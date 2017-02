Mladen Bosić : zetbegović i Dodik vode isto kolo

To je razlog zbog kojeg mi ne mislimo da je opcija blokiranje institucija. Naša opcija je funkcionisanje institucija u interesu građana, ali ako smo mi jedini koji zagovaraju taj princip, a svi ostali gledaju kako potpale ili naprave što veću vatru, onda mi nemamo šanse za uspjeh, istakao je u Dnevniku TV1 jedan od čelnih ljudi SDS-a i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH Mladen Bosić.

TV1: Šta će konkretno u praksi značiti stav Saveza za promjene da neće biti parlamentarne većine ako bude pokrenuta revizija presude protiv Srbije?

BOSIĆ: To znači da ono što smo dogovarali kada smo pravili skupštinsku većinu prije nešto više od dvoje godine, više neće biti moguće provoditi u djelo. Da napomenem, naš stav je bio da treba da se bavimo pitanjima od značaja za građane BiH, a da sa strane ostavimo teme koje ne možemo riješiti, a koje će izazivati turbulencije i sukobe. Mi već drugi put imamo istu situaciju. Prije prošlih lokalnih izbora prošle godine, šest mjeseci smo proveli smo raspravljajući o tome da li 9. januar treba da bude Dan RS ili ne. Ta situacija je u zaprećak bacila sve ostale realne inicijative koje se tiču boljeg života građana ovdje i uticala je dijelom na rezultate lokalnih izbora u RS, pa i u FBiH. Bila je dvostrana igra.

Ovaj put imamo otvaranje teme oko revizije tužbe protiv Srbije od strane BiH. Kao što je sam Izetbegović prilikom pokretanja te tužbe rekao: “Svjestan sam da će ovo izazvati najdublju krizu od Dejtona do danas”, dakle svjesno se ušlo u produkovanje ove, prema mom mišljenju, vještačke krize, koja definiše krizni period koji ne znamo kako će završiti u narednom periodu.

Šta to znači za nas? Znači da onemogućava ili otežava bilo kakve dogovore oko normalnog funkcionisanja u skupštinskoj većini. Vjerovatno će imati i reperkusije na funkcionisanje Savjeta ministara BiH. U svakom slučaju, to je veliki udarac povjerenju među strankama i među političarima i ne samo da će opteretiti odnose u regiji između BiH i Srbije, nego će opteretiti i interni politički život u BiH.

TV1: Dosta se govorilo o napuštanju institucija BiH. Hoće li se to na kraju i desiti?

BOSIĆ: Iz ove perspektive se ne može vidjeti kako će ići ta kriza. Naprotiv, mi smatramo da institucije treba da rade svoj posao i ova kriza produkovana je time što Predsjedništvo BiH nije uradilo svoj posao, nego je neko uime Predsjedništva BiH sebi uzeo za pravo da donese odluku koja se tiče spoljne politike BiH i predstavljanja BiH pred spoljnim institucijama. U Ustavu BiH isključiva nadležnost Predsjedništva BiH je spoljna politika i zastupanje BiH pred spoljnim institucijama.

Kada to nije razmatrano u Predsjedništvu BiH, onda je Bakir Izetbegović sebi uzeo za pravo da konsultuje neko tijelo Bošnjaka ili nevladinih organizacija ili političara. Koliko sam čuo, oni su čak i glasali o tome da li da se pokrene revizija ili ne. Umjesto da se glasa u Predsjedništvu BiH i da se odluke uime BiH donose u Predsjedništvu BiH, oni su sebi uzeli za pravo da konsultuju neku drugu instituciju i to je dovelo do ovoga što ja s pravom smatram ustavnom krizom. Ovo je udar na Ustav BiH i otvorilo je ustavnu krizu ko ima pravo da donosi odluke uime BiH.

TV1: Predsjedavajući Mladen Ivanić za srijedu je sazvao vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH. Šta očekujete?

BOSIĆ: Očekujem da pričaju o ovoj situaciji. Predsjedništvo BIH je institucija i mjesto gdje treba pričati o ovoj situaciji, o tome da li treba pokrenuti reviziju tužbe BiH protiv Srbije. Kakav god ishod da bude, ne mogu držati glavu u pijesku. Oni se ponašaju kao nojevi. Oni moraju donijeti bilo kakvu odluku o tome, pa i to da nisu donijeli odluku i to da se ne slažu, pa i to je neka odluka. Odluka mora biti donesena u instituciji.

TV1: Kazali ste nedavno da postoji mogućnost da se trenutna kriza produbi, te da bi to mnogi željeli. Ko to želi i kakve bi posljedice u budućnosti mogle biti?

BOSIĆ: Ovdje se periodično ponavljaju krize koje su simboličkog karaktera i obično su vezane za prošlost, jer je ovdje lako probuditi emocije kod ljudi prikazujući se na način da se borite za neku istinu ili za njihova prava. Imamo to s vremena na vrijeme. Ovaj put je Bakir Izetbegović zapalio vatru. Ima dosta onih koji bacaju gorivo na tu vatru ne bi li bila što veća i što jača. Mislim da je Dodik jedan od tih koji baca gorivo da ta kriza bude dublja i veća. Čini mi se da ima i tih koji Dodiku dodaju kanistere sa gorivom, mislim na ove iz reda hrvatskog naroda. Dakle, ima dosta političkog miljea koji bi želio da se vatra razgori i da bude što veća, a da bi ostvarili neke svoje političke ili lične ciljeve. Situacija nije naivna. Doduše, viđena je više puta, periodično se ponavlja, ali ovaj put mislim da je ozbiljnija nego ranije, kao što je to Izetbegović i rekao.

TV1: U svojim istupima Savez za promjene označava Izetbegovića kao glavnog krivca. Šta to znači – saradnja sa svima osim sa njim kao pojedincem i je li to uopšte moguće?

BOSIĆ: Mi pozivamo da se stvari vrate u institucije BiH. Ovo se radi da bi se srušio Dejtonski sporazum i ustavni poredak koji je on definisao. U BiH ima mnogo onih koji smatraju da treba srušiti ono što imamo sada da bi ostvarili oni grupne ciljeve ili dobili neku ličnu sigurnost. Kako će dalje ići ta kriza, prema kome? Ukoliko se ne vratimo u institucije, rušimo Dejton, a mi to nećemo. To je razlog zbog kojeg mi ne mislimo da je opcija blokiranje institucija. Naša opcija je funkcionisanje institucija u interesu građana, ali ako smo mi jedini koji zagovaraju taj princip, a svi ostali gledaju kako potpale ili naprave što veću vatru, onda mi nemamo šanse za uspjeh.

TV1: Izetbegović kaže da oni koji plaše krizama pokušavaju oduzeti pravo koje je neosporno – pravo pristupa sudu, pravo na traganje za pravdom i pravo za istinom. Kako to komentarišete?

BOSIĆ: Mislim da je svima jasno da je ovo vještački i na silu isforsirano, u zadnjem trenutku podnošenje aplikacije za reviziju. Jasna su pravila – onog trenutka kada saznate da postoji neka činjenica za podizanje revizije, morate u roku od šest mjeseci uputiti aplikaciju. Pošto je sve živo prošlo, niko nije potegao pitanje aplikacije, tek kada su se digli razni politički faktori koji žele da ukažu kako Izetbegović ne radi dobro svoj posao, a dokaz za to je, evo, da se primiče isticanje roka za podnošenje revizije, onda je on vjerovatno iz svoje političke potrebe uradio sve da se nađe neki modus kako on ne bi bio kriv što je propušteno dizanje te revizije.

Sjećam se situacije u Predstavničkom domu prije par sjednica, kada je Denis Bećirović postavio pitanje hoće li Predsjedništvo BiH ili Bakir Izetbegović podići reviziju tužbe protiv Srbije, to je čitava kampanja dokazivanja i stvorila je atmosferu koju sada imamo. Ovo je izgleda spašavanje svojih političkih pozicija, a ne interes građana. Valjda je svima jasno – da ima neka nova činjenica koja nije bila na suđenjima, do sada bi isplivala u javnost i ranije bi se pojavila potreba za revizijom.

Mislim da će biti odbijena ta revizija u startu, ali ne, ne lezi vraže, imamo šest do osam mjeseci do te odluke, jer sad bi sud trebalo da se konstituiše, odnosno vijeće, pa će ono tek za šest do osam mjeseci donijeti odluku da li će uopšte biti revizije ili neće. Za tih šest do osam mjeseci, pitanje je ko će ovdje ostati u političkom životu, da ne kažem ko će uopšte biti na sceni. Mi već unaprijed imamo definisanih šest do osam mjeseci duboke političke krize. To je loše.

TV1: Onda se ulazi u izbornu godinu…

BOSIĆ: U podgrijanu atmosferu. Pitanje je kako će ovo završiti. Situacija u kojoj se sada nalazimo je plod ličnih političkih interesa.

TV1: Šefik Džaferović je sinoć u našem Dnevniku rekao kako je priča o vaninstitucionalnom djelovanju glupost. “Tvrditi da Izetbegović vaninstitucionalno djeluje tako što poštuje odluku Predsjedništva iz 2002. godine kojom je dat mandat agentu, bilo bi isto kao da sadašnji saziv Parlamenta kaže da neće primjenjivati niti jedan zakon donesen od ranijih saziva”. Kako odgovarate?

BOSIĆ: Vidjet ćemo u četvrtak na sjednici. Možda će se ta priča zaista vratiti u institucije i onda ćemo imati jasnu situaciju, odnosno stav Predsjedništva, koje je jedino ovlašteno. Nema Parlament veze s tim. Nije čzadužen za to. hoće li Predsjedništvo doći u blokadu tom sjednicom i hoće li donijeti odluku, vidjet ćemo. Klizav je teren i od toga zavisi budućnost BiH. Siguran sam da će biti još teže privući nekog stranog investitora u budućnosti. To znači da će biti manje radnihmjesta i da će kriza biti dublja. Ovo što su uradili nije dobar posao.

TV1: Dodik je zatražio sjednicu NSRS po ovom pitanju. Kako gledate na taj potez? Čini li vam se da vas sve više uvlači u priču oko jedinstva, s tim da se on nameće kao lider?

BOSIĆ: To je evidentno. On pokušava biti taj koji diktira poteze. Sa stanovišta RS on kao predsjednik ima pravo da kaže svoje mišljenje o uticaju na RS. NSRS može raspravljati, ali konačne odluke se donose u instituciji. Mi u državnom Zastupničkom domu nismo delegirani od NSRS i odgovorni smo za poteze na nivou BiH.

TV1: Hoćete li igrati u tom kolu?

BOSIĆ: Ja ne želim, jer mi je jasno šta je pozadina toga, ali čini mi se da je s druge strane tog kola Bakir Izetbegović. To je povezano kolo. Možda i povezano obostranim interesom.

TV1: Iz Srbije stižu pomirljivi tonovi. Premijer Vučić kaže da situaciju treba smiriti. Očekuje se i sastanak predstavnika Rs sa premiejrom Srbije tokom ove sedmice. Hoće li to primiriti situaciju?

BOSIĆ: Dva su događaja. Pošto se radi o reviziji tužbe protiv Srbije, jasno je da su zainteresirani za razvoj događaja. Mada vidim da su im procjene da od toga nema ništa, jer nisu ispunjeni osnovni uslovi. Taj razgovor s Vučićem i sjednica Predsjedništva koju očekujemo u četvrtak treba da definišu novu situaciju. Tada će biti poznato postoji li mogućnost smirivanja i razumnog rješenja. Ili ćemo ići u sve dublju baru.

TV1: Hoće li koalicija na državnom nivou opstati do opštih izbora i hoćemo li se do tada držati evropskog puta ili ćemo ići nekim drugim?

BOSIĆ: Poslije ova dva događaja bit će jasnija situacija. Tu ostaje i treći, a to je trenutak predaje aplikacije. A onda ulazimo u šest do osam mjeseci neizvjesnosti ako to bude išlo tim putem kako sada izgleda.

(Kliker.infoVijesti)