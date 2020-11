Mirsad Hadžikadić: Hvala Bičakčiću, ali sa SDA ne želimo, za Četvorku smo otvoreni

Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić je u razgovoru za Klix.ba ocijenio rezultat ove stranke na izborima i prokomentirao moguću saradnju sa Strankom demokratske akcije (SDA), ali i strankama Četvorke.

Kada su u pitanju rezultati lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, Hadžikadić ističe kako je zadovoljan rezultatima koje je ostvarila Platforma za progres.



“Lično sam zadovoljan rezultatima. Prema posljednjim informacijama, Platforma za progres u ovom trenutku ima 22 vijećnika u 13 gradova širom Bosne i Hercegovine. Naročito smo ostvarili dobre rezultate u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu”, rekao je Hadžikadić na početku razgovora.



Kako kaže, rezultat Platforme za progres je utoliko značajniji ako u obzir uzmemo političke okolnosti u kojima su izbori održani.



“Ovi izbori su imali jedan oblik referenduma gdje su se građani opredijelili protiv SDA. Kaznili su bahatost koju su pokazali predstavnici te stranke dok su bili u vlasti kroz afere ‘Sarajlić’, ‘Respiratori’ itd. Ista stvar se pokazala u Republici Srpskoj gdje su građani kaznili SNSD, međutim mislim da u tom slučaju nije došlo do promjene ideologije, ali je došlo do promjene u smislu da su građani pozvali vlast na odgovornost”, ističe Hadžikadić u razgovoru.



Nakon 12 godina, 20. decembra ove godine očekuju nas izbori u Mostaru. Mnogi smatraju da bi se val promjena koji se dogodio u Sarajevu i Banjoj Luci mogao prenijeti u Mostar.



“Iskren da budem, manje je vjerovatno da će se HDZ poljuljati u Mostaru kao što se SDA poljuljala u Sarajevu. S druge strane, SDA je u Mostaru formirala probosansku koaliciju, promijenila boje iz zelene u plavu, ali retorika je ostala ista. Nadam se da se ljudi sjećaju ko su oni koji su podijelili grad i koji su ljudi doprinijeli da ovaj grad nema izbore 12 godina”, navodi predsjednik Platforme za progres.



Moguće koalicije sa drugim strankama



Nekadašnji istaknuti član SDA Edhem Bičakčić uputio je predsjedniku te stranke Bakiru Izetbegoviću četiri savjeta kako da spasi SDA. Između ostalog, jedan od savjeta odnosio se na Platformu za progres gdje je Bičakčić otvoreno rekao kako SDA mora pregovarati s tom strankom. Hadžikadić ističe kako pregovori sa SDA u ovom trenutku ne dolaze u obzir.

“Nismo nikada razgovarali s predstavnicima SDA, niti ćemo dok ta stranka ne doživi promjene iznutra. Bičakčiću hvala jer znam da nas poštuje, ali mislim da je bilo kakva veza s tom strankom nemoguća. Želimo im sve najbolje, jer smatramo da je za dobrobit BiH važno da tako snažna stranka pročisti svoje redove i počne raditi u interesu građana, ali to do sada nisu radili”, jasan je Hadžikadić.



S druge strane, sve se više spominje moguća saradnja sa strankama Četvorke, a Hadžikadić ističe kako ta opcija nije nemoguća.



“O opciji koaliranja sa Četvorkom smo razgovarali na prošloj sjednici Predsjedništva i razgovarat ćemo na sjednici u subotu. Otvoreni smo za sve opcije, ali izabrat ćemo ono što je najbolje za Bosnu i Hercegovinu. Kada su u pitanju stranke Četvorke, mogu reći da smo u dobrim odnosima, i ako procijenimo da je to dobar put za državu, Četvorka bi vrlo lako mogla postati petorka. To je koalicija u kojoj postoje i stranke ljevice i desnice, i smatram da bi Platforma za progres kao stranka centra tu koaliciju mogla dodatno učvrstiti”, rekao je Hadžikadić.



Ukoliko se ipak Platforma za progres ne bude mogla dogovoriti sa strankama Četvorke, nastavit će samostalno svoj politički put.



“Bosni i Hercegovini potrebna je snažna lijeva, ali i snažna desna opcija, kao i snažan centar, kako bismo na osnovu utemeljenih principa mogli razgovarati o rješenjima problema u Bosni i Hercegovini. Ukoliko Platforma za progres ne pronađe adekvatne saradnike u ostalim strankama, nastavit ćemo svoj put nezavisno od drugih”, rekao je na kraju razgovora za Klix.ba Mirsad Hadžikadić.

(Klix)