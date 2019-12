Mirsad Čamdžić upozorava : Izetbegović nagrađuje krivca za propast revizije presude protiv Srbije

Iz Naše stranke su se oglasili saopćenjem za javnost nakon informacije da bi Dževad Mahmutović trebao biti zamjenik državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice. Na tu poziciju predložila ga je Stranka demokratske akcije.

Povodom tog imenovanja reagovao je Mirsad Čamdžić, potpredsjednik Naše stranke.



On kaže da imenovanje Mahmutovića otkriva opasnost Izetbegovićevih namjera prema BiH.



“Dževad Mahmutović je kao savjetnik Bakira Izetbegovića za pravna pitanja zajedno sa Sakibom Softićem putovao u Haag da prisustvuje predaji Zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije. Sakib Softić je predstavljan kao agent BiH pri Međunarodnom sudu pravde u Hagu iako to nije bio. Šutnju o toj istini zbog koje je sud odbio zahtjev za revizijom i zbog koje je međunarodni ugled Bosne i Hercegovine ozbiljno narušen, Izetbegović će predstaviti kao svoju najveću grešku u svom mandatu člana Predsjedništva BiH. Šutio je, kako kaže, po savjetu svojih pravnika”, ističe Čamdžić.



Dževad Mahmutović mu je, kaže Čamdžić, bio pravni savjetnik i čovjek koji je to također znao.



“Izetbegović, iako kaže da se zbog šutnje kaje, Mahmutovića nagrađuje. Izetbegović je prilikom formiranja vlasti, pogotovo na državnom nivou, insistirao na borbi za BiH i opasnostima koje vrebaju iz susjedstva, a sad vidimo da u tu borbu uključuje one koji su Bosni i Hercegovini nanijeli najveće gubitke. To upozorava i na opasnost Izetbegovićevih namjera prema BiH za čiju se dobrobit navodno zalaže”, zaključio je Čamdžić.

(Kliker.info-Klix)