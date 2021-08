MIRSAD PURIVATRA: ‘Sarajevo će ovih dana opet biti centar filmske umjetnosti’

NACIONAL: Prošle je godine održavanje Sarajevo Film Festivala uživo otkazano u posljednji trenutak i sve se održalo online. Koliko je to naštetilo kontinuitetu festivala i tradiciji? Jeste li se pribojavali sličnog scenarija i ove godine?

Online izdanje nije naštetilo ni tradiciji ni reputaciji Sarajevo Film Festivala, upravo suprotno – pokazali smo kako se u kratkom vremenu možemo prilagoditi, kako možemo reagirati na iznenadnu situaciju koja je zahvatila cijeli svijet, i to kreativnim rješenjima. Otkrili smo neke nove prostore za svoj rad i tako unaprijedili budući format festivala. U danim okolnostima razvili smo sistem prikazivanja filmova koji je bio izuzetno efikasan. Poslije toga smo imali Mrežu festivala jadranske regije – još jedan online program, regionalnog karaktera – gdje smo se povezali s festivalima iz Beograda (Festival autorskog filma), Zagreba (Zagreb Film Festival) i Herceg Novog (Filmski festival Herceg Novi), online izdanje programa Suočavanje s prošlošću. Tako da se online izdanje festivala nije toliko odrazilo na sam festival. Ispunili smo programske ciljeve, industrijske – CineLink Industry Days, obrazovne – kroz Talents Sarajevo, medijski smo realizirali online intervjue, a one koje je bilo moguće čak i na licu mjesta. Ne bih rekao ni da smo se pribojavali kako će ovogodišnji festival izgledati – sve je ovisilo o covid-brojevima, o stanju s covidom u regiji i Europi, a to je nešto na što ne možemo utjecati. Uvijek se nadamo najboljem. Sretni smo što ćemo imati publiku i goste – najviše iz regije, ali imat ćemo i još neke goste iz svijeta, a sretni smo što je ponovo s nama i Wim Wenders, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva. A pribojavanje… Prošli smo i gore stvari, pa onda u tom smislu lakše podnosimo i ovakve situacije.

NACIONAL: Epidemiološka situacija se opet pogoršava – hoće li to utjecati na šušur oko otvorenja, kao i na popratne događaje i atmosferu?

Sigurno će broj gostiju biti manji, ali ako govorimo o atmosferi i popratnim događajima, nje neće izostati, bez obzira na manje brojeve. Kapaciteti kina jesu smanjeni, ali imamo sve programe festivala, dolaze gosti, a publika je željna zajedničkog gledanja filmova te stoga mislim da će atmosfera biti prava festivalska. Ove godine nam dolazi i prošlogodišnja generacija sudionika programa Talents Sarajevo, tako da ćemo ove godine imati još veću povezanost s mladim profesionalcima.

NACIONAL: Festival otvaraju dva filma iz BiH produkcije, „Deset u pola” Danisa Tanovića i omnibus „Pisma s krajeva svijeta” filmskog kolektiva Bistrik7, međunarodne grupe redatelja prve generacije na sarajevskoj film.factory kultnog redatelja Béle Tarra, koji se bave pandemijom i njenim utjecajem na društvo. Znači li to da su ratne teme prestale dominirati?

Teme kojima se autori bave su različite i nikad nije bio jednostavan odgovor koje su to teme koje dominiraju. Pitanje je, na koje možda nikad nećemo znati odgovor, kako bismo podnijeli pandemiju da nemamo iskustvo rata, kakvi bismo danas bili da nismo proživjeli rat. Istina je da se neki filmovi ne bave direktno ratom, ali rat je ovdje napravio tolike promjene u ljudima da će ga netko prepoznati čak i tamo gdje ga nema. Oba filma pokazuju, na određen način, život u pandemiji, ali pandemija je samo osnova za radnju. Ljubav i život teme su koje obrađene na pravi način uvijek stvaraju dobru umjetnost.