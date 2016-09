Mladen Bosić progledao : Od danas je svima jasno da je priča o referendumu vezana za političku kampanju SNSD-a

Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izjavio je danas u Petrovu da će organi te stranke zauzeti stav o odluci Ustavnog suda BiH koji je odbio zahtjev za preispitivanje svoje odluke o 9. januaru, Danu Republike Srpske. Bosić je rekao da “ovo sada što se dešava jasno pokazuje da je čitava priča oko referenduma vezana za političku kampanju SNSD-a”.

“Današnji poziv da stranke vode kampanju za referendum, a ne za lokalne izbore i zakazivanje referenduma sedam dana prije lokalnih izbora jasna je namjera koju građanima ne treba objašnjavati”, rekao je Bosić novinarima prije predizbornog skupa SDS-a.

On je dodao da ne zna kakvu kampanju treba voditi oko referenduma, jer se zna da je stav građana da 9. januar treba da ostane Dan Republike. Govoreći o apelu OHR-a i američke Ambasade rukovodstvu Republike Srpske da se uzdrži od održavanja referenduma jer bi to bilo direktno kršenje odluke Ustavnog suda BiH, Bosić je rekao da su sve to stari stavovi.

“Tu je najinteresantnija situacija oko stava Srbije, koja nije direktno podržala referendum, i odlazak /predsjednika Srpske Milorada/ Dodika kod /predsjednika Rusije Vladimira/ Putina, za koga se očekuje da će podržati referendum”, rekao je Bosić.

Na predizbornom skupu SDS-a data je podrška odborničkoj listi SDS-a i njenom kandidatu za načelnika opštine Petrovo Ozrenu Petkoviću, koji je obećao nove investicije u ovoj nerazvijenoj ozrenskoj opštini i skoro pokretanje izgradnje objekata na banji “Terme-Ozren” u Kakmužu.

Petković je rekao da je Vlada Srpske umanjila prihode od PDV-a opštini Petrovo i da je malo uradila u sanaciji poplava u toj lokalnoj zajednici 2014. godine. Na skupu, kome je prisustvovalo oko 250 članova i simpatizera ove stranke i njenih koalicionih partnera, govorili su i Bosić, zatim nosilac odborničke liste SDS-a Dušan Milotić, kao i visoki funkcioneri SDS-aAleksandra Pandurević, Vukota Govedarica i Boris Jerinić.

Na početku predizbornog skupa intonirana je himna “Bože pravde”.