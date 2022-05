Miro Lazović u Pressingu :  “Dodik je gotov , izgubio je sve utakmice!” (VIDEO)

Gost Pressinga bio je predsjednik Foruma parlamentaraca 1990 i bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović. Govorio je o današnjoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o kojoj se raspravljalo o političkoj situaciju u BiH.

Nije uspjela Dodikova akcija sa Rusijom i Kinom da zabrani visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu da govori u Vijeću sigurnosti.

“Dodik je na međunarodnom terenu u New Yorku izgubio sve utakmice. Dodik ulazi u finiš političkog djelovanja koja je 10 godina držala BiH kao taoc. U ovom proteklom periodu Dodik je odigrao sve utakmice koje je odigrao i to pretvorio u oluju koja ruši sve pred sobom. U ovom proteklom periodu se ruski utjecaj inkorporirao u BiH u svim sferama. Međunarodna zajednica je pasivnim odnosom to dozvolila”, kaže Lazović.

Stipe Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, danas je kazao da je Zapad kriv za upitnost opstanka BiH.

“Dosta je pasivna međunarodna zajednica prema Zapadnom Balkanu. Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel prema BiH nije bila popuna jasna. Vučić joj je bio faktor stabilnosti. Oproštajna posjeta joj je bila u Beogradu. U toj poziciji je Dodik jačao uz instrukcije Beograda i Rusije da remeti politiku Zapada u BiH, ali i da remeti neke ciljeve kroz “srpski svijet .”

Podrška u Vijeću sigurnosti UN-a Schmidtu mogla bi ohrabriti visokog predstavnika na korištenje Bonskih ovlasti.

“Nedavno je spominjao ladicu u kojoj se nalaze Bonske ovlastie i on nakon sjednice dolazi ojačan i instrukcijama i porukama usmjerenim prema svim liderima koji koče BiH u njenom putu u EU integracije.”

Stekao sam utisak o Schmidtu kao ozbiljnom čovjeku koji ima za cilj jačanje BiH i da eliminiše one koji koče taj put. Razgovarao sam dva puta i uvjeren sam da zna šta hoće. Iako Dodik kaže da je turista unutar BiH, on se vjerujem smješka u kancelariji”, kaže Lazović.

(Kliker.info-N1)