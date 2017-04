Miro Lazović : Sudeći po nastupima Komšića od klasičnog ujedinjenja ljevice nema ništa

TV1: Goruća tema proteklih dana je Zakon o akcizama. Usvojen je u državnom Domu naroda ali ranije nije u Zastupničkom domu. Zašto je SDP protiv?

LAZOVIĆ: Mislim da je Zakon o akcizama jedna od mjera u setu ekonomske agende koji je ova vlast usvojila i taj set mjera podrazumijeva niz bolnih poteza koje vlasti trabaju povući. Jedan od tih poteza je i Zakon o akcizama koji nije dorečen do kraja na način da preduprijedi negativne efekte primjene zakona i zbog toga je SDP protiv. Inače SDP je potpuno svijestan da moramo ući u proces bolnih reformi ali zahtjevamo da te bolne reforme budu praćene istovremeno i donošenjem seta socijalnih mjera koje će amortizirati negativne efekte takvih zakona. Potpuno je jasno da ova vlast nema osmišljen takav koncpet i da traži dodatni kredit za krpljenje ostalih budžetskih rupa. Nisam siguran da će sredstva od MMF-a otići za autoputeve jer postoji finansijska konstrukcija koja zatvara predstojeće dionice autoputa kao što je tunel Prenj po riječi direktora autocesta. Dakle ovaj kredit je kredit koji će još više faktički dovesti do određenih nameta, lančanih poskupljenja i potpuno je jasno da će akcize na govorio od 15 feninga dovesti do poskupljenja i do otpuštanja i u tome kontekstu SDP traži jedan ozbiljan pristup kada je usvajanja Zakona o akcizama u pitanju.

TV1: Šta je kranjji cilj ovih mjera koje Vlada donosi?

LAZOVIĆ: BiH je država u procesu tranzicije i preuzela je određene tranzicione mjere koje treba primjeniti a jedna od tih je i set ekonomskih reformi, i faktički novi ekonomski sistem koji treba da zaživi na ovim prostorima. Sve ono što rade finansijske institucije to jeste šalju zahtjev za prilagođavanjem domaćeg zakonodavstva interesima velikih korporacija i u tome kontekstu sve te mjere će ići na uštrb socijalnih i radničkih prava. SDP prepoznaje opasnost u neselektivnoj primjeri ovih mjera, bez socijalnih mjera koje će amortizirati primjenu tih zakona i tome kontekstu Zakon o akcizama je jedna od tih mjera. Mi smo zato da se donese set socijalnih mjera koji će amortizirati negativne efekte.

TV1: Protiv je i Savez za promjene. Međutim sada je SNSD stao uz SDA i HDZ i SBB. Zašto su sada promjenili priču?

LAZOVIĆ: To asocira na stvaranje nove većine u parlamentarne većine, iako ne mislim da se radi o tome, više mislim da ih je ekonomska problematika ujedinila gdje faktički Dodik spašaava sebe i svoju politiku jer je potpuno evidentno da je SzP protiv ovoga i oni traže set socijalnih mjera, svjesni da je u ovom trenutku kredit Dodikovoj politici neophodan. Dakle SNSD je time prije svega potvrdio drugarski odnos sa Čovićem, ali mislim da se ne radi o novoj većini nego o spašavanju vlastite kože.

TV1: Kako generalno gledate na situaciju koju imamo posljednjih mjeseci u BiH?

LAZOVIĆ: Za sve nas ovo nije ništa novo. BiH u latentnoj krizi koja je postala

naše prirodno stanje sa manjim ili većim oscilacijama. BiH se nažalost suočava sa pokušaj reafirmacije poraženih političkih projekata poput povratka ideološkoj matrici tzv Herceg Bosne kako je to Čović rekao prošle godine na obilježvanju Herceg Bosne u Grudama, da se Hrvati trebaju vratiti toj ideološkoj matrici Herceg Bosne i Mate Bobana. To je projekat koji je poražnen i vojno i politički 1993.godine a sa druge strane Dodik svojom agresivnom retorikom prijeti nestankom BiH, iako je ona pod pritiskom međunarodnih faktora i Vučića malo spuštena ali to ne znači da je otklonjena, tako da se ratni ciljevi pokušavaju realizirati političkim sredstvima i zato postoje sukobi koji dovode do blokada i opstrukcija a to sve ide preko leđa građana.

TV1: Hoće li se situacija mijenjati do 2018.godine ili će se dalje usložnjavati?

LAZOVIĆ: Mislim da neće puno jer vlasti vrše imitaciju vlasti. Federalna Vlada faktički ne postoji, koalicija se raspala. I gospodin Radončić je rekao da je to samo tehnička vlada, Čović je nedavno kazao da koalicija sa SDA ne funkcioniše i sve su to stvari koje nam jasno govore da će kriza blokirati reformski put u kontekstu približavanja BiH Evropskoj uniji. Postojat će ucijene i one će se pojačavati kako vrijeme bude odmicalo, da se prvo riješe politička pitanja pa da se onda ide u ekonomske koje zahtjeva EU. Očekujem da će se pitanje Izbornog zakona i stvaranja etničkih izbornih jedinica i tada ćemo imati još veće političke nesporazume.

TV1: Iz HDZ-a ne kriju da će krenuti u izmjene Izbornog zakona. Šta očekujte kao prijedlog i koja je to crvena linija za SDP?

LAZOVIĆ: HDZ je već rekao da neće biti izbora ukoliko se ne dese izmjene Izbornog zakona. To je jedna prijetnja koja je neralna i neostvariva jer izbora će biti, učestvovao HDZ na njima ili ne jer to ne znači da na njima neće učestvovati hrvatski narod. Ono što HDZ traži je garantiranje da će hrvatski član Predsjedništva biti iz HDZ-a a to je nešto što niko ne može obećati. Dvije izborne jedinice, podjeljene na neke etničke teritorije pri čemu bi izbor hrvatskog člana Predsjedništva bio iz onih općina koje čine većinsko hrvatsko stanovništvo drugim riječim znači da treba biti izbaran kandidat HDZ bez obzira na broj glasova, taman da neki drugi Hrvat dobije veći broj glasova. To je neprimjereno i to po HDZ-ovom modelu važi i za Bošnjake, to je derogiranje ljudskih i građanskih prava i to je za SDP neprihvatljivo. Za SDP je prihvatljiv zakon koji će omogućiti svakom građaninu da ravnopravno glasa po vlastitom izboru. Najbolje bi bilo kada bi svi istovremeno glasali i za Hrvata i za Bošnjaka bez obzira što znam da če HDZ biti striktno protiv toga, jer ako sam pripadnik jedne nacije a želim da glasam i za čovjeka koji pripada drugom narodu koji bi trebao da vodi računa i o mom interesu a ne samo interesu svoje etničke skupine ili političke oligarhije.

TV1: U kojoj je fazi ujedinjenje ljevice ili lijevo orijentiranih stranaka?

LAZOVIĆ: Sudeći po riječima Željka Komšića koje je izgovorio nekoć ovdje u u vašem studiju od klasičnog ujedinjenja ljevice nema ništa i to treba otvoreno reći i treba tražiti od njega šta o tome konkrento misli, ali sudeći po tome šta je govorio o tome ovih dana i u drugim medijima klasično ujedinjenje ljevice izostaje i ovog puta i mislim da će DF morati pokazati puno veću odgovornost kada je u pitanju okupljanje ljevice a sa druge strane SDP će morati realizirati svoju kongresnu odluka koja kaže da treba ići na izbore 2018.godine ujedinjena ljevica. Međutim nakon ovih javnih istupa Željka Komšića ja očekujem da će predsjednik Nikšić sazvati predsjedništvo SDP-a i ozbiljno tematski raspraviti sve ovo što se sada dešava na poziciji ljevice, pogotovo nakon ovih javnih istupa Komšića, ali svakako da SDP treba nastojati da pod svaku cijenu odigra vodeću ulogu okupljanju i saradnji ljevice ali ja kažem ne samo ljevice nego svih probosanskih stranaka koje su zabrinute za budućnost BiH i koje moraju dati svoj doprinos. U tome širem frontu ne trebaju se okupiti samo ljevičari već i neke druge stranke koje su zabrinte za budućnost BiH i koje mogu pružiti snažan otpor podjeli BiH i politici koja ugrožava BiH.

TV1: Šta je stvarni problem kada se govori o ujedinjenu ljevice i građanskih stranaka. Jesu li to pozicije ?

LAZOVIĆ: Što se tiče SDP-a mi smo u dva navrata govorili o tome i iskazali spremnost da se ide u to, bez obzira na personalne nesporazume. Stanovište SDP je da se treba ići ka okupljanju ljevice i zajedničkom nastupu 2018.godine. SDP i rukovodstvo je spremno neke svoje stvari staviti u stranu radi ovog cilja, ali očito ono što javno govore drugi lideri to nije tako. Koji su stvarni razlozi ne bih želio da nagađam, premda mi je potpuno jasno ali ne bih ih javno iznio.

TV1: Škola su bili lokalni izbori.

LAZOVIĆ: I tu je ljevica pala i saradnja SDP i DF-a nije bila na zavidnom nivou. Sjećam se da sma u jednom razgovoru u četiri oka sa Željkom Komšićem ponudio jednu varijantu da Novo Sarajevo i Centar idu sa zajedničkim kandidatima, da DF podrži kandidata u Centu a da SDP podrži kanidata u Novom Sarajevu i da ćemo sigurno dobiti načelnike, međutim Željko Komšić je ocijenio kao dobru ideju ali će mi javiti da li će organi DF-a to prihvatiti. Nikad se nije telefonom javio da prihvata ili da ne prihvata i izgubljene su obje opštine a da je bilo odgovornosti mogli smo imati svoje načelnike.

TV1: Dvije su godine mandata Federalne Vlade i Vijeća ministara. Čelni ljudi kažu da su zadovoljni učinjenim. Kakva je Vaša ocjena?

LAZOVIĆ: Tu bih ja razdvojio Vijeće ministara od Federalne Vlade jer Vijeće ministara pokušava nešto uraditi a potpuno je jasno da je suočeno sa mnogim blokadama i opstrukcijama i tome kontekstu postoje i koji barem javno manifestiraju zdravu politiku, tu prije svega mislim na ministre Šarovića i Mektića pa i na Ismira Jusku koji pokazuje određenu volju da se projekti ubrzaju ali svjestan blokada koje dolaze iz entitetskih Vlada. U tome kontekstu Vijeće ministara će morati puno jasnije i ubrzanije donositi određene mjere i određene zakone koji će ići ka EU integracijama. Dakle ključ zdrave politike je da se državne institucije ojačaju i da jednom adresom govore prema vani ali će to biti teško. S druge strane Federalna Vlada imitira vlast, radi se od tačke do tačke i u tome kontekstu ova vlada nema efikasne mjere na terenu. Mislim da će u narednom periodu biti sve više protesta pred Vladom jer ne postoji socijalna politika koja ublažava nepopularne mjere ekonomske politike kroz ekonomsku agendu. Mislim da će Novalić doći u poziciju da objavi bankrot ili da jednostavno kaže ja ovako više nemogu. Problem je što ne postoji zakon koji omogućava vanredne izbore tako da će se agonija nastaviti.

TV1: Aleksandar Vučić je novi predsjednik Srbije. Šta od toga očekujete na regionalnom nivou, hoće li se odnosi poboljšati i u kojem smjeru će ići.

LAZOVIĆ: On je interesantna politička ličnost i kao premijer Srbije je pokazao svoju transformaciju od lika koji je u periodu agresije na BiH imao jednu nečasnu ulogu do pokušaja da promjeni taj imidž kao regionalni lider i u tome kontekstu barem ono što govori mora se pozdraviti, ali mi u BiH smo navikli da prema Srbiji i njenoj politici gledamo sa podozrenjem i nebi trebali vjerovati riječima nego samo djelima. Vučić ponavlja da mu je stalo do dobrih odnosa Srba i Bošnjaka ali gospodin Vučić mora znati da Bošnjaci i Srbi nisu neka plemena nego moraju postojati dobri odnosi između država i tih dobrih odnosa ne može biti sve dok Vučić ne napravi jasnu distancu od Dodikove politike. Ne može se graditi dobar odnos a da Nikolić i on idu na neustavno obilježavanje Dana RS-a, negirati odluke haškog tribunala ili istovremeno ćutati kada Dodik negira BiH i dovodi u pitanje njen integritet. Dakle Vučić će konkrento morati pokazati da mu je stalo do dobrih odnosa sa BiH.

