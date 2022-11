Mirsad Duratović : Moguće da će poslanici “Pokreta za državu” napustiti sjednicu NSRS prilikom glasanja za Dom naroda BiH!

Narodna skupština Republike Srpske tajnim bi glasanjem o sastavu Doma naroda Bosne i Hercegovine odnosno njenih predstavnika iz Republike Srpske trebalo da odluči sutra, za kada je zakazana Prva posebna sjednica. Tako bi srpski klub u Domu naroda Bosne i Hercegovine mogao biti prvi formiran a na bazi tog tajnog glasanja poslanika Narodne skupštine Republike Srpske. U igri za sastav Kluba Srba su sve tri opcije – SNSD sa svojim listama, opozicija sa svojim, te Pokret za državu sa svojom listom.

Opozicija iz Republike Srpske ima dovoljno za jednog kandidata, dok je najveći pritisak na poslanike “Pokreta za državu”, koji su formirali svoju listu, ali kojima fali glasova za sigurnog delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine. “Pokret za državu” ima pet poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Sa jednim od njih , Mirsadom Duratovićem (DF), razgovaramo o svim kombinacijama u vezi sa sutrašnjim glasanjem, te o tome ko na koga vrši pritisak za izbor delegata.

Gdine Duratoviću, sutra je posebna sjednica o formiranju srpskog kluba u Domu naroda BiH, dosta se priča o tome u kontekstu glasanja poslanika iz “Pokreta za državu”, svakakve informacije kruže o raznim pritiscima, lobiranjima. Opozicija vas proziva da ste na strani Milorada Dodika neglsanjem za njihovog kandidata, te da mu dajete na ruke četvrtog delegata. Šta mislite o tome?

“Pokret za državu” je formiralo deset stranaka, devet stranaka sa sjedištem u Sarajevu i jedna sa sjedištem u Doboju. Te stranke su potpisale sporazum o zajedničkom nastupu i postizbornom nastupu ukoliko budu izabrani poslanici. Slijedom tog sporazuma definisano je i predlaganje i kandidatura za Dom naroda, za Vijeće naroda, i eventualno učešće u izvršnoj vlasti u Republici Srpskoj. Kada govorimo o Domu naroda u sporazumu je navedeno da će se pokuštati napraviti koalicioni sporazum sa nekom od stranaka iz Republike Srpske a koja poštuje proklamovane principe “Pokreta” a to su suverentit i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, jednakopravnost svih građana na čitavom području entiteta Republike Srpske i da će, a ako ne dođe do tog koalicionog sporazuma, “Pokret” predložiti samostalnu listu kandidata za Dom naroda. Mi do samog momenta predaje lista nismo imali nikakva kontakt sa bilo kim iz opozicije Republike Srpske, naprotiv imali smo samo neke medijske napade od poslanika Vukanovića koji nas je prozivao za izdaju države. Dakle, nije bilo nikakvog kontakta. Mi smo na Konstitutivnoj sjednici javno pozvali opoziciju da zajednički napravimo listu, da predložimo po jednog kandidata, dakle jedan iz opozicije, jedan iz “Pokreta za državu”. Ni nakon tog poziva opoziciji nije bilo nikakvog odgovora od strane opozicije, i slijedom toga mi smo predali svoju listu. Ni nakon predaje lista do danas nije bilo nikakvih zvaničnih razgovora između opozicije i Pokreta za državu. To što su bili pojedinačni razgovori sa nekim pojedincima ili strankama, ne znači da su bili razgovori sa Pokretom i njih nije bilo.

Slijedom sporazuma Pokret za državu će tražiti mogućnost da uđu u vlast u Republici Srpskoj eventualno izabranih u NSRS i ta mogućnost postoji, bez obzira na to ko će biti u vlasti u Republici Srpskoj. Slijedom toga, mi smo tražili mogućnost i išli na razgovore sa mandatarom premijerom Viškovićem. Što se tiče samog glasanja, Pokret je i dalje pri stavu da ispštujemo sporazum koji smo potpisali i da glasamo za svog kandidata.

Nekako se stiče utisak da ste oštriji prema opoziciji nego prema Miloradu Dodiku i vladajućim partijama a postoji ona teza koja kaže “da je narod znao da će Pokret za državu podržati Dodika, nikada ne bi glasali za njih”, to je tumačenje opozicije, da se faktički predajete Dodiku, da ste njegovi. Kakav je vaš odnos prema njemu?

To što gospodin “BUKAN” ( Nebojša Vukanović, op. E.P.) iznosi tezu “da je narod znao”, evo kažem – da je narod znao da će opozicija – SDS, PDP i Pokret za pravdu i red, trčkarati po Sarajevu nudeći sve i svašta, nuditi izdaju Republike Srpske te da će u Domu naroda raditi u interesu države a protiv interesa Republike Srpske, pitam ja njihove birače, da li bi glasali za njih? A trčkaraju po Sarajevu, po raznim ambasadama, dogovaraju s anjima i vrše pritisak svi zajedno na nas iz Pokreta za državu da glasamo za opoziciju. Ja sam buvalno svaki dan sa svojim biračima i moji birači bukvalno nemaju ništa protiv toga jer teže je ovdje dobiti podršku od povratnika da s eglasa za opoziciju koju ovdje predvodi SDS, zbog svega što se desilo pod palicom SDS-a prije 30 godina, i ovdje u Prijedoru i u Republici Srpskoj. Znači Vukanović treba da zna da će povratnici uvijek dati glas bilo kome drugom, ne govorim samo SNSD-u, nego SDS-u i grupaciji koju SDS predvodi. Sa druge strane, SNSD nikada od nas nije tražio podršku da glasamo za kandidate SNSD-a u Domu naroda.

Milorad Dodik je prije nekoliko dana izjavio da će imati 53, pa se ispravio kazavši da ima 56 glasova u NSRS, vi ste juče, čini mi se na društvenim mrežama, objavili da se tu radi o opoziciji, da zapravo opozicija ima mnogo manje poslanika zbog preletača. Na koga je mislio Dodik kada je rekao za tih 56 glasova.?

Sigurno nije mislio ni na jednog poslanika iz “Pokreta za državu”, zato što nije nikada ni tražio od “Pokreta za državu” da glasa za njihove kandidate. Mogao je misliti samo na psolanike opozicije, jer ovdje nema treće strane u ovoj priči. Opet ponavljam, ni u jednom razgovoru, ni kod mandatara Viškovića, ni na prvom sastanku kod Predsjednika Dodika, nije tražio da se podrže kandidati. Nije bilo govora o podršci. Evo ja kažem javno, neću glasati ni za kandidata SNSD-a ni za kandidata opozicije. To sam ponovio više puta. Moj glas neće dobiti ni jedna ni druga strana a da bi izbjegli ovu sumnju, moguće je da poslanici “Pokreta za državu” uopšte ne budu na glasanju u sali. Tako ćemo izbjeći svaku sumnju da je bilo ko iz “Pokreta” glasao, a opozicija, neka traži u svojim redovima…

Dakle napuštanje sale..Šta u tom slučaju? I vaša lista propada?

Ništa, neće dobiti nijedan glas.

To je opcija?

To je opcija…Ako neko misli da će ljudi iz “Pokreta za državu” glasati tamo, evo možemo mi da ne uđemo u salu a tu ćemo odluku donijeti pred samu sjednicu.

Dakle žrtvujete na neki način i svog kandidata?

Pazite čitavo vrijeme opozicija pravi hajku na Pokret za državu, neki predstavnici iz međunarodne zajednice i ambasada prave pritisak na Pokret da glasa za kandidata iz opozicije i kao da će taj kandidat opozicije štititi interese države u Domu naroda. Niko neće da pokuša da izvrši pritisak na opoziciju da višak glasova prebace kandidatu Pokreta koji će biti jedina sigurnost da neće doći do blokada u Domu naroda. Ovdje treba podsjetiti javnost na jednu bitnu činjenicu – prošli saziv Doma naroda, bila su četiri delegata, četvrti je ušao zahvaljujući glasovima SDA i peti je bio Mladen Bosić. Kada je Narodna skupština donijela odluku da se predstavnici Republike Srpske povuku iz institucija. Oni su se privremeno povukli i znate li ko se ponovo vratio u institucije? Delegati iz SNSD-a. Jedino se Bosić iz SDS-a nije vratio i na taj način pokušao blokirati Dom naroda. Oni koji tvrde da to neće činiti. Sada nam se nudi opcija da će biti bolje. A neće biti bolji nikada….

Je li Vam ponuđeno da budete potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske?

Na osnovu sporazuma, na Klubu poslanika urađen je i raspored pozicija. Po tom rasporedu, koji je donio Klub poslanika Pokreta za državu, pozicija šefa Kluba, jer je SDA kao stranka sa najvećim brojem osvojenih glasova, imao pravo da prvi bira gdin Salkić je izabrao poziciju šefa Kluba poslanika. Sljedeća pozicija za raspodjelu je bila pozicija potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. S obzirom da imamo dva poslanika koja nisu iz reda Bošnjaka a radi se o poziciji iz reda Bšnjaka, ostala je varijanta za mene i za gospodina Hurtića iz Doboja. On je izjavio da njega ta pozicija ne zanima i da nije spreman da tu sjedi kao redar te da njegov čovjek pretenduje da bude šef kluba Bošnjaka u Vijeća naroda. Znači nije bilo trećeg čovjeka i to je pripalo DF-u. SDP-u je pripala funkcija potpredsjednika Vijeća naroda. Dakle nisam ja birao poziciju, već je pozicija došla kroz dogovor Pokreta, i mi smo predali kandidaturu i nju je potpisalo svih pet poslanika Pokreta. Znači , nije to meni ponuđeno

Da li se bojite sudbine koja je zadesila Senada Bratića u kontekstu smjene sa funkcije potpredsjednika NSRS-a?

Svaki političar koji preuzme bilo koju funkciju, mora biti svjestan da prvim sjedanjem u tu stolicu, da postoji mogućnost da bude smijenjen. U konstelaciji ovih snaga i ovih odnosa unutar Bosne i Hercegovine, svjesni smo svi mi da svak izabrani funkcioner koji doalzi iz reda probosanskih stranaka u Republici Srpskoj, da njegov mandat traje do prvog političkog sukoba Sarajeva i Banjaluke. Prvi koji “padaju” su predstavnici probosanskih opcija i ja sam toga svjestan i ništa me u tom kontekstu ne bi iznenadilo.

Elvir Padalović (Buka)