Mirsad Hadžikadić pita: Zašto se Dodik ne procesuira odmah? Zar je moguće da se i dalje samo ‘udara po prstima’?!

Povodom odluka Visokog predstavnika u BiH saopćenje za javnost uputio je i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres, koje prenosimo u nastavku:

Današnje odluke Visokog predstavnika su bile potrebne, ali apsolutno nedovoljne u smislu efektivnog sprečavanja budućih destruktivnih djelovanja na štetu Bosne i Hercegovine.

Reakcija OHR-a je bila potrebna, ali u isto vrijeme i normalna i očekivana. U situaciji u kojoj se svjesno udara na ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum, dužnost OHR-a je da djeluje i zaštiti državu i njen Ustav od ovakvih napada.

Međutim, nije normalno tolerisanje i nesankcionisanje ovakvih djela. Nije prihvatljivo da jedan čovjek sprovodi samovolju na štetu cijele države, protivno stavovima Međunarodne zajednice, da za sobom povlači političku elitu entiteta RS i nakon svega, ostaje nekažnjen.

Zašto se odluke Visokog predstavnika odnose na budućnost, a ne na procesuiranje Dodika danas, što je moguće i sa postojećim zakonima? Zar je moguće da se negatori genocida i unutrašnji neprijatelji mira, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i dalje samo “udaraju po prstima”?

Mislim da je jasno odakle vjetar puše. Sve što smo imali priliku vidjeti zadnjih dana, od odluka NSRS-a, do mlake reakcije gospodina Schmidta, samo je naznaka destruktivnih aktivnosti po državu koja nas očekuju u skorijoj budućnosti. Sve ovo je samo još jedan dokaz da je do nas, do naše sposobnosti da vodimo državničku, vrijednosnu i principijelnu politiku prema unutrašnjim destruktivnim snagama, komšijama, ali i prema Međunarodnoj zajednici.

I na kraju, činjenica da se neki još hvale kako su doprinijeli ovakvoj reakciji OHR-a je neshvatljiva. Umjesto djelovanja putem vlasti koju čine da zaštite državu ili da napuste partnere koji žele da je unište, oni zamazuju oči građana i traže od njihovih “sponzora” da urade njihov posao. I čak to prikazuju kao svoju zaslugu.

Hajde da nam Međunarodna zajednica da poštene izbore, kada vlast već neće, pa da vidite kako se ovakve stvari mogu riješiti u 1-2 izborna ciklusa – navodi Hadžikadić.

(Kliker.info-Depo)