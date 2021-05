Mirsad Hadžikadić kategorički tvrdi i ponavlja : “Ovo je momenat u kojem treba braniti ponovo državu BiH. Nema tu mjesta za ego, za sujetu”

“Nikakvih dogovora nije bilo. To je ozbiljna stvar, treba pet stranaka ujediniti. Mislim da mora doći i do većeg ukrupnjavanja na građanskoj strani da bi smo mogli napraviti nešto što je dobro za BiH. Imaju dva procesa. Pozvao sam sve građanske stranke da razgovaramo. I taj proces se desio, dva sastanka su bila. Prvo sedam, a onda 10 stranaka. To nisu koalicije, nije jedna opcija, to je koordinacija. Koordiniramo naše aktivnosti jer 2022. matematika će pokazati da je jako važno da se koordiniraju aktivnosti ako želimo dobro BiH i da porazimo te etnoreligijske stranke. Druga vrsta razgovora je o konkretnoj akciji, koaliciji, saradnji, partnerstvu i ujedinjenju i tu zaista nije bilo detalja. Što se mene tiče samo je jedan opcija na stolu, a to je ono što je dobro za državu mora biti dobro za nas. Ovo je zaista momenat u kojem treba braniti ponovo državu BiH. Nema tu mjesta za ego, za sujetu. Izuzetno mi je drago da je Platforma za progres proizašla kao ozbiljan politički subjekat koji može da okupi ljudi. Najvažnija je BiH i ono što je dobro za građane.”

Kaže da su principi Platforme za progres država, znanje, poštenje, mladi, odgovornost.

“Ako lideri ostalih stranaka kažu želimo da iskreno doprinesemo, svi smo mi dali neki doprinos. Sad je vrijeme da se taj dopirnos da na većem nivou. Ovo je ogroman test, da vidimo ko je koliko politički zreo.”

Navodi da je mu je Semir Efendić rekao da će Stranka za BiH ići sama na izbore 2022. godine.

Na pitanje kakva je šansa da se trojka uključi u cijelu priču, Hadžikadić odgovara: “Mislim da su oni ozbiljan politički faktor i da je ovo vrijeme kad su svi razgovori mogući. Ne isključujem razgovore s njima. Mislim da svi oni koji zaista žele ovoj državi i građanima dobro, a mislim da svi žele, ovo je vrijeme da se to uradi drugačije. Mora biti principijelno, programski. Nema mjesta za one koji su radili nešto protiv zakona, koji su u korupciji, koji ne mogu da vide da se može drugačije.”

O Dodikovom komentaru da je ujedinjenje opzicije pamet stranaca kaže da je to sazrijevanje političkih snaga unutar BiH, a ne pamet stranaca.

“Svi moraju da shvate da su ranjivi, bez obzira na kakvoj poziciji se nalazili danas. Mi smo tu da služimo, ne da vladamo.”

“Platforma za progres nema apsolutno ništa sa SDA”, kategoričan je Hadžikadić.

Kaže da, ako je njegova kandidatura za člana Predsjedništva potrebna da bi se nešto dobro desilo, će rado biti kandidat.

“Ako je potrebna kandidatura nekog drugog, boljeg, ja ću se rado ukloniti i pomagati sa strane.”

Stalne su priče o raspadu BiH u posljednje vrijeme. Nakon non papera, stigla je i izjava srbijanskog ministra odbrane Vulina da nije rješenje da svi Srbi žive zajedno u tuđim državama, već da najveći dio Srba živi u svojoj zemlji, a i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je rekao da su non paperi dobri za Srbiju. Hadžikadić smatra da nema razloga za bojazan u smislu šta će biti sa BiH.

“BiH je bila i bit će, postoje snage koje će je uvijek odbraniti. Mislim da treba da se pošalje jasna poruka da će BiH biti tu i da će naći načina da bude i bolja i jača. Ovo je samo jednostavno posljedica 170-godišnjeg nacionalnog programa naših susjeda koji su mnogo bolji u razgovorima sa međunarodnom zajednicom, nego što smo mi. Imaju partnere i prijatelje u međunarodnoj zajednici koji su već umorni kada se radi o BiH. Mi nemamo jednu politiku, mi nemamo nacionalni program i zato je krajnje vrijeme da se takvo nešto ostvari.”

O odnosu međunarodne zajednice prema BiH kaže da je BiH njima jedan od interesa i ne možemo ih krivit što rade to što rade.

“Mislim da se mi tu ne snalazimo. Ne možemo zaista kriviti njih, dosta je uloženo u BiH. Tačno je da mogu mnogo više, ali imaju svoje odnose.”

(Kliker.info-FTV)