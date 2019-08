Mirsad Hadžikadić : Ponašaju se kao da je ovo kraljevina Izetbegovića, Dodika i Čovića

Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić gostovao je u emisiji Novi dan TV N1 i tom prilikom prezentovao svoje viđenje turbulentne situacije u BiH .

Osam dana je prošlo od potpisivanja sporazuma lidera SDA, HDZ I SNSD-a Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića i Milorada Dodika, 22 dana je ostalo za formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine po rokovima koje su sami zadali, a o tome da li je to moguće, Hadžikadić je rekao: “Iskreno rečeno, mislim da može zato što su se oni već dogovorili šta treba da bude, međutim problem je objasniti javnosti da oni žele upravo ono što izgleda a čini mi se da je to podjela na kraju. Sjetimo se da je Željko Komšić rekao da nema Vijeća ministara i predsjedavajućeg bez NATO puta, gdje smo bar privremeno zaustavili te destruktivne elemente, da je neko sad pristao da se to ukloni, ali mislim da su se oni dogovorili i mislim da sada to treba prodati javnosti da je to nešto drugo. Čini mi se da je Izetbegović već pristao na zahtjeve Dodika da nema NATO puta, Čovića da treba birati legitimnog predstavnika Hrvata, mada ja ne znam ko će definisati ko je to legitiman. Meni nije jasno sljedeće: otkuda pravo trojici ljudi da odluče o budućnosti BiH? To je nešto što bi trebalo ići na referendum, a oni kažu mi ćemo odlučiti gdje i šta treba u procesu dogovora za podjelu vlasti. Ponašaju se kao da je ovo kraljevina Izetbegovića, Dodika i Čovića umjesto država koja se zove Bosna i Hercegovina. Prema tome, mislim da su se dogovorili – ovo je proces prodaje javnosti da je to nešto drugo. Mislim da je Izetbegović pristao na sve zahtjeve Dodika i Čovića“.

Na pitanje je li iko legitiman iu našoj državi na bilo koji način je odgovorio: “Legitmnost je definisana u smislu stranke koja je dobila najveći broj glasova. Pošto ja ne vjerujem da su izbori bili fer, ja milsim da te legitimnosti nema. Jedina mogućnost da ljudi izaberu stranku koja će je voditi u tom periodu. Mi odavno nemamo stranku koja legitimno vodi određeni narod. Nemamo legitimnu osobu koja se može predstaviti kao lider Bosanaca i Bošnjaka, a upitno je i na druge dvije strane”.

Hadžikadić je u razgovoru sa voditeljicom Novog dana Hanom Sokolović govorio i o tome da li je moguće da će se jednom pojaviti lider Bosanaca i Hercegovaca, odnosno lider svih nacionalnosti.

“Mislim da je to jedan od ključeva za bolju BiH da se pojavi neko na bilo kojoj strani, ali najbolji efekat bi bilo na bošnjačkoj strani koji će željeti dobro svakom građaninu bez obzira ko je on ili ona. To ovisi o narodu, on treba da odredi ko treba da ga vodi. Moguće je, ali izbori trebaju biti pošteni i fer, jer nemamo sad priliku da vidimo volju naroda“, komentarisao je.

Govorio je i kako se bavi pitanjem nacionalnog identiteta te naveo da ljudi imaju stotine identiteta, profesija, ulogu u porodici, a onda i nacionalnost.

“Jedino je pitanje koji je identitet primaran u tom momentu. Nacionalisti su shvatili, pošto ne znaju ekonomijom da dođu na vlast vode se poslovicom ‘Zavadi pa vladaj’. Ja sam studente pitao šta ih definiše, i kod Amerikanaca je to na primjer inženjer, žena, a kad pitate ljude sa našeg područja, oni kažu Bošnjak, Srbin, Hrvat. To je rezultat konstantne manipulacije, konstantne retorike, jer su oni vidjeli da je put ka vlasti moguć koristeći taj nacionali identitet. Trebaće mnogo, mnogo vremena da se to promijeni. Do sada smo se kroz historiju snalazili dok smo bili pod nečijom čizmom i krajnje je vrijeme da sami preuzmemo. Primitivne osnovne osjećaje koriste za svoju korist da bi bili na vlasti i narod je u tom procesu žrtva“, istakao je Hadžikadić za N1.