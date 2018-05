Mirsad Hadžikadić u Pressingu : Nemam protivkandidata za Predsjedništvo (VIDEO)

Mirsad Hadžikadić, nezavisni kandidat za Predsjedništvo BiH, u Pressingu na N1 govorio je o razlozima zbog kojih je došao iz Sjedinjenih Američkih Država i uključio se u bh. politiku.

Naučnik, svjetski priznati ekspert informacionih tehnologija, uspješni američki profesor i dugogodišnji bosanski lobista u Washingtonu, kazao je da je jedna od osnovnih ingerencija člana Predsjedništva da se bavi pitanjima bezbjednosti i sigurnosti države.

“Kada me Amerikanci pitaju šta znači to ime, uvijek sam prevodio tako “Mir” “Sad”. Ljudi počinju da govore o ratu, zveckaju oružjem”, kazao je Hadžikadić u Pressingu.

“Bio mi je potreban duševni mir. Čovjek u jednom momentu shvati da ima nešto što je više od njega samoga i da mora da odgovori na taj poziv. Već 15 godina se spremam za nešto, nisam znao za šta. Otišao na Harvard, ostavio univerzitet godinu dana da bi se bavio javnom administracijom. Moja šefica ovih godina nikada nije shvatila zašto sam ja to uradio. Sada kada sam objasnio da je ovo što želim da uradim, kaže sad mi je jasno. Ovo je bila nesvjesna priprema. Jesi postigao si ovo, ali nije dovoljno. Sve ono što mi napravimo zaista nije naše. U nekom momentu čovjek shvati da je to to i ne može se osjećati kompletnim dok ne odgovori na taj zov. Počeo sam osjećati nemiran kao čovjek”,kazao je Hadžikadić o razlozima svoje kandidature.

Kako je naveo, porodica se zbog svega malo brinula.

“Brinuli se o nekakvoj sigurnosti, o blaćenju, uništavanju karaktera. Amerikanci su potpuno drugačiji, rekli su svaka čast. Od moga šefa, rektora univerziteta, profesionalne kolege, toliko sam e-mail poruka dobio. Nijedna nije bila zašto. Od Bosanaca je bilo, zar ne znaš gdje dolaziš, kako ćeš se boriti sa ovim vukovima”.

Kako ćete se boriti sa ovim vukovima, političkim liscima?

“To sam čuo, oni su vukovi, ti si fin. Oni su na ovim pozicijama zato što su ljudi glasali za njih. Kako su ih izglasali tako ih mogu i skinuti sa ovih pozicija. Moja taktika je sljedeća, da izazovem u promjeni razmišljanja, da napravim pokret. Ako svaka osoba koja misli drugačije, zaista glas, ovi ljudi koji su sada na vlasti, više neće biti na vlasti, to vam garantujem”, naveo je Hadžikadić.

Kako kaže, nije američki čovjek i niko iz Amerike mu ne daje finansijsku ili logističku podršku.

“To nije tačno. Ja jesam američki građanin, imam dvojno državljanstvo, volio bih da imam američku podršku. Ja gradim ovaj pokret ispočetka. Razgovarao sam putem telefona sa Hoyt Yeeom, koji mi je rekao da svaka nova osoba donosi svježinu i to je potrebno ovoj državi. Mislim da su Amerikanci izuzetno važni za funkcionalni razvoj BiH, mislim da su ključni faktor”.

Hoće li ljudi ovdje razumjeti šta vi njima želite reći?

“Svi govore o mržnji zato što im je to jedini način da dođu do vlasti. Oni ne znaju da razvijaju ekonomiju, društvo. Izazivanje straha od drugih i drugačijih. Kada neko nešto kaže, Dodik, naši poličari jednostavno skoče. I tako stalno, tempiranje nekih izjava”.

Kako biste radili sa Čovićem ili Dodikom?

“Moj pristup je bio proaktivan. Objavili smo plan ‘BiH 2030’. Moj cilj je upravo to, imam to pred sobom. Proaktivno razgovarati sa Čovićem i Dodikom. Ja ću pokazati razumijevanje, volju i želju za razgovorom, ali sve u funkciji osnovnih ciljeva razvoja države. Ako oni urade nešto što je protiv interesa BiH, postoji sudski sistem, tužit ću koga treba, ako treba. Dodik ni Čović, ja ne vjerujem da su nacionalisti. Mislim da su pragmatisti kojima je njihovo interes skoro najvažniji. Mislim da se može razgovarati, negdje neće moći, negdje će se morati prisiliti. Imaju i oni svoje sponzore. U ovom slučaju, Srbija i Hrvatska. Neću se obraćati samo Bošnjacima, svima u cijeloj BiH. Ja govorim o budućnosti, ne o prošlosti. Postoji način da izađemo iz ove situacije. Razgovarali smo o nekoj normalnoj BiH. Mislim da je više onih koji žele dobro BiH, samo nemaju platformu kroz koju će se izraziti”, kazao je Mirsad Hadžikadić, nezavisni kandidat za Predsjedništvo BiH.

Očekujete li da vas podrži neka grupa stranaka?

Zaista sam očekivao i još uvijek očekujem da mene kao nezavisnog kandidata mogu podržati građanske stranke, pošto ja govorim o građanskoj BiH, i da će to biti početak kohezivnih procesa na centru ljevice. Razlog zašto mi nismo formirali stranku je da stranaka ima previše i želio sam da vidim da li će ova kandidatura biti razlog za konsolidaciju među građanskim strankama. Ukoliko se to ne desi nakon izbora formirat ćemo stranku.

Bojite li se napada nacionalnih stranaka? Govorili ste o “blatu, prljavštini političkoj” i vašoj spremnosti da uđete u nju. Koga se od kandidata na jesenjim izborima najviše pribojavate?

Iskreno rečeno blata se ne bojim jer nije moje, to je njihovo blato. Što se tiče drugih kandidatura – uopšte me ne interesuje ko su drugi protivkandidati, ne bojim se nikoga, spreman sam da idem protiv svih. Govorim sljedeće, ovo je zaista novo, nešto što do sada nije bilo. U smislu spremnosti kandidata ja nemam protivkandidata.

(Kliker.info-NAP)