je svima zajednička – kako napraviti društvo u kojem naši građani bolje žive, a ne kako društvo gurati u konflikte. Nažalost, ne vidim da je to cilj pojedinih političkih elita koja su sada na vlasti.

VIJESTI.BA: Može li većina na nivou BiH opstati u uslovima u kojima se, kako kažete, pripremaju tereni za nove političke konflikte?

BOSIĆ: Ja ne znam da li će u narednoj godini biti parlamentarne većine, ali sam siguran da neće doći do promjene, jer ne vidim drugu parlamentarnu većinu koju je moguće formirati. Dakle, čak i ako se raspadne ova parlamentarna većina, čini mi se da će Savjet ministara BiH funkcionisati, makar i u tehničkom mandatu, jer u ovakvim odnosima nema mogućnosti da se napravi nova parlamentarna većina.

Sve je bazirano na konfliktu, a to smo vidjeli i na današnjoj sjednici Predstavničkod doma, jer očitno nije cilj da se riješi neko pitanje, nego da se ili otvore stare rane ili da se nađu novi prostori za međusobno nerazumijevanje.

VIJESTI.BA: Osvrnimo se i na posljednja dešavanja u RS. Kako objašnjavate činjenicu da se javni prostor puni informacijama o odlasku ili neodlasku predsjednika Milorada Dodika u Vašington istovremeno kada imamo odluku Vlade RS o smanjenju plate i to budžetskim korisnicima?

BOSIĆ: To je pitanje za psihologa masa – na koji način dovesti građane u stanje letargije, kako oni ne bi razmišljali o tome kolika im je plata ili penzija, već o tome da li će Dodik otići u sedmi red na inauguraciju Trampa. Dodik manipuliše na veoma vješt način.

Nažalost, ima medije, prije svega RTRS, preko kojih plasira većinom neistine i političku propagandu. Postaje mi sve jasnije da je to moćnije oružje nego što se pretpostavlja da jeste. Veliki broj ljudi koji su prikovani za tv ekrane i koji nemaju nikakav drugi prostor za svoj život, osim gledanja vijesti, skloni su da prihvate to, ne vjerujući da neko može na takav način da manipuliše njihovim mislima. To je posljedica takve situacije. Sto puta izgovorena laž postaje istina.

Bezočne laži o tome da Dodik ima poziv Trampa na inauguraciju i da sve to može da prođe bez većih političkih potresa, znači da su se građani navikli, da ne očekuju da postoji bilo kakav moral u politici, te da oni koji imaju manje morala mnogo bolje plivaju u tim vodama.

VIJESTI.BA: Uplatili ste Miloradu Dodiku dosuđenih 6.000 KM na ime kazne zbog klevete, kao i troškove advokata, vještačenja i sudsku taksu. On je najavio da će ponovo pokrenuti proces protiv Vas za klevetu. Ranije ste kazali da se radujete novom procesu, jer imate mnogo pripremljenih dokaza i materijala koji će potvrditi Vašu tezu da se, kako ste naveli, radi o kriminalnoj hobotnici na čijem čelu je elita vlasti RS. Ima li Dodik razloga za brigu?

BOSIĆ: Milorad Dodik ne da ima dovoljno razloga za brigu, nego znam i da slabo spava zbog čitave situacije. Dokaze koje sam vidio i koji se sada nalaze u pravosudnim organima sasvim su dovoljni da se zaključi da Dodik, ukoliko proradi pravna država, neće biti slobodan čovjek, nego će morati da položi račun, odnosno da odgovara za kriminal ispred kojeg stoji.

Nije slučajno što Dodik pokušava napraviti proslavu od toga što je od mene naplatio 6.000 KM, pokušavajući da prikaže kako je to dokaz da on nije lopov. To su priče za malu djecu. Upravo zato što je korumpirano pravosuđe pod uticajem politike, a to smo dokazali preko glavnog tužioca Gorana Salihovića, ljudi kao što je Dodik ne samo da su na slobodi, nego mogu i da vladaju i da dalje pljačkaju narod.

VIJESTI.BA: Ponovo se pokrenula polemika u vezi sa stranim sudijama u Ustavnom sudu BiH. Lideri SNSD-a i HDZ-a BiH najavljuju da je u pripremi zakon o Ustavnom sudu BiH kojim traže izuzeće stranih sudija ili ukidanje Suda. Kako gledate na ovu inicijativu?

BOSIĆ: U dejtonskom Ustavu postoji odredba da će poslije izvjesnog vremena biti moguće razmotriti situaciju u Ustavnom sudu BiH kada su u pitanju strane sudije, odnosno zamijeniti ih domaćim. Ubijeđen sam da je to trebalo biti urađeno u nekom periodu na način koji bi bio prihvatljiv za sve u BiH. Jasno je da nešto, ukoliko nije prihvatljivo za sve, predstavlja politikantsku akciju.

Ukoliko lideri SNSD-a i HDZ-a BiH nisu obezbijedili podršku za svoj prijedlog, onda je to politikantska akcija. Ja još nisam vidio taj prijedlog i ne mogu reći ni kako ćemo glasati ni kako ćemo se opredijeliti u vezi s tim.

Naš stav od ranije je da je trebalo naći rješenje za Ustavni sud BiH, odnosno da se nađe način da on bude domaće vlasništvo, a da se garancije i strahovi koje svi imaju kod odluka Ustavnog suda BiH da će biti preglasavani kroz odluke i zakone riješi, tako da bi svi mogli biti zadovoljni. Ubijeđen sam da je to moguće na način da svi budu zadovoljni, ali zašto se to ne dešava, druga je politička priča i neki drugi odnosi.

VIJESTI.BA: Kako ocjenjujete stanje u Savezu za promjene? Potpredsjednik NDP-a Zdravko Krsmanović rekao je da su u toku razgovori o rebrandingu Saveza za promjene, koji bi trebao biti završen do maja naredne godine, te da Savezu treba jak lider, a on ga vidi u Mladenu Ivaniću.

BOSIĆ: Savez za promjene živi na nivou BiH, prije svega. Mladen Ivanić je izabran kao kandidat Saveza za promjene za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda. Na izbore za Parlament BiH nismo išli kao Savez za promjene, nego kao odvojene stranke koje pripadaju Savezu za promjene. Dakle, Savez živi toliko koliko ga postoji u strukturama.

Nakon lokalnih izbora, a zbog rezultata, ja sam se povukao sa čela SDS-a i više ne učestvujem u tim razgovorima. Nemam informacije šta se tu dešava. Jasno je svima da treba razmisliti kojim putem treba dalje. Prije svega, SDS mora razmisliti kojim putem dalje u odnosu na Savez za promjene. Na neki način SDS je daleko najveći dio Saveza, a čini se da mnogi smatraju kako ima najmanju korist, odnosno da ima štetu od toga što oni koji imaju mnogo manji broj glasova pokušavaju da se stave u prvi plan.

Potrebno je dobro sagledati situaciju, ali sam ubijeđen da će i na idućim izborima opet biti dvije strane. Da li će to biti Savez za promjene ili neka druga organizacija ili koalicija, formalno ili neformalno, to ne znam, ali sam ubijeđen da će ipak biti sva bloka, jer je to interes svih.

VIJESTI.BA: Podržali ste izbor Vukote Govedarice za novog predsjednika SDS-a. Je li opravdao Vaše povjerenje?

BOSIĆ: Kada sam odlazi sa čela SDS-a, rekao sam svoje mišljenje, odnosno da tri čovjeka mogu u ovom trenutku dobiti podršku stranke da budu njeni predsjednici. Dvojica od njih su odustala, jer su već izabrani za načelnike opština i vrlo teško bi bili na funkciji predsjednika stranke, jer bi to otvorili prostor za pritiske na njih od strane vlasti RS.

Vukota Govedarica je izabran jednoglasno na Skupštini stranke, što se nikada nije desilo. Nije uopšte bilo drugih prijedloga. On je prije dva mjeseca došao na čelo SDS-a. U ovom periodu treba jasno da izdefiniše politiku.

Koliko vidim, stranka je ostala na osnovnim principima koje smo dogovarali u prethodnom vremenu. Potrebno je izvršiti promjene u raznim segmentima, u infrastrukturi, te analizirati rezultate lokalnih izbora. Mislim da će dobro funkcionisati i da će SDS biti jači, pogotovo kada građani shvate da je politika Milorada Dodika klasična manipulacija, odnosno da nemaju koristi, nego štete od takve politike, ali su jednostavno paralisani strahom koji Dodik proizvodi.

Nevena Ćosić (Vijesti)