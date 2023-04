Mirsad Hadžikadić uputio poruku Visokom predstavniku u BiH : “Uvedite mehanizam vanrednih izbora kao rješenje za sadašnje i buduće blokade!” (VIDEO)

Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres, obratio se Visokom predstavniku u BiH i pozvao ga da reaguje.

“Prije par dana, jedan dužnosnik nove vlasti, na upit Senada Hadžifejzovića: „Šta će biti ako se Vlada Federacije ne formira do krajnjeg roka, 6. aprila?“, on odgovori: „pa neće biti ništa, idemo dalje sa nalaženjem rješenja“.

To isto je uradila prošla vlast, ignorisala zakonske rokove i tako naredne četiri godine ostaviše prethodnu vlast bez dogovora o novoj.

Kako je moguće u jednoj demokratskoj državi jednostavno ignorisati zakonsku obavezu da se vlast formira u određenom roku? Šta se dešava u normalnim državama u tom slučaju? Ponove izbore. Raspišu vanredne izbore. To je prava poruka, s jedne strane političarima – da moraju snositi odgovornost za svoju neodgovornost, a s druge strane građanima – da nisu izabrali odgovorne”, pita se Hadžikadić.

Ona dalje konstatuje šta se kod nas dešava, kao pokušaj da se problem riješi?

“Političari pozivaju Visokog predstavnika da presudi u njihovu korist, ali tako da to slučajno ne ošteti njih, ako bi se idući puta oni našli u situaciji njihovih sadašnjih protivnika.

Vanredni izbori su jedini način da se ovaj problem riješi, ne samo dugoročno, nego prirodno, demokratski, na način da se osigura da će se i političari i narod početi ponašati ozbiljnije i odgovornije.

Sve demokratske države imaju mehanizam vanrednih, prijevremenih izbora.

Samo smo mi, eto, nešto baška, jer to odgovara bahatim političarima kojima je jedino stalo do njihove fotelje, a ne do naroda.

Pozivam Visokog predstavnika, koji to jedini može uraditi u našem društvu, da iskoristi ovaj politički momenat i uvede mehanizam vanrednih izbora, kao rješenje za sadašnju i sve buduće blokade implementacije izbornih rezultata”, poručio je Hadžikadić.

(Kliker.info-agencije)