Mirsad Hadžikadić ispred Parlamentarne skupštine BiH : Naš cilj nije država Bakira, Dragana i Milorada, treba nam novi društveni ugovor

Hadžikadić je kazao kako je porazno da građane niko nikad nije upitao kako im je.

“Njima je dobro jer imaju državu koja ih grani, a druge šalje vani”, izjavio je te se zapitao jesmo li taoci korumpiranog pravosuđa.

Dodao je da se osjeća nesigurno u sopstvenoj državi, da u državi ima najmanje države kod onih koji treba da je brane i grade.

“Nigdje nema nas – građana, i mi pristajemo na to. Prije godinu dana smo imali brojne zahtjeve, a ostvaren je djelomično samo jedan, da se održe izbori. I izbore žele da nam oduzmu jer kažu da im možda neće biti jer im se ne sviđa zakon”, naglasio je on.

Mi smo jednostavno u stanju zatočeništva, nastavio je, i pristajemo na to.

“Iz ovog začaranog kruga nećemo izaći s našim političarima i međunarodnom zajednicom. Oni mogu pomoći ili odmoći, ali do nas je. Naša je to sveta obaveza. Nama treba novi društveni ugovor, dogovor elemenata društva i stvaranje novog poimanja države”, izjavio je on.

Predložio je da u preambuli tog ugovora treba da stoji da je BiH država prava i znanja, pa onda sve ostalo.

“Naš cilj nije država Dragana, Bakira i Milorada, već država svih nas”, izjavio je Hadžikadić te naglasio kako je cilj težiti državi s jednom nacijom.

Okupljenima ispred Parlamenta BiH obratio se i član Predsjedništva ove stranke, uspješni privrednik, Jusuf Arifagić. On je kazao da se iz Norveške vratio jer vjeruje u promjene, da svih nacionalnosti trebamo biti ljudi, a tek onda nešto drugo.

Selma Ćatibušić, članica Predsjedništva, kazala je kako je vrijeme u kojem se živi dovelo do toga da mrzi ovu državu, ali voli ovu zemlju.

“Vrijeme je da se pokrenemo”, izjavila je.

Okupljenima se obratio i fra Ivo Marković, koji je kazao kako je sa razlogom protestna šetnja nazvana “Nazovimo stvari pravim imenom”.

“Mi protestiramo protiv, ali moramo znati za šta. Mi želimo sva prava za koja se savremeni svijet izborio”, kazao je on prozvavši SDA, HDZ i SNSD kao glavne krivce trenutnog stanja.

