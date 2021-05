Mirsad Hadžikadić: Je li na pomolu nova politička partija u BiH ?

Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić bio je gost Novog dana gdje je govorio o tome je li na pomolu u Bosni i Hercegovini nova politička partija.

Čelnici Platforme za progres i DF-a razgovarali su proteklih dana o okrupnjavanju opozicije u čijim redovima bi se još mogli naći Socijaldemokrati BiH, Građanski savez i Pokret Socijalne pravde i demokratije (SPD). O tome jesu li to bili razgovori ili okrupnjavanje opozicije, Hadžikadić nam je rekao da su do sada bila dva razgovora o mogućim načinima saradnje, beneficijama, ukrupnjavanju u odnosu na koaliciju, ali da je to bilo samo to.

“Kada se gleda BiH kao država, mislim da je za BiH dobro da ima manje stranaka koje mogu da pređu prag i na građanski način učestvuju u stvaranju nove budućnosti. Koalicije su dobre, ali lako je ući, lako je izaći“, poručio je za N1.

Na naše pitanje koliko ima stranaka da su sa ciljevima slični Platformi za progres, rekao je da nema, te iz tog razloga on kad razgovara sa članstvom stranke, “svi imaju znak upitnika da li se može razgovarati i sa kim pošto nikoga ne vide na političkoj sceni ko ima njihove principe”.

“Jedina nada je da će nove stranke prihvatiti i drugačiji način ponašanja i rada u politici“, rekao je.

“Sinoć sam na Facebooku postavio to pitanje, odnosno za šta su građani. Pola je reklo ni sa kim, druga da Platforma bude jezgro nove snage, a ostale podjednako sa širim opcijama i jedna opcija je bila pridružite se postojećoj koaliciji kao što je trojka“, dodao je.

O tome može li nova snaga donijeti novitet Hadžikadić je rekao da je Platforma za progres, na čijem je on čelu, pokazala da može, ali o tome da li postoji drugih snaga, kako je naveo, nije siguran.

“Platforma je nastala na principu gdje će se udružiti snage i jedan od naših ciljeva je da promijenimo ponašanje drugih građana. Neke stranke kopirale su neke od naših inicijativa i mislim da je tu naša nada – da stranke koje ulaze u razgovor će reći prihvatamo vaše principe i tako ćemo se ponašati. Pitanje je da li su građani kad dođe do glasanja spremni da djeluju. Ovo što je bilo 2020. godine je bilo da se glasa protiv SDA pa su dali glas ‘Četvorki’, a svi nama govore najbolji ste. To treba da znači da posotji i osjećaj snage da građani vjeruju da ćete pobijediti“, komentarisao je.

“Trebali smo imati više glasova, vjerovatno smo imali, ali ima faktor bačen glas – najbolji ste ali nemate još infrastrukturu – ‘hajmo glasati za nešto drugo’“, dodao je.

Hadžikadić je u Novom danu ponovio da o novoj stranci nema nikakvih detalja te kada shvate o čemu se radi, otići će u Predsjedništvo ali pitati članstvo, nije kako je istakao, fer da članstvo saznaje iz medija.

“Naše članstvo je saznalo iz medija, ali voljeli bi da su znali prije nego što je izašlo u medije“, kazao je.

O tome hoće li se kandidovati za člana Predsjedništva BiH je rekao da se nije o tome razgovaralo niti je njemu “palo na pamet”.

“Od 2018. godine do danas moja kandidatura je uvijek ovisna od procjene šta je najbolje za BiH i građane ove države. Ako kandidatura druge osobe bude bolja, ja ću dati podršku, ali to ne opterećuje bilo kakve razgovore sa ovima. Samo bini pametni da bismo porazili etnoreligijske vjetrove koji vode ka nekakvom razlazu koji ne može biti miran“, poručio je predsjednik Platforme za progres.

Govoreći o okrupnjavanju opozicije na državnom nivou rekao je da je to teško prije izbora, jer kako je naveo, postoje različita biračka tijela i poruke.

“Razgovor je dobar, ali nekakvi osnovni principi moraju postojati. Treba govoriti o budućnosti, ekonomiji, ali moramo biti svi za državu i željeti da je izgradimo i napravimo jačom. Kaže hajde da ne pričamo o prošlosti, pričat ćemo o budućnosti. Do prošlosti moramo kad-tad doći, ali ako u jednom momentu ni ta osnovna linija nije prisutna i jedan član kaže ‘moj entitet je RS nije BiH’ – čekajte, ima granica. Hoćemo li graditi ili razgrađivati BiH“, istakao je.

Hadžikadić je u Novom danu komentarisao i takozvani “slovenski non-paper”.

“Non-paperi moraju da dođu iz Hrvatske i Srbije da bi se ostvarili njihovi ciljevi u BiH a preko njihovog lobiranja u EU, u međunarodnoj zajednici. Onda se pojavljuju kao različiti non-paperi kroz različite kanale. Ovo je insistiranje na Izbornom zakonu koji će nas i dalje podijeliti, koji će umanjiti prava građana i razgovor o mirnom razlazu odgovara Srbiji, dok razgovori o Izbornom zakonu odgovara Hrvatskoj. Čini mi se da je EU produžena ruka onih koji ne žele dobro BiH“, naglasio je.

Gost N1 je rekao i da niko ne lobira za Bosnu i Hercegovinu.

Gdje je naš odgovor, ne vidim da BiH lobira, da imamo nacionalni program, da imamo cilj da želimo, znamo kuda hoćemo i nije izgovor da se mi žalimo na te non-papere i intencije naših susjeda. Ne sviđaju mi se ni non-paperi ali hajde da vidimo šta smo uradili. Kada su strukture koje vode ovu državu sjeli da razgovaraju? Zato sam pozvao te građanke stranke, iza zatvorenih vrata, da kažemo šta želimo i kako zajednički da uradimo taj cilj”, kazao je.

Hadžikadić je rekao i da članovi Predsjedništva BiH šalju lošu poruku međunarodnoj zajednici, iako ne želi da ista loše kaže ni o jednom članu.

