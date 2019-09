Mladen Bosić upozorava : Dodik i Izetbegović se igraju vatrom

“Čini mi se da je ovaj put otišlo prilično daleko i da je situacija zaista ozbijlna. Dodik i Izetbegović ne mogu da funkcionišu ukoliko nemaju neprijatelja protiv kog se bore. . . “rekao je delegat u Domu naroda Parlamenta BiH i potpredsjednik SDS Mladen Bosić. On upozorava da je “igra postala opasna igra šibicama i ne znate kada će buknuti vatra”.

Komentarišući programskiu deklaracija SDA, Bosić je u izjavi za N1rekao kako je to viđena situacija više puta i da je vrlo smišljena:



“Kada sam pratio ovo što se dešava sad, na neki način imao sam osjećaj kao da je ista situacija kada je Bakir Izetbegović uputio apelaciju za poništavanje Dana RS, pa je to Dodik rado dočekao referendumom. To je vrzino kolo i oni se čvrsto drže u tom kolu produkovanja krize. Mobilizacijom građana protiv drugih oni dobijaju podršku na glasanju. Oni će to i u budućnosti nastaviti da rade kao svoj politički program”.



Po njemu, je interesantna situacija da na stolu imate krizu oko formiranja Savjeta ministara.



“Ne funkcionišu institucije i SDA, odnosno Izetbegović izlazi sa dodatnim uljem na tu vatru, da se ta dodatna kriza rasplamsa. Apsolutno sam svjestan da je on znao kakva će biti reakcija, ali oni to rade konstantno”, dodaje Bosić govoreći o političkim manipulacijama vladajućih stranaka, prije svega SDA i SNSD.



U takvoj situaciji, kaže Bosić, građani biraju srcem, a ne glavom a vladajuće stranke u BiH to koriste:



“Čini mi se da je ovaj put otišlo prilično daleko i da je situacija zaista ozbijlna. Oni ne mogu da funkcionišu ukoliko nemaju neprijatelja protiv kog se bore. Ne možete pričati o napretku u bilo kom sektoru jer morate zadržavati aktuelnost političkog života kroz borbu”.



Upozorava da je “ta igra postala opasna igra šibicama i ne znate kada će buknuti vatra”.



Navode i analize da ovakva situacija najviše odgovara SDS-u i PDP- u jer su još uvijek na vlasti Bosić negira.



Smatra da je cilj istisnuti SDS i PDP nakon ćega bi se omogućilo slanje ANP-a, a time i otvorio prostor za ulazak SNSD-a u Savjet ministara.



“Ne vidim šta SDS ima od ove vlasti. To je pod prinudom vršenje vlasti, čak mislim da bi to bilo oslobađanje za SDS da ne mora da učestvuje u ovim privremenim organima. Želi se stvoriti situacija da se oni(PDP i SDS ministri u Savjetu ministara) povuku i da preko zamjenika prođe priča sa ANP-om”, mišljenja je Bosić.



Za trenutni zastoj u formiranju vlasti i problem ANP-a krivi Dodika i Čovića, ali i Izetbegovića:



“Mislim da je to posljedica odnosa na relaciji Čović-Dodik-Izetbegović. Ovo se moglo pretpostaviti da će biti ovako poslije izbora. Jasno je i da su Dodik i Čović postigli čvrst dogovor. Mislim da je dio ove situacije posljedica tih politika koje su vodili.”



Kazao je kako je ta situacija dva na prema jedan (Dodik, Čović-Izetbegović) opasna.



što se tiče sutrašnjeg sastanka u Beogradu, Bosić kaže da mu nije sasvim jasno zašto je taj sastanak, šta je cilj tog sastanka.



“Jedinstvo srpskih stranaka. Ako je to neki cilj onda uredu, ali ovako deklarativno očigledno je da imamo različita mišljenja. Jedinstvo u politici je nešto što lako prelazi u jednoumlje ili nametanje stavova. Treba sačekati i vidjeti šta je iza tog sastanka, da li je to pritisak na one koji sada vrše vlast u Savjetu ministara – znači SDS i PDP da napuste taj položaj ili je nešto drugo”, zapitao se Bosić.



Komentarisao je Bosić za N1 i današnju sjednicu Predsjendištva BiH:



“Poruka javnosti je ‘mi funkcionišemo harmonično bez obzira što je to samo putovanje na neke manifestacije kao što je početak izgradnje autoputa. Ineteresantna je pozicija Dodika tu, on traži da se ljudi iz Republike Srpske povuku iz zajedničkih organa, a on se ne povlači”



Istakao je da Predsjedništvo očigledno nema problem sa komunikacijom ali ima sa tim kako voditi politiku i kako izaći iz krize.

(BN TV)