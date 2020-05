Mitriopolit Hrizostom: Zbog mise za Blajburg prestaje saradnja Mitropolije dabrobosanske i Vrhbosanske nadbiskupije

Iz Mitropolije dabrobosanske poručili su da se “dovođenjem Blajburga” u Sarajevo trajno zatvaraju vrata saradnje i svih odnosa ove mitropolije sa Nadbiskupijom vrhbosanskom, te lično Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma sa kardinalom Vinkom Puljićem.

Mitropolit Hrizostom rekao je Srni da se u Mitropoliji osjećaju izdano i da im je žao.



– Nadali smo se da možemo krenuti putem zajedništva. Kako ići zajedno? Ja na Stari Brod na Drini da plačem i oplakujem žrtve /Jure/ Francetića, a kardinal dovodi Blajburg u Sarajevo. E, pa to ne ide zajedno! Nema više ni molitvenih osmina za jedinstvo hrišćana, niti bilo kakvih drugih odnosa – poručio je mitropolit Hrizostom.



Povodom najave da će 16. maja kardinal Vinko Puljić u sarajevskoj katedrali predvoditi misu za ubijene u Blajburgu, mitropolit dabrobosanski Hrizostom je istakao da je to krajnje zabrinjavajuće.



– Misa nije služena na Uskrs, a, gle, za Blajburg može i treba. Izvitoperene vrednosti! Zar je ovo moguće u jednoj crkvi? – upitao je mitropolit dabrobosanski.



On je dodao da ne razumije čemu služi “dovođenje Blajburga” u Sarajevo.



– Dobru? Ne! Zlu, bojimo se! – naveo je mitropolit Hrizostom.



Kardinal Puljić rekao je ranije da su mu biskupi dvije biskupske konferencije dali mandat da predvodi komemoraciju za žrtve blajburškog križnog puta, kao i svih drugih žrtava rata, što je i prihvatio.



Godinama unazad, komemoracije na Blajburškom polju u Austriji, na kojima redovno prisustvuje po nekoliko hiljada ljudi, izazivale su brojne kontroverze. Dok je za jedne to odavanje počasti ubijenim civilima i vojnicima takozvane Nezavisne države Hrvatske, za druge je najveći fašistički skup u Evropi.



Slučaj “Blajburg”, poznat kao Blajburški masakr, odnosi se na događaj koji se desio krajem Drugog svjetskog rata, tokom maja 1945. godine.



Desetine hiljada vojnika i civila povezanih sa snagama Osovine, koje su bježale iz Jugoslavije, u tom periodu su vraćene u zemlju. U koruškom pograničnom mjestu Blajburg, na austrijsko-slovenačkoj granici, ubijeni su pripadnici ili saradnici fašističkih režima od pripadnika Jugoslovenske armije, a među nastradalima najviše je bilo pripadnika ustaša i domobrana.

