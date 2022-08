Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Mihailo : “Crna Gora više ne postoji; Abazović nas je isporučio Srbiji!”

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije danas je sa premijerom Crne Gore Dritanom Abazovićem u Podgorici potpisao Temeljni ugovor. Zanimljivo je da je ugovor potpisan u tajnosti.

Naime, mediji danima unazad su najavljivali da bi potpisivanje ugovara mogli biti upravo danas, ali je to oštro demantovao Abazović te se navelo da bi ugovor mogao biti potpisan u prvoj polovini augusta.

“Ciganski posao kroz igru”

S druge strane, SPC je najavila da će patrijarh Porfirije boraviti u Herceg-Novom 14. i 15. augusta, što su mnogi povezali sa potpisivanjem ugovora.

Međutim, na iznenađenje mnogih, patrijarh je danas stigao u Podgoricu, a ugovor je već potpisan. Odmah su uslijedile oštre rekacije, a za Abazovića su odmah kazali kako vodi netransparentnu politiku te da prema građanima postupa na podmukao način.

Smatra se da je ovim ugovorom Abazović faktički isporučio Crnu Gori Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da radi u korist hegemonističkih planova velike Srbije odnosno novokomponovanog “srpskog sveta”. Zbog svega je Abazović suočen i sa problemima u Vladi koju vodi, a DPS, koji ga je podržavao u Skupštini, sad najavljuje njegovu smjenu i poništenje ugovora.

Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Mihailo u razgovoru za Raport kazao je da ugovor koji je potpisan je na štetu Crne Gore, ali i ostalih zemalja u okruženju, prije svega BiH.

“Ovaj njihov stav koji su potpisali to je, ne bih uvrijedio Cigane, ali ciganski posao kroz igru, tancovanje. Tako su oni veselo potpisali da nisu razmišljali o posljedicama koje se mogu desiti Crnoj Gori. U cijeloj priči najviše mi je žao Dritana Abazovića jer su ga navukli na tanak led i on će najviše i platiti. Šteta je. Prva vlada je rekla, a ova druga potvrdila, da je ugrožena Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, ali i Srbi. To je podržao Dritan Abazović i čudi me da on to čini. Mogu da kažem da mira u Crnoj Gori neće biti dok se ne riješi pravo pitanje i dok se ne donese adekvatna pravna osnova za ovakav ugovor”, kazao je Mihailo.

Dodaje kako se ovim ugovorom nanosi velika šteta Crnoj Gori te da faktički ova zemlja ne postoji. Međutim, dodaje da se ovaj ugovor sigurno neće održati.

“Ona je u ovom momentu Crna Gora je srpska pokrajina, a Crnogorci su Srbi. Dakle, ne postoji. Ovo je još gore nego RS u Bosni. Neće se to održati tako. Ukoliko bi se bi desilo da se ovo sprovede u djelo, budite sigurni da će se na Balkanu stvoriti takva situacija koja će se vrlo teško umiriti. Prvi moment će početi sa Cetinja, odavde baš od mene”, pojasnio je.

Šta je sa BiH?

Mitropolit Mihailo smatra da je najbolje rješenje da se donese pravna odluka Ustavnog suda te da to on treba riješiti, a ne popovi i pojedinci u Vladi.

“To je igra riječi. U ovom slučaju kako su oni potpisali znači nema Crne Gore, Crnogorske pravoslavne crkve, nema nacije, himne, jezika, zastave, grba… Dakle, sve je na teritoriji Srbije. To se ne može dogoditi. Po meni, prije bi nestalo Evrope, nego Crne Gore u Evropi. Ovog siromaha Dritana iskorištavaju svi, a on siromah ne zna šta da kaže. Sada u Srebrenici čuli ste šta je sve rekao, a to je sve nagovor da to kaže. On to siromah ne osjeća, to je šteta. Sreo sam se sa njim dva puta. Jedne prilike sam mu rekao: ‘Slušaj ti, mali, čuvaj glavu.’ Drugi put sam mu kazao: ‘Tebi ova politika dobro ide, ali dobro vodi računa kakav ćeš put izabrati.’ Rekao sam mu i upozorio ga. Izabrao je pogrešan put. Odavde će početi sa Cetinja potpuna obnova Crne Gore, baš sa Cetinja gdje je i stvarana”, kazao je on.

Za Raport je govorio i tome kako bi pitpisivanje ovog ugovora moglo utjecati i na našu zemlju.

“U BiH to Srbima odgovara da se održi RS. Niti se može ona održati niti to sve tako Kosovu, niti se to može održati u Crnoj Gori kao najstarijoj državi na Balkanu. To je jedina istina i tačka. Oni pokušavaju sve i ovo im nije prvi put. Davno sam im rekao da vode računa jer na jednoj strani imaju Kosovo, na drugoj RS, na trećoj Vojvodinu… nije ni to čista situacija. Neki od starih državnika Jugoslavije davno je rekao da će se Srbija skupiti na beogradski pašaluk. I ja sam to potvrdio. Partrijah Pavle je rekao da trebaju Srbi da se prihvate oružja da vrate srpsku Dalmaciju. Bogami, fino su je vratili, tako će vratiti i ostalo”, istaknuo je.

Pitamo ga hoće li se ugovor održati i šta će biti s Vladom Dritana Abazovića.

“Ugovor će se poništiti sigurno, a i Vlada se ne može održati. To je nastavak one stare vlade. Tu je upao mali Abazović, vrlo bistar, ali je nagrdio sam sebe”, zaključio je mitropolit Mihailo.

